live mn Roma-Milan (1-3): i rossoneri battono la capolista! Tre punti bellissimi

FINE PARTITA. PRIMAVERA, ROMA-MILAN 1-3.

96' | GOOOOL DEL MILAAAAN! La chiudono i rossoneri!!! Ripartenza letale del Milan: Asanji lancia Hodzic che mette Bakoune solo davanti al portiere: non sbaglia il capitano! 3-1!!!

94' | Ci riprova Romano da punizione: questa volta il muro rossonero si oppone!

90' | Sei minuti di recupero

89' Entra Asanji nel Milan al posto di Scotti

87' | Romano prova la soluzione personale: la sua conclusione termina fuori

85' | Cambio nel Milan: entra Nissen al posto di Perrucci. Nella Roma escono Sangarè e Di Nunzio, per Nardin e Levak

84' | Almaviva fa tremare Longoni: mezza rovesciata che esce di poco a lato!

79' Cambi nella Roma: dentro Bah e Marazzotti, fuori Graziani e Zefi

78' | GOOOL DEL MILAAAAN! I rossoneri rimettono la testa avanti! Cross sul secondo palo per Perrucci che fa la torre per Hodzic che di testa spinge in porta. 2-1 Milan!

77' | Miracolo di De Marzi che con il piede respinge un colpo di testa ravvicinato di Bakoune sugli sviluppi di un corner. Sull'angolo successivo è ancora Bakoune a colpire, questa volta la palla scorre a lato

73' | Ammonito Dutu

71' | GOL ROMA. Fantastica punizione del centrale giallorosso Romano che trova la rete anche con l'aiuto del palo. Tutto di nuovo in equilibrio al Tre Fontane.

66' | GOOOL DEL MILAAAAN! Passano avanti i rossoneri con Perrucci che ci ha preso gusto dopo il derby! Il 7 imbuca per Bakoune che viene fermato: il rimpallo favorisce proprio Perrucci che da ottima posizione deve solo depositare in rete. Vantaggio meritato: 1-0!

63' | Altra scorribanda di Magni che trova la torre di Bakoune sul secondo palo, facile preda del portiere giallorosso

61' | Esce Liberali: al suo posto Ossola

57' | Rischio per il Milan: ottimo triangolo tra Graziani e Coletta che cerca il palo più lontano. Pallone che esce di poco

55' | Ancora il Milan con una percussione di Sala che arriva al tiro, ribattuto in area da un difensore

54' | Comotto tenta l'inserimento a fari spenti con la testa ma non c'entra la porta

52' | Prova a scuotersi il Milan con Perrucci che controlla e prova il diagonale da fuori area: pallone a lato

50' | Giallo per Coletta per un intervento in ritardo in mezzo al campo

45' | Si riparte! Cambio nella Roma: entra Almaviva per Litti

------



Il Milan Primavera sta facendo la partita in casa della capolista. A punti il primo tempo va a favore della formazione di Federico Guidi, che ancora una volta si sta dimostrando essere all'altezza della situazione. Non a caso le occasioni più importanti del primo tempo sono passate per i piedi dei calciatori rossoneri, che con Perrucci prima e Sala noi hanno sfiorato il gol di un vantaggio che a questo punto sarebbe stato più che meritato.

------

45' + 2' | Fine primo tempo al "Tre Fontane" di Roma. Parziale 0 a 0

45' | 2 minuti di recupero

45' | Giorgio De Marzi ne stava per combinare un'altra. Il portiere della Roma, ritardando il rinvio, si è fatto intercettare da Scotti che per poco non lo rapinava e portava in vantaggio la formazione di Federico Guidi.

42' | La partita partita viaggia adesso su binari decisamente pià blandi, con il Milan che a differenza di inizio partita sta cominciando a soffrire un poco di più le avanzate, comunque sterili, della Roma.

30' | Cartellino giallo per Di Nunzio, che ha fermato irregolarmente Perrucci per rimediare ad un errore grossolano di De Marzi.

23' | I ritmi partita si sono leggermente affievoliti, ma quando ha possibilità il Milan attacca sempre, ed anche con convizione, la difesa della Roma. L'ultima occasione è passata per i piedi di Perrucci, che ha lasciato partire una conlusione di mezzo collo esterno dal limite dell'area che si è spenta di poco al lato della porta difesa da De Marzi.

15' | Altro intervento provvidenziale di Sangare su Perrucci, ma l'apertura di Scotti verso il 7 rossonero non è stata delle migliori.

10' | Dopo un avvio super i ritmi al Tre Fontane si sono leggermente abbassati, con le due squadre che sfruttano il possesso palla per studiare le mosse dell'avversaria.

4' | Altra chance per il Milan! Traversa clamorosa di Emanuele Sala, che con un piattone dal limite dell'area ha sfiorato il quinto gol del suo campionato. Due occasioni nell'arco di pochissimi minuti per un Diavolo che è partito benissimo.

3' | Subito grande chance per il Milan con Perrucci che superato il portiere avversario è stato fermato sulla linea di porta dall'ottima chiusura difensiva di Sangare.

1' | Si parte al Tre Fontane di Roma

------

Conquistata la finale di Coppa Italia, il Milan Primavera di Federico Guidi punta a ritrovare continuità anche in campionato dopo la sola vittoria conquistata nelle ultime cinque di campionato. L'avversario di questa mattina però non è tra i più semplici, dato che i giovani rossoneri saranno ospiti dei pari età della Roma, ad oggi la capolista del campionato di Primavera 1. La formazione di Guidi ci ha però insegnato che nulla è impossibile in questa stagione, quindi chissà che questa mattina non ci possa regalare una soddisfazione in più dopo quella della scorsa settimana.

A fronte di questo quella dello Stadio Tre Fontane si pronostica essere una partita tanto imprevedibile quando ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Primavera 1:

ROMA: De Marzi; Sangare, Romano, Graziani, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio, Litti, Marchetti, Zefi. All. Flasini Gianluca A disp.: Jovanovic, Kehayov, Marazzotti, Levak, Nardin, Almaviva, Della Rocca, Jurgec, Bah, Ceccarelli, Morucci.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Liberali, Scotti, Perrucci. All. Guidi Federico A disp.: Colazni, Nissen, Mancioppi, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perera, Bonomi, Perina, Asanji.