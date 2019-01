LIVE MN - Romagnoli in conferenza: "Siamo più forti e maturi che a Doha. Higuain? Lo vedo sereno e si allena bene"

- termina qui la conferenza stampa di Alessio Romagnoli.

Sulle differenze tra la squadra di Doha e oggi: "Siamo una squadra più matura e più forte. La cosa che deve rimanere è la voglia di imporsi e stare concentrati e determinati. Con la Juve appena molli un secondo ti fa male. Non dobbiamo lasciare nulla al caso".

Sulle voci di Higuain: "Le domande di mercato vanno fatte ai dirigenti. Noi ci concentriamo sul campo. E' un professionista, è sereno, si allena bene. Pensa solo al campo. Il resto lo fanno Leonardo e Maldini".

Sul buon umore nel gruppo visto durante l'allenamento di ieri: "Affrontare la Juventus è un bellissimo test. Uno vuole giocare sempre partite così. A Doha due anni fa è andata bene per noi. Siamo consapevoli di essere un gruppo più forte. Daremo sempre il massimo per migliorarci e conseguire un altro trofeo".

Sulla Juventus: "Sappiamo che la Juve è la squadra più forte in Italia e tra le più forti in Europa. Abbiamo grande rispetto per loro, però sappiamo anche le nostre qualità e ciò che dobbiamo fare domani per metterle in difficoltà. E poi è una partita secca e quindi può succedere di tutto"

Sulle sensazioni: "Abbiamo sensazioni positive. E' una bella atmosfera, è bello stare qui a giocarci questa coppa importante per noi, che può dare una svolta alla nostra stagione. Siamo pronti e domani dobbiamo dare il massimo per vincerla".

