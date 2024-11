live mn Real Madrid-Milan (1-3): che partita dal Diavolo!!! Show rossonero al Bernabeu

- Grande vittoria del Milan che esce dal Santiago Bernabeu con i tre punti in tasca. Dopo le reti di Thiaw, Vinicius (rigore) e Morata nel primo tempo, nella ripresa è arrivato il tris rossonero con Reijnders dopo una grande azione personale di Leao. Successo meritatissimo della squadra di Fonseca che ha giocato una grandissma partita contro il Real Madrid.

97' Fine della partita.

94' Grande spunto di Vinicius sulla sinistra, il brasiliano arriva sul fondo e mette un bel cross all'indietro per Militao che prova il destro al volo, pallone altissimo sopra la traversa.

93' Ultimi due cambi di Fonseca: fuori Musah e Emerson Royal, dentro Pavlovic e Calabria.

91' Maignan salva il Milan!!! Cross dalla sinistra per Brahim Diaz che colpisce di testa tutto solo a due passi dal francese, ma il portiere rossonero si supera e compie un grande intervento.

90' Sei minuti di recupero.

89' Gran cross dalla sinistra di Fran Garcia, Vincius colpisce di testa tutto solo, per fortuna la palla finisce fuori.

88' Loftus-Cheek ad un passo dal 4-1: Okafor lancia Theo Hernandez sulla sinistra, cross rasoterra in area del francese per l'inglese che calcia di prima intenzione, ma Lunin compie un'altra bella parata e salva il Real.

86' Maignan sbaglia il rilancio e Brahim Diaz prova a beffarlo con un pallonetto, pallone per fortuna che finisce fuori.

85' Giallo per Fofana.

81' GOL DEL REAL MADRID ANNULLATO DAL VAR!!! Cross di Ceballos, uscita non perfetta di Maignan, la palla arriva a Rudiger che mentro a porta vuota. Ma c'è l'intervento del Var che toglie la rete agli spagnoli per un fuorigioco di Rodrygo al momento del cross.

79' Primo spunto di Rodrygo che si sposta il pallone e prova il destro a giro, Maignan blocca a terra.

78' Cambio nel Milan: Okafor prende il posto di Leao.

76' Tentativo da fuori area di Mbappè, la palla è indirizzata all'angolino, Maignan devia in angolo.

74' Ultime due sostituzioni nel Real Madrid: fuori Mendy e Bellingham, dentro Fran Garcia e Rodrygo.

73' GOOOOOLLLLLLL!!! TRIS DI REIJNDERS!!! Grande azione di Leao sulla sinistra, il portoghese salta Vazquez, tocco in area per l'olandese che controlla e batte Lunin con il sinistro.

72' Giallo per proteste anche per Vinicius.

70' Doppio cambio nel Milan: fuori Morata e Pulisic, dentro Abraham e Loftus-Cheek.

69' Ancora pericoloso il Milan su calcio d'angolo: cross dalla sinistra di Pulisic, Morata interviene sul primo palo, la palla finisce sul palo.

68' Ammoniti Vazquez (fallo su Leao) e Militao (proteste)

63' Terzo cambio di Ancelotti che toglie Modric ed inserisce Ceballos.

62' Brutta palla persa in uscita dal Milan: Modric tocca in profondità per Mbappè che però non calcia bene e la palla finisce a lato.

58' Giallo per Camavinga per un fallo su Morata in mezzo al campo.

56' Ripartenza di Pulisic che si fa praticamente tutto il campo e serve Leao, il portoghese controlla e prova il destro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Real. E' mancata un po' di cattiveria e velocità di esecuzione al numero 10 rossonero.

52' Milan ad un passo dal terzo gol: cross perfetto dalla destra di Emerson Royal per Leao che con un bel movimento anticipa di testa Vazquez, ma Lunin si supera e gli dice di no con una parata mostruosa.

47' Vinicius ci prova dalla distanza, Maignan blocca centralmente.

45' Al via la ripresa con due cambi nel Real Madrid: Camavinga e Brahim Diaz prendono il posto di Tchouameni e Valverde.

- Si è concluso 1-2 il primo tempo della sfida tra Real Madrid e Milan: i rossoneri hanno approcciato bene il match e sono passati in vantaggio al 12' con un colpo di testa di Thiaw su angolo. Dieci minuti è arrivato il pareggio degli spagnoli con Vinicius su rigore, ma al 39' il Diavolo torna avanti con Morata, bravo a sfruttare una corta respinta di Lunin dopo una bella girata di Leao. Bella prima frazione di gioco della squadra di Fonseca che è meritamente in vantaggio, ma deve comunque ringraziare anche Mike Maignan, autore di un paio di belle parate su Mbappè.

49' Fine primo tempo.

45' Quattro minuti di recupero.

45' Angolo per il Real Madrid: cross in area, Theo Hernandez mette fuori di testa all'altezza del primo palo.

44' Ripartenza velocissima del Real Madrid. Mbappè scatta verso la porta rossonera, entra in area e calcia con il destro, Miagnan devia in angolo.

39' GOOOOOOOLLLLLLLL!!! MORATA RIPORTA AVANTI IL MILAN!!! Pulisic trova in area Leao che si gira e calcia con il destro, gran parata di Lunin, ma la palla arriva allo spagnolo che deve solo buttarla dentro. Rossoneri di nuovo in vantaggio.

37' Tentativo dalla distanza di Tchouameni, Maignan blocca a terra senza problemi.

34' Rientra in campo Thiaw che può continuare la partita.

32' Duro scontro di gioco tra Thiaw e Lunic. Ad avere la peggio è il difensore tedesco che resta a terra. Entra in campo lo staff medico milanista.

31' Angolo per il Milan: niente cross in area stavolta, la palla arriva al limite dell'area a Reijnders che calcia con il destro, Lunin si distenze sulla sua destra e devia la conclusione dell'olandese.

30' Theo Hernandez riceve palla a centrocampo, avanza fino al limite dell'area e prova il sinistro, pallone deviato in angolo da un calciatore del Real Madrid.

26' In occasione del rigore per il Real Madrid, l'arbitro Vincic ha ammonito Alvaro Morata per proteste.

22' PAREGGIO DEL REAL MADRID!!! Vinicius si presenta dagli undici metri e batte Maignan con un tiro centrale.

21' Rigore per il Real Madrid per un fallo di Emerson Royal che colpisce in scivolata in area Vinicius.

18' Ripartenza del Milan con Reijnders che trova Musah sulla destra. L'americano tocca fuori area al connazionale Pulisic che si sposta il pallone sul sinistro e prova il tiro dalla distanza, Lunin para senza grossi problemi la conclusione debole del numero 11 rossonero.

13' Reazione immediata del Real Madrid dopo il vantaggio rossonero: prima ci prova Mbappè, ma Maignan si distende e respinge la conclusione del connazione. Poi errore in impostazione di Musah, Modrid recupera palla e serve Vinicius in area, che prova il piatto destro da posizione defilata, il portiere milanista blocca a terra.

12' GOOOOOOLLLLLLLL!!! THIAWWWWWWW!!! Angolo dalla sinistra di Pulisic e colpo di testa perfetto del difensore tedesco che batte Lunin.

9' Morata rimane a terra dopo un colpo sul polpaccio di Tchouameni. Deve entrare lo staff medico milanista, ma non ci saranno problemi per lo spagnolo per continuare la partita.

7' Punizione per il Real Madrid: Modric calcia a giro sopra la barriera, Maignan blocca in due tempi.

6' Cross di Valverde dalla destra per Mbappè, pallone leggermente lungo e il francese non può arrivarci.

5' Combinazione sulla fascia sinistra tra Leao e Theo Hernandez: bel passaggio del portoghese per il francese che prova il cross dal fondo, ma la palla finisce tra le braccia di Lunin.

3' Prima occasione della partita per il Real Madrid: Vazquez tocca all'indietro per Mbappè che prova il diagonale con il destro, pallone a lato.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Real Madrid.

- Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime per l'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Valencia.

- Nella splendida cornice del Santiago Bernabeu risuoneranno tra poco le note dell'inno della Champions League. Le squadre sono schierate in mezzo al campo: il Milan giocherà con la maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Real Madrid indossa divisa e calzoncini bianchi. E' ormai tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Santiago Bernabeu dove tra poco il Milan scenderà in campo contro i padroni di casa del Real Madrid nella sfida valida per la quarta giornata di Champions League. Di fronte si troveranno i due club che hanno alzato più coppe dalle grandi orecchie (15 gli spagnoli e 7 i rossoneri). Sarà una gara speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, grande ex della partita. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del derby d'Europa. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid e Milan:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Camavinga, Rodrygo, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz. All. Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca.