LIVE MN - Serie A Femminile, Milan-Roma (3-2): grande vittoria in rimonta, che cuore le rossonere!

- Vittoria straordinaria del Milan Femminile contro la Roma: sotto di due gol (doppietta di Thomas), le rossonere vincono 3-2 in rimonta grazie alla rete di Jane e alla doppietta di Thorvaldsdottir, all'esordio oggi con la formazione milanista. Grande cuore e grande carattere da parte delle ragazze di Ganz che portano a casa tre punti d'oro per la classifica e si riavvicinano alle prime della classe.

96' Finisce il match.

93' Ammonizione per Giacinti.

92' Altra sostituzione nel Milan: fuori Begic, dentro Carissimi.

90' Primo cambio di Ganz: esce Tucceri, entra Zigic.

89' GOOOOOLLLLLLL!!! 3-2 PER IL MILAN!!! Che esordio per Thorvaldsdottir che segna una doppietta: traversa di Giacinti, poi sponda di testa di Begic e altro colpo di testa dell'islandese che insacca.

88' Grande ripartenza rossonera con Thorvaldsdottir che serve in area Jane, ma Bartoli la chiude in scivolata.

85' Ultimi cinque minuti di partite: sia Milan che Roma stanno cercando la rete della vittoria.

81' Sponda di testa di Begic per Giacinti che entra in area di rigore, ma si allunga il pallone e Ceasar recupera il pallone in uscita bassa.

80' Sostituzione nella Roma: esce Andressa, entra Greggi.

78' GOOOOOLLLLLLL!!!! PARI DEL MILAN CON JANE!!! Cross dalla destra della giocatrice milanista che si trasforma in un tiro e pallone che si insacca sul secondo palo alle spalle di Ceasar.

69' GOOOOLLLLL!!! Su azione da calcio d'angolo, Thorvaldsdottir controlla e si gira alla grande, pallone che si insacca all'incrocio. Prima partita nel Milan e primo gol per l'attaccante islandese.

66' Begic arriva sul fondo sulla destra, il suo cross si trasforma in un tiro con il pallone che finisce sul palo.

62' Secondo cambio nella Roma: esce Swaby, entra Ekroth.

59' Milan vicino all'1-2: Thorvaldsdottir tocca per Giacinti per calcia di prima intenzione, Ceasar compie una bella parata e blocca in due tempi.

57' Giallo per Egherberg.

55' Egherberg ci prova dalla sinistra con un bel tiro al volo, pallone che sfiora il palo.

54' Nuova chance per il Milan: Giacinti trova in area Thorvaldsdottir che colpisce bene di testa, ma la sua conclusione finisce fuori.

53' Angolo per il Milan: Tucceri mette un bel pallone in area, Begic salta più in alto di tutti, pallone fuori di poco.

49' RADDOPPIO DELLA ROMA!!! Le rossonere lasciano troppo spazio a Thomas che dal limite dell'area fa partire un gran destro che si insacca all'angolino alla destra di Korenciova.

47' Subito pericolosa la Roma: cross dalla destra e tiro al volo da buona posizione di Serturini, Korenciova blocca a terra.

45' Al via la ripresa!

- Rossonere sotto di un gol alla fine del primo tempo: prestazione piuttosto opaca delle ragazze di mister Ganz che sono andate sotto per un gol di Thomas, brava a sfruttare un errore in uscita di Korenciova. Il Milan ha provato a reagire, ma non si è quasi mai resa pericolosa in avanti, se non con qualche conclusione dalla distanza.

45' Fine primo tempo.

45' Ci prova anche Heroum dalla distanza, pallone a lato di poco.

41' Ancora pericolosa Thorvaldsdottir che prova il tiro dal limite dell'area con il sinistro, Ceasar si distende sulla sua destra e blocca in due tempi.

38' Il neo acquisto Thorvaldsdottir riceve palla sulla destra e prova a mettere un bel pallone in area, ma il suo passaggio non trova nessuna compagna e si spegne sul fondo.

37' Bel lancio di Tucceri per Giacinti, che però viene anticipata in uscita con i piedi dal portiere della Roma.

31' Punizione per la Roma dalla fascia destra: altro cross in area, Bergamaschi, ben posizionata sul primo palo, allontana di testa.

23' Angolo per il Milan: cross che viene messo fuori dalla difesa della Roma e pallone che ritorna tra i piedi di Tucceri, la quale tenta un tiro-cross, ma colpisce malissimo e butta via una buona occasione per le rossonere.

20' GOL DELLA ROMA!!! Punizione dalla trequarti, cross in area per Thomas che sfrutta un errore in uscita di Korenciova e mette dentro.

18' Ottima incursione centrale di Bergamaschi che prova a servire in profondità Giacinti, ma il suo passaggio è troppo lungo e la capitana rossonera non riesce a concludere con pericolosità verso la porta avversaria. Ceasar blocca senza problemi.

15' Primo cambio nella Roma: fuori per infortunio Giuliano, dentro Egherberg.

13' Calcio d'angolo per la Roma: cross in area, ma è brava Korenciova in uscita alta a bloccare il pallone.

10' Grande intensità da parte delle due squadre in questo avvio di partita, ma per ora zero emozioni al Vismara.

5' Prima conclusione del Milan verso la porta della Roma: ci ha provato Begic dalla distanza, pallone che però finisce alta sopra la traversa.

0' Inizia il match!

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Roma:

MILAN: Korenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri, Conc, Jane, Heroum, Begic, Giacinti, Thorvaldsdottir. A disp.: Piazza, Mendes, Carissimi, Zigic, Capelli, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Vitale, Mauri. All.: Ganz.

ROMA: Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano, Andressa; Bonfantini, Thomas, Serturini. A disp.: Pipitone, Soffia, Ekroth, Egherberg, Cunsolo, Ciccotti, Thestrup, Greggi, Coluccini. All.: Bavagnoli.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta il match del Milan Femminile contro la Roma con il nostro consueto live testuale. Restate con noi!!!