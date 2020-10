LIVE MN - Rio Ave-Milan (10-11 dcr): pazzesco in Portogallo, i rossoneri passano ai rigori

IL MILAN VINCE AI RIGORI E SI QUALIFICA ALLA FASE A GIRONI DI EUROPA LEAGUE!

Batte Santos, para Donnarumma!!! (8-9)

Batte Kjaer, gol. (8-9)

Batte Jeraldes, PALO (8-8)

Batte Bennacer, parato. (8-8)

Batte Kieszek, fuori. (8-8)

Batte Donnarumma, fuori. (8-8)

Batte Ivo Pinto, gol. (8-8)

Batte Leao, gol. (7-8)

Batte Monte, PALO PALO FUORI. (7-7).

Batte Colombo, fuori. (7-7).

Batte Gabrielzinho, gol. (7-7)

Batte Tonali, gol. (6-7)

Batte Dala, gol. (6-6)

Batte Calabria, gol. (5-6)

Si andrà ad oltranza.

Batte Augusto, gol. (5-5)

Batte Calhanoglu, gol. (4-5)

Batte Piazon, gol. (4-4)

Batte Brahim Diaz, gol. (3-4)

Batte Jambor, gol. (3-3)

Batte Theo Hernandez, gol. (2-3)

Batte Santos, gol. (2-2)

Batte Kjaer, gol. (1-2)

Batte Geraldes, gol. (1-1)

Batte Bennacer, gol. (0-1)

- Inizierà a breve la lotteria dei rigori.

121' GGGOOOLLLL GGGOOLLLLL GOOOLLLLL DEL MILAN!!!! HAKAN CALHANOGLU NON SBAGLIA!! SI ANDRÀ AI RIGORI!!

120' Batte Calhanoglu.

120' Doppio giallo per Borevkovic, espulso.

119' RIGORE PER IL MILAN. FALLO DI MANO IN AREA.

119' Colombo la spizza di testa dal corner, palla murata. La palla arriva a Tonali che di sinistro finisce altissimo. Non era semplice. Due minuti al termine.

118' Calhanoglu imbuca per Leao in area, il portoghese da posizione defilata tira invece di metterla in mezzo. Angolo per i rossoneri.

117' Leao prova ancora a controllare in area ma scivola per l'ennesima volta.

117' Occasione per Theo ma il francese è stanchissimo: il suo tiro è rimpallato.

116' Il Milan prova l'ultimo assalto, Rio Ave tutto dietro la linea della palla.

115' Ultimi 5 minuti del match.

115' Occasione Milan! Theo ci prova dal limite, para Kieszek. Da corner ci prova ancora Gabbia di testa, palla sul fondo.

114' Tonali imbuca per Theo, il francese ha tutto il tempo per prendere la mira ma colpisce un difensore.

112' Giallo per Kjaer, fallo di frustrazione.

111' Palla lunga di Bennacer per Theo, il francese però è partito in fuorigioco. Milan senza idee.

110' Ultimi 10 minuti del match.

110' Ottima palla di Tonali per Leao, il portoghese si addormenta e la lascia passare.

110' Il cross di Calhanoglu è troppo debole, allontana la difesa portoghese.

109' Tonali conquista una punizione sulla trequarti.

108' Cambio per il Rio Ave: esce Mane, entra Gabrielzinho.

107' Sfortunato Leao. Crossa da dentro l'area di rigore ma il rimpallo lo penalliza: rimessa dal fondo per i padroni di casa.

106' Calabria prova a crossare dalla destra, il cross del terzino è totalmente fuori misura per i compagni. Era un'occasione da sfruttare meglio.

106' Ultimo cambio per il Milan: esce Kessie ed entra Tonali.

106' Inizia il secondo tempo supplementare. Ultimi 15 minuti del match, il Milan è quasi fuori dall'Europa League.

106' Fine primo tempo supplementare.

105' Un minuto di recupero.

105' Ci prova Bennacer, para il portiere. Angolo per il Milan. Da corner batte Calhanoglu, Gabbia prova ad impattare forte di testa ma la conclusione è imprecisa.

104' Brahim Diaz unica luce per il Milan. Si insinua centralmente e conquista una punizione da ottima posizione.

103' Scambio fra Leao e Theo sulla sinistra, Piazon però ferma il francese.

102' Sempre Leao prova a sfondare sulla sinistra, Ivo Pinto argina il numero 17 rossonero con facilità.

101' Ancora una volta Leao perde l'equilibrio da ottima posizione, potenziale occasione sprecata.

100' Sussulto di Brahim Diaz che prova a sfondare centralmente. Lo spagnolo però è bloccato dalla retroguardia avversaria.

98' Tanti errori dei rossoneri, visibilmente stanchi e provati. Sarà difficilissimo rimettere in carreggiata la partita.

97' Ammonito Rafael Leao per una trattenuta.

96' Cross di Calhanoglu da fondo, pallone totalmente fuori misura.

95' Il Milan sembra aver accusato il colpo.

94' Cambio per il Milan: esce Saelemaekers, entra Colombo.

92' Leao entra in area di rigore, punta l'avversario ma cade da solo. Occasione sprecata.

92' Colombo è pronto ad entrare, Pioli butterà dentro un altro attaccante.

91' Partenza shock per il Milan. Gol del Rio Ave con Dala. L'angolano dopo soli venti secondi si trova a tu per tu con Donnarumma e segna. 2-1.

91' Inizia il primo tempo supplementare, primo pallone per il Rio Ave.

Si conclude il secondo tempo, ripresa che il Milan inizia benissimo trovando subito il vantaggio con Saelemaekers, ma dopo la rete i rossoneri abbassano i ritmi e giocano poco convinti. Arriva così il pareggio dei portoghesi, con l'1-1 che si protrae fino al 90esimo. La sfida si deciderà ai tempi supplementari.

92' Fischia l'arbitro. Si va ai tempi supplementari.

92' I rossoneri lamentano un calcio di rigore per un tocco di mano di Dala in area di rigore, ma l'angolano l'ha stoppata di petto.

91' Brivido per il Milan. Dopo una carambola Santos si ritrova il pallone sul destro e la piazza di esterno: il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.

90' Saranno due i minuti di recupero.

89' Ivo Pinto spinge sulla fascia destra, Calhanoglu deve fermarlo con un fallo.

87' Diaz prova l'azione solitaria partendo da centrocampo ma viene fermato subito. Lo spagnolo sembra un po' spento.

86' Occasione Milan! Bennacer sulla sinistra supera l'avversario e dal fondo mette in mezzo: tanti giocatori in area ma nessuno riesce a toccare.

85' Cambio per il Rio Ave: esce Moreira ed entra Dala.

84' Occasione Milan! Calhanoglu ci prova al volo dal limite, il tiro deviato sfiora il palo. Su corner la palla arriva a Calabria che da distanza considerevole lascia partire il tiro: palla fuori di molto.

83' Numero di Theo che si libera di un avversario, la passa centralmente a Leao che tenta la conclusione dalla distanza. Tiro deviato.

80' Rio Pinto salta Theo e dal fondo la crossa in mezzo: il pallone attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno possa intervenire.

79' Dopo il gol del RIo Ave il Milan sembra essere tornato quello del primo tempo: tanti errori tecnici per i rossoneri.

78' Kjaer legge bene la situazione e chiude un'azione potenzialmente molto pericolosa del Rio Ave.

76' Ora soffre un po' il Milan, il Rio Ave cerca il gol del vantaggio.

74' Cambio per il Rio Ave: entra Jambor, esce Tarantini.

71' Gol del RIo Ave. Azione in velocità sulla sinistra fra Mane e Piazon, con il brasiliano che mette in mezzo: arriva Geraldes che lascia partire un tiro fortissimo che si insacca sotto la traversa, nulla da fare per Donnarumma. Rio Ave-Milan 1-1.

69' Occasione Milan! Calhanoglu ci prova su punizione, devia la barriera! La conclusione era diretta verso la porta. Sul corner poi nulla di fatto, il colpo di testa di Leao è imprecisio.

68' Che giocata di Leao! Prende palla sulla trequarti e brucia tutta la difesa portoghese. Tarantini è costretto ad atterrarlo e viene sanzionato con un giallo.

67' Cambio per il Milan: esce Daniel Maldini, entra Rafael Leao.

65' Cambio per il Rio Ave: fuori Lopes, dentro Geraldes.

64' Ammonito Augusto per un fallo davvero brutto e gratuito su Brahim Diaz.

63' Parte in progressione Theo Hernandez ed è infermabile: palla sulla sinistra per Diaz che la rimette al centro per Saelemaekers. Il belga prova a dialogare con Calhanoglu ma i due non si intendono.

62' Magia di Brahim Diaz che fra tre avversari fa sparire e apparire il pallone a piacimento. Poi tenta la triangolazione con Saelemaekers che però non si chiude.

61' Ammonito Theo Hernandez per un intervento irruento su Ivo Pinto.

59' Grande giocata difensiva di Bennacer. Recupera un pallone pericoloso su Carlos Mane e poi si fa fare fallo.

56' Occasione per il RIo Ave! Corner per i portoghesi, Tarantini anticipa Gabbia e schiaccia di testa: palla al lato.

54' Bello scambio fra Saelemaekers, Calhanoglu e Calabria sulla destra, con il terzino che arriva al cross dal fondo: pallone fuori misura per Daniel Maldini.

53' Occasione Milan! Diaz innesca Saelemaekers, il belga la passa in profondità a Theo, con il francese che a tu per tu con il portiere non controlla e scivola.

52' Milan galvanizzato dal vantaggio, i rossoneri sembrano essersi sbloccati mentalmente.

51' GGGOOOOOLLLLL GGGOOOOOOOLLL GGGGOOOOLLLL DEL MILAN!! ALEXIS SAELEMAEKERS PORTA I ROSSONERI IN VANTAGGIO! Corner per il Milan, libera la difesa con la palla che arriva al belga al limite dell'area: stop e tiro nell'angolo basso sinistro. Nulla da fare per Kieszek, Rio Ave-Milan 0-1!!!

50' Si accende Brahim Diaz! Recupera palla a centrocampo, dribbling e accelerazione verso la porta. Diaz scarica per Saelemaekers che serve subito lo spagnolo che controlla e tiro: conclusione deviata in angolo.

49' Diaz serve Theo sulla sinistra, il cross del francese finisce termina sul fondo.

48' Ci prova Calhanoglu su punizione nonostante la lunga distanza: palla sulla barriera.

47' Ammonito Santos che ha buttato giù Daniel Maldini: il numero 27 rossonero stava per servire Calhanoglu lanciato a rete.

46' Subito Theo che prova a sfondare in area di rigore, il francese però si allunga troppo il pallone.

46' Fischia il signor Manzano, inizia la ripresa. Primo pallone per il Milan. Subito primo cambio per i rossoneri: esce Castillejo, entra Brahim Diaz.

Una prima frazione di gioco assolutamente non entusiasmante che ha visto i rossoneri faticare molto nella creazione di occasioni pericolose. Il Rio Ave non è mai stato particolarmente pericoloso ma si può dire lo stesso anche del Milan, in difficoltà senza un vero e proprio punto di riferimento in attacco. Nella ripresa bisognerà assolutamente cambiare rotta, è una partita troppo importante per avere un approccio del genere.

46' Termina qui il primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Theo si ingobbisce e mette il turbo: tentativo di triangolo con Calhanoglu ma la palla di ritorno per il terzino viene intercettato. Sarebbe stato a tu per tu con il portiere.

43' Possibile contropiede rossonero con Theo che si ritrova a partire sulla destra. Il francese serve Maldini che prova un tocco troppo lezioso: palla persa e contropiede sfumato.

40' Ammonito Moreira per un pestone a Donnarumma.

39' Retropassaggio killer di Theo che innesca Carlos Mane: la sua conclusione è però di facile lettura per Donnarumma.

38' Pasticcio fra Gabbia e Saelemaekers, Piazon recupera palla a centrocampo. Arriva Kjaer a metterci una pezza, con il centrale che richiama all'attenzione i compagni.

36' Altro errore di un giocatore offensivo del Milan. Calabria lancia per Daniel Maldini che sbaglia un controllo davvero facile.

34' Punizione per il Milan da lontanissimo, Calhanoglu mette in mezzo e la difesa spazza in angolo. Nulla di fatto sul corner, allontana il Rio Ave.

33' Saelemaekers cambia gioco per Calabria sulla destra, il terzino la passa a Castillejo che crossa di destro: palla sul fondo.

30' Ancora un errore in pallegio di Castillejo, riparte il Rio Ave. Il Milan non riesce a preoccupare più di tanto gli avversari.

28' I rossoneri recuperano palla a centrocampo con la difesa avversaria posizionata male, Saelemaekers però non si intende con Calhanoglu ed effettua un passaggio totalmente fuori misura.

25' Saelemaekers entra in area dalla sinistra e serve Theo al limite: la conclusione del francese colpisce in pieno proprio l'esterno belga.

24' Cross di Calabria dalla trequarti per Maldini, palla troppo lunga e facile preda del portiere avversario.

22' Ritmi molto bassi in questo avvio di match, entrambe le squadre sono piuttosto prudenti.

20' Maldini non controlla e commette fallo in attacco nei pressi della bandierina. Il Milan non riesce a trovare gli spazi per concludere verso la porta avversaria.

18' Anche Theo prova il lancio lungo, Daniel Maldini non ci arriva. Il Milan si affida molto ai lanci lunghi verso i giocatori offensivi in questo avvio di partita.

17' Castillejo vanifica un'opportunità di contropiede sbagliando la scelta di passaggio: ha provato a servire centralmente Maldini invece di passarla a Calhanoglu libero a destra.

16' Da calcio di punizione ci prova ancora Calhanoglu, da lontanissimo. La conclusione non è affatto pericolosa e termina al lato.

15' Ammonito Borevkovic per aver trattenuto Saelemaekers lanciato in porta da Calhanoglu.

14' Gabbia sventaglia bene per Castillejo sulla destra, lo spagnolo però manca totalmente il controllo.

13' Ottima palla recuperata da Kessie a centrocampo, Saelemaekers prova a sfondare centralmente in contropiede ma Augusto lo blocca.

11' Schema a tre sulla punizione: Daniel Maldini la tocca per Theo e non per Calhanogli, con il francese che si gira e lascia partire un sinistro fortissimo ma impreciso.

10' Il Milan ora pressa molto alto con Calabria. Pallone recuperato e fallo subito da Daniel Maldini sulla trequarti.

9' Cross dalla destra di Ivo Pinto, Kjaer giganteggia e spazza di testa. Portoghesi propositivi in questo avvio di match.

8' Theo prova l'imbucata per Calhanoglu direttamente dalla fascia sinistra, Hakan non aggancia il pallone per qualche centimetro. Sarebbe stato a tu per tu con il portiere.

6' Tentativo velleitario di Kjaer che prova a sorprendere il portiere da centrocampo: palla totalmente fuori bersaglio.

5' Piazon si fa trovare libero sulla destra, il brasliano mette in mezzo da posizione pericolosa ma la retroguardia rossonera intercetta.

2' Prima azione interessante per i rossoneri. Bennacer lancia per Castillejo, lo spagnolo stoppa e serve Saelemaekers che aveva tagliato verso il centro: il belga era però in fuorigioco.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Manzano: si comincia! Primo pallone del match per il Rio Ave.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Divisa biancoverde per i portoghesi, maglia bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews, benvenuti allo stadio "Municipal dos Arcos". Fra il Milan e la fase a gironi di Europa League c'è l'ostacolo Rio Ave. Questa sera in Portogallo i rossoneri dovranno affrontare i padroni di casa in una partita secca, come i precedenti turni con Shamrock e Bodo. Anche stasera mancherà Ibrahimovic e le scelte di mister Pioli sono praticamente obbligate, ma l'obiettivo non può che essere la vittoria a qualsiasi costo. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni del match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini; Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira. A disposizione: Vieira, Gelson, Francisco Geraldes, Jambor, Pedro Amaral, Gabrielzinho, Andrè Pereira. Allenatore: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. A disposizione: Tatarusanu, Laxalt, Diaz, Krunic, Tonali, Colombo, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.