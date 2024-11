live mn S.Bratislava-Milan (2-3): di buono c'è solo il risultato, altra prestazione da dimenticare del Diavolo

vedi letture

- Il Milan batte 3-2 lo Slovan Bratislava e porta a casa tre punti importanti per la classifica, ma di buono c'è solo il risultato. Prestazione molto deludente della squadra di Paulo Fonseca che soffre troppo contro un avversario nettamente inferiore. Continuano i problemi in difesa con altri due gol incassati. Per il Diavolo in gol Pulisic, Leao e Abraham.

94' Fine secondo tempo.

94' Tentativo dalla distanza di Reijnders, Takac respinge la conclusione dell'olandese.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Doppio giallo in pochi secondi per proteste per Tolic che viene espulso dal direttore di gara.

89' Cambio nello Slovan: esce Savvidis ed entra Mak.

88' GOL DELLO SLOVAN!!! Gran gol di Marcelli che batte Maignan con un belllissimo sinistro che si insacca all'incrocio dei pali. I rossoneri protestano per un fallo piuttosto evidente su Leao non fischiato dall'arbitro poco prima della ripartenza slovacca.

84' Ultimo cambio nel Milan: Camarda prende il posto di Abraham.

80' Punizione per lo Slovan a posizione centrale: Berseghyan prova il sinistro a giro, la barriera rossonera devia in angolo.

79' Giallo per Tomori.

79' Tentativo dalla distanza di Berseghyan, pallone altissimo sopra la traversa.

75' Doppia sostituzione anche nello Slovan: fuori Kucka e Voet, dentro Tolic e Marcelli.

74' Triplo cambio nel Milan: escono Calabria, Fofana e Pulisic, entrano Emerson Royal, Loftus-Cheek e Musah.

71' ABRAHAMMMMMM!!! 3-1 PER IL MILAN!!! Clamoroso errore di Strelec che di fatto passa la palla in area all'attaccante rossonero che torna a segnare in Champions League dopo oltre quattro anni.

68' GOOOOOOOLLLLLL!!! LEAO RIPORTA AVANTI IL MILAN!!! Gran passaggio filtrante di Fofana per il portoghese che batte Takac con un tocco sotto.

66' Cambio nello Slovan: fuori Metsoko e dentro Ihnatenko.

64' Pulisic cerca dalla destra Leao sul secondo palo, il portoghese non riesce però a controllare e la palla arriva tra le mani di Takac.

63' Azione prolungata del Milan, la palla arriva a Chukwueze che prova il sinistro a giro, Kashia devia il pallone in angolo.

57' Ammonito anche Calabria.

54' Giallo per Chukwueze.

49' Intervento in area su Chukwueze. Protestano alcuni giocatori del Milan che chiedono il rigore, ma non interviene né l'arbitro, né il VAR.

45' Inizia il secondo tempo con un cambio nel Milan: fuori Okafor e dentro Leao.

- Dominio territoriale del Milan, ma a Bratislava finisce 1-1 il primo tempo e le occasioni da gol migliori le ha avuto lo Slovan. I rossoneri avevano anche trovato il gol del vantaggio al 21' con il solito Pulisic, ma l'ennesimo errore difensivo ha regalto il pareggio agli slovacchi con Berseghyan che ha sfruttato la prateria lasciata dal Diavolo che era tutto avanti per un calcio d'angolo. Da segnale sullo 0-0 un clamoroso salvataggio sulla linea di Pavlovic. Vero che il Milan ha fatto la partita, ma le occasioni da gol sono state davvero poche e i rischi dietro troppi.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Cross dalla sinistra di Theo Hernandez e colpo di testa di Abraham, che però non colpisce bene e la palla finisce ampiamente a lato.

42' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross a rientare di Pulisic che cerca un compagno sul primo palo, ma un giocatore dello Slovan libera l'area di testa.

37' Inserimento in area di Reijnders: l'olandese controlla e prova il diagonale con il destro, pallone a lato.

32' Buco difensivo di Pavlovic che lascia una prateria agli avvversari, per fortuna ci mette una pezza Tomori che evita guai peggiori e spedisce il pallone in corner.

24' PAREGGIO DELLO SLOVAN!!! Milan tutto avanti per un corner, Berseghyan può involarsi tutto solo verso la porta rossonera e battere Maignan con un tocco sotto. Incredibile il gol preso dal Diavolo.

21' GOOOOOLLLLLLL!!! PULISICCCCC!!! Palla in verticale di Abraham per l'americano che arriva davanti a Takac e lo batte con il sinistro.

16' Reijnders trova Pulisic in area, l'americano calcia con il sinistro, ma arriva la parata di Takac che respinge il pallone.

15' Clamorosa occasione per lo Slovan: tocco in profondità per Strelec che supera Maignan in uscita e calcia a porta vuota, ma c'è un grande salvataggio in scivolata di Pavlovic che salva quasi sulla linea.

13' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area di Pulisic, mette fuori la difesa slovacca.

7' Calcio di punizone per il Milan poco fuori dall'area di rigore: tocco di Pulisic per Theo Hernandez che calcia rasoterra con il sinistro, pallone fuori non di molto.

2' Si vede subito in avanti il Milan: Chukwueze riceve palla al limite dell'area e prova il sinistro a giro, pallone a lato.

0' Inizia la sfida: primo pallone per lo Slovan Bratislava.

- Le due squadre sono schierate a centrocampo mentre risuona l'inno della Champions League. Il Milan giocherà con la consueta divisa rossonera e i pantalocini bianchi, mentre lo Slovan Bratislava scenderà in campo con la maglia azzurra e i calzoncini blu.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Tehelné pole di Bratislava dove tra poco Slovan Bratislava e Milan si affronteranno nella sfida valida per la quinta giornata di Champions League. I rossoneri sono reduci da due vittorie di fila contro Club Brugge e Real Madrid e puntano a tornare a Milano con altri tre punti in tasca, così da fare un ulteriore passo in avanti in classifica. Davanti, il Diavolo si troverà la formazione slovacca che ha finora perso tutte le partite che ha giocato (contro Celtic, Manchester City, Girona e Dinamo Zagabria). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

SLOVAN BRATISLAVA (3-5-2): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko. A disp. Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah. All. Paulo Fonseca.