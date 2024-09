live mn Rimini-Milan Futuro (0-0): Camarda vicinissimo al gol, miracolo del portiere

15' Si accende Cuenca, alla sua maniera. Il paraguaiano si accentra ed esplode un gran sinistro da 25 metri: Colombi si distende ancora una volta e mette in angolo

13' Ci riprova Camarda, questa volta con meno pericolosità: il numero 9 rossonero prova la girata di prima intenzione dal limite dell'area ma la conclusione è nettamente fuori misura

7' MIRACOLO DI COLOMBI! Grandissima parata del portiere del Rimini che con un grande guizzo respinge sulla linea un colpo di testa di Camarda bravissimo a prendere il tempo agli avversari su corner. Milan vicinissimo al vantaggio!

5' Si gioca sotto una pioggia battente, può essere un fattore nel corso della gara

1' Si comincia dopo il minuto di silenzio per Totò Schillaci!

-----

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Vingo (Pisa)

ASSISTENTI: Rastelli (Ostia Lido) - Scribani (Agrigento)

IV UOMO: Pazzarelli (Macerata)

- Le formazioni ufficiali:

RIMINI (4-3-1-2): Colombi; Longobardi, Gorelli, Lepri, Falbo; Langella, Megelaitis, Fiorini; Garetto; Parigi, Cernigoi. A disp.: Vitali, Brisku, Bellodi, Semeraro, Cinquegrano, Piccoli, Lombardi, Accursi, Dobrev, Ubaldi. All. Buscè.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Sandri, Hodzic; Cuenca, Zeroli, Traorè; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D'Alessio, Fall, Magni, Sia, Zukic. All. Bonera

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Dopo una grande domenica in cui il Milan ha vinto due derby su tre in prima squadra e Primavera (pareggio per il femminile), questa sera torna in campo il Milan Futuro che va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo aver collezionato due punti in quattro partite. I rossoneri di Bonera alle 20.45 scendono in campo in casa del Rimini che ha la stessa situazione in classifica. La redazione di MilanNews.it vi accompagna nel racconto della partita, azione dopo azione, con il consueto live testuale. Restate con noi!