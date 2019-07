LIVE MN - Raduno 2019, termina il primo allenamento stagionale

19.00 - I giocatori, ora, si prestano a foto e autografi presenti all'esterno dei cancelli di Milanello.

18.59 - Termina qui il primo allenamento stagionale della squadra. I giocatori salutano i tifosi applaudendoli a centrocampo e venendo ricambiati.

18.56 - I portieri, nel frattempo, stanno eseguendo esercizi sulla tecnica individuale con i piedi.

18.53 - Non ci sarà la consueta partitella di fine allenamento.

18.48 - Dopo l'ennesima pausa per dissetarsi, la squadra, sempre divisa in due gruppi, continua con esercitazioni su possesso palla e sulla conduzione del pallone.

18.45 - Nel frattempo i portieri continuano gli allenamenti specifici. In questo momento gli estremi difensori rossoneri sono alle prese con delle esercitazioni sulle uscite basse.

18.36 - Giampaolo sprona i giocatori chiedendo passaggi ravvicinati e rasoterra: "Qualità, due tocchi, palla bassa".

18.33 - Una parte della squadra sta ora svolgendo esercizi sulla conduzione del pallone con l'ausilio dei paletti, mentre la seconda parte sta svolgendo possesso palla in campo ridotto divisi in due squadre.

18.32 - Secondo break per dissestarsi per la squadra.

18.25 - La Curva Sud sta intonando cori per tutti i giocatori rossoneri.

18.22 - Iniziano i primi esercizi in movimento con la palla.

18.20 - Prima rapida pausa per dissetarsi e poi i giocatori riprendono con gli esercizi studiati da Giampaolo e dal suo staff.

18.17 - A Milanello sono presenti circa 4.000 tifosi. Un importante affluenza di tifosi a sostenere questo nuovo corso rossonero targato Marco Giampaolo. Questo quanto raccolto da MilanNews.it.

18.13 - Secondo quanto riferiscono gli inviati di MilanNews.it, sono tre gli assenti al primo allenamento con la squadra, anche se comunque presenti a Milanello: Bonaventura, Krunic e Caldara. Il bosniaco non è in campo in quanto sta seguendo un programma personalizzato dopo aver chiuso la stagione con l'Empoli con un problema fisico.

18.10 - Compare anche il pallone nel primo allenamento diretto da Marco Giampaolo.

18.06 - La squadra, ora, sta sostenendo degli eserci di attivazione muscolare.

18.05 - La dirigenza è presente al completo a Milanello per assistere alla rifinitura.

18.01 - La Curva Sud accende tanti fumogeni colorati e intona i cori all'indirizzo della squadra.

18.00 - L'allenamento inizia: la squadra inizia con della corsetta attorno al campo. I portieri, guidati da mister Turci, invece, si separano dal resto del gruppo per svolgere esercitazioni specifiche.

17.59 - La squadra è scesa in campo. I giocatori sono attorno a Marco Giampaolo, che sta parlando al centro del campo.

17.57 - Il perimetro attorno al campo esterno di Milanello, dove si svolgerà il primo allenamento stagionale, è attorniato da tifosi rossoneri, ansiosi di assistere alla prima sgambata della squadra.

17.50 - La squadra sta uscendo a salutare i tifosi all'ingresso di Milanello.

17.28 - Come riferiscono gli inviati di MilanNews.it all'esterno di Milanello, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis sono appena arrivati al centro sportivo rossonero. Il presidente e l'amministratore delegato del Milan sono stati accolti dagli applausi dei tifosi.

17.25 - Mattia Caldara ha rilasciato una piccola battuta ai microfoni di Milan TV al proprio arrivo a Milanello: “Sto bene, sono felice di essere qui dopo aver fatto un mese e mezzo di terapia a Roma. Giampaolo? Lo conosco perchè l'ho affrontato tante volte in campionato, so come gioca e non vedo l'ora di mettermi a disposizione".

17.21 - Fabio Borini ha rilasciato una piccola battuta ai microfoni di Milan TV al proprio arrivo a Milanello: “Vacanze andate molto bene, abbronzato, rilassato, con mia moglie incinta. Quindi benissimo. C'è da correre dietro a tutti, ci saranno pannolini ovunque. Sono pronto per la stagione, mi sono allenato forte".

17.20 - Alessandro Plizzari, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV all'arrivo a Milanello: "Mi sono riposato durante le vacanze, ma mi sono anche allenato, non vedo l'ora di iniziare. C'è sempre da migliorare e lavorare".

17.19 - Matteo Gabbia, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV all'arrivo a Milanello: "E' stata un'esperienza unica quella del mondiale Under 20, non rimpiango nulla. Sono davvero felice anche per quell'esperienza. Raduno? Era da più di una settimana che non vedevo l'ora arrivasse questo giorno, non vedo l'ora di conoscere mister e compagni".

17.17 - Samu Castillejo ha rilasciato una breve battuta ai microfoni di Milan TV al proprio arrivo a Milanello: “E' stata una bella vacanza in famiglia e con gli amici e ora c'è voglia di tornare. Theo Hernandez? Ci conosciamo da un po' di tempo, è un grande giocatore e una gran persona. Sicuro viene qua con grande voglia di portare cose buone alla squadra.”

17.15 - Andrè Silva, tornato a Milanello dopo il prestito al Siviglia nella scorsa stagione, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sto molto bene, sono contento di tornare qui a Milanello e incontrare tanti compagni. Voglio incontrare il mister e parlare di come sarà quest'anno".

17.09 - Hakan Calhanoglu ha rilasciato una breve battuta ai microfoni di Milan TV al proprio arrivo a Milanello: "Abbiamo fatto tutto in vacanza e adesso lavoriamo. Siamo carichi per l'inizio della nuova stagione".

16.26 - E' presente anche la Curva Sud del Milan, che continua a cantare incessantemente dal loro arrivo.

15.57 - Il perimetro del centro sportivo rossonero si sta popolando sempre di più con i tifosi, accorsi numerosi per questo primo appuntamento stagionale della squadra.

15.14 - Nel giorno del raduno a Milanello, sono ovviamente presenti anche Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, i quali hanno pranzato con la squadra rossonera e con mister Marco Giampaolo.

14.25 - Attraverso il sito ufficiale rossonero, il Milan ha reso noto lo staff di Marco Giampaolo per la stagione 2019-2020:

Francesco Conti - Allenatore in Seconda

Samuele Melotto - Preparatore Atletico

Stefano Rapetti - Preparatore Atletico

Salvatore Foti - Collaboratore

Fabio Micarelli - Collaboratore

Daniele Bonera - Collaboratore

Luigi Turci - Preparatore Portieri

Emiliano Betti - Collaboratore Preparatore Portieri

14.13 - Dopo aver partecipato alla Copa America con l'Uruguay, Diego Laxalt avrà qualche giorno in più di vacanza rispetto agli altri rossoneri che si stanno radunando oggi a Milanello: il terzino milanista rientrerà il prossimo 23 luglio.

13.25 - Franck Kessie è impegnato nella Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio e quindi si aggregherà al gruppo rossonero tra il 5 e il 10 agosto.

13.05 - Secondo quanto riferisce Milan TV, i primi giocatori ad essere arrivati questa mattina a Milanello per il raduno sono stati Suso, Lucas Biglia e Andrea Conti.

12.58 - Dopo aver vinto la Copa America con il suo Brasile, Lucas Paquetà si sta godendo un po' di meritato riposo: il suo rientro è in programma il 30 luglio.

12.52 - Patrick Cutrone, che ha partecipato all'Europeo Under 21, si unirà al resto del gruppo rossonero il prossimo 18 luglio.

12.29 - Ecco i 29 convocati per il raduno di oggi: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calabria, Caldara, Calhanoglu, Capanni, Capone, Castillejo, Conti, Donnarumma Antonio, Donnarumma Gianluigi, Djalo, Suso, Gabbia, Theo Hernandez, Krunic, Maldini, Mionic, Musacchio, Piatek, Plizzari, Reina, Rodriguez, Romagnoli, Sala, Strinic, André Silva.

12.09 - Anche Daniele Bonera, ex difensore del Milan che ha lasciato la Spagna per tornare in rossonero come collaboratore di Marco Giampaolo, ha fatto il suo arrivo nel Centro sportivo milanista. Tra i giocatori, uno dei primi a presentarsi a Carnago è stato Suso. Lo riferisce l'inviato di Milannews.it.

12.01 - Secondo quanto riferisce il nostro inviato, sono già arrivati a Milanello praticamente tutti i giocatori rossoneri convocati per il raduno di oggi. Mattia Caldara si è fermato a lungo con i tifosi presenti per fare foto e firmare degli autografi.

12.00 - Alle 18 è in programma il primo allenamento stagione del Milan di Marco Giampaolo: come ogni anno, la seduta si svolgerà sul campo esterno di Milanello così sarà visibile a tutti i tifosi milanisti che saranno presenti fuori dal Centro sportivo rossonero.

Dopo la presentazione di ieri di Marco Giampaolo, oggi è il giorno del raduno a Milanello dove alle 18 è in programma il primo allenamento della nuova stagione della squadra rossonera. La redazione di Milannews.it vi terrà aggiornati e vi racconterà tutto quello che succederà nel Centro sportivo di Carnago. Restate con noi!!!