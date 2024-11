live mn S.Bratislava-Milan (1-1): altro errore difensivo, pareggio degli slovacchi...

37' Inserimento in area di Reijnders: l'olandese controlla e prova il diagonale con il destro, pallone a lato.

32' Buco difensivo di Pavlovic che lascia una prateria agli avvversari, per fortuna ci mette una pezza Tomori che evita guai peggiori e spedisce il pallone in corner.

24' PAREGGIO DELLO SLOVAN!!! Milan tutto avanti per un corner, Berseghyan può involarsi tutto solo verso la porta rossonera e battere Maignan con un tocco sotto. Incredibile il gol preso dal Diavolo.

21' GOOOOOLLLLLLL!!! PULISICCCCC!!! Palla in verticale di Abraham per l'americano che arriva davanti a Takac e lo batte con il sinistro.

16' Reijnders trova Pulisic in area, l'americano calcia con il sinistro, ma arriva la parata di Takac che respinge il pallone.

15' Clamorosa occasione per lo Slovan: tocco in profondità per Strelec che supera Maignan in uscita e calcia a porta vuota, ma c'è un grande salvataggio in scivolata di Pavlovic che salva quasi sulla linea.

13' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area di Pulisic, mette fuori la difesa slovacca.

7' Calcio di punizone per il Milan poco fuori dall'area di rigore: tocco di Pulisic per Theo Hernandez che calcia rasoterra con il sinistro, pallone fuori non di molto.

2' Si vede subito in avanti il Milan: Chukwueze riceve palla al limite dell'area e prova il sinistro a giro, pallone a lato.

0' Inizia la sfida: primo pallone per lo Slovan Bratislava.

- Le due squadre sono schierate a centrocampo mentre risuona l'inno della Champions League. Il Milan giocherà con la consueta divisa rossonera e i pantalocini bianchi, mentre lo Slovan Bratislava scenderà in campo con la maglia azzurra e i calzoncini blu.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Tehelné pole di Bratislava dove tra poco Slovan Bratislava e Milan si affronteranno nella sfida valida per la quinta giornata di Champions League. I rossoneri sono reduci da due vittorie di fila contro Club Brugge e Real Madrid e puntano a tornare a Milano con altri tre punti in tasca, così da fare un ulteriore passo in avanti in classifica. Davanti, il Diavolo si troverà la formazione slovacca che ha finora perso tutte le partite che ha giocato (contro Celtic, Manchester City, Girona e Dinamo Zagabria). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

SLOVAN BRATISLAVA (3-5-2): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko. A disp. Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah. All. Paulo Fonseca.