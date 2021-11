LIVE MN - Serie A Femminile, Pomigliano-Milan (0-2): la decidono Grimshaw e Tucceri Cimini nel primo tempo

92' - Fischio finale! Milan che batte 2-0 il Pomigliano con le reti siglate nel primo tempo da Grimshaw e Tucceri Cimini.

88' - Altra occasione per il Milan con Bergamaschi, che parte in contropiede ma non riesce a concludere anche per via della pressione di Cox.

84' - Giacinti inventa per Grimshaw, che spreca l'occasione del terzo gol davanti al portiere avversario.

78' - Ci prova Jonusaité per il Milan, mancino che però risulta fuori misura.

77' - Ancora una parata di Giuliani, che stavolta si impone su Puglisi.

69' - Punizione per il Pomigliano sfruttata con Ippolito, para senza alcun problema Giuliani.

66' - Primo giallo per il Pomigliano, ammonita Puglisi.

63' - Doppia sostituzione per il Pomigliano: Ejangue e Puglisi entrano rispettivamente al posto di Fusini e Ferrandi

61' - Secondo cambio per il Milan: dentro Jonusaité per Thomas.

59' - Ci prova Arnadottir dalla distanza, blocca tranquillamente Cetinja.

52' - Primo cambio nel Milan: Rizza prende il posto di Stapelfeldt.

50' - Ci prova il Milan con Giacinti, che però calcia male sprecando l'occasione.

46' - Inizia la ripresa!

45' - Fischio del direttore di gara. Si va al riposo sul parziale di 0-2 in favore del Milan, che al momento conduce grazie alle reti di Grimshaw e Tucceri Cimini.

41' - Prova a rispondere il Pomigliano con Moraca, che trova una super risposta da parte di Giacinti.

38' - Tentativo di Giacinti, che però non riesce ad inquadrare la porta.

36' - Punizione sfruttata da parte del Milan, che va alla conclusione con Tucceri Cimini. Senza problemi risponde Cetinja.

35' - Milan in pieno controllo della partita, forte del doppio vantaggio ottenuto già nel primo quarto d'ora.

26' - Insiste il Milan con Thomas, ma la sua conclusione finisce fuori.

19' - Giallo per Arnadottir, è la seconda ammonizione in casa Milan dopo quella di Adami.

15' - RADDOPPIO MILAN! C'è la firma di Tucceri Cimini, che con una perfetta punizione porta il parziale sul 2-0 per le rossonere!

14' - Brivido per il Milan. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Moraca, la difesa rossonera trema per la traversa colpita dalla formazione avversaria.

9' - VANTAGGIO DEL MILAN! Ci pensa Grimshaw con un mancino perfetto ad ingannare Cetinja e portare avanti la formazione di Ganz!

5' - Subito un'occasione per il Milan! Sugli sviluppi di un corner battuto da Agard la sfera viene recuperata in area da Giacinti, che calcia a botta sicura ma viene fermata soltanto dal palo della porta avversaria

1' - Calcio d'inizio!

FORMAZIONI UFFICIALI

Pomigliano (4-2-3-1): Cetinja; Tudisco, Luik, Cox, Fusini; Ferrandi, Ferrario; Ippolito, Moraca, Vaitukaityte; Salvatori Rinaldi. Allenatore: Panico

MILAN (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Stapelfedt; Bergamaschi, Adami, Agard, Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Giacinti. Allenatore: Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Pomigliano-Milan, incontro valido per la nona giornata di Serie A Femminile. Le rossonere guidate da Maurizio Ganz, dopo otto turni di campionato, presiedono la terza posizione in classifica con 19 punti, a cinque punti di distanza dal Sassuolo ma con una gara in meno. Dopo la vittoria ottenuta di misura contro l'Empoli, il Milan cercherà di dar continuità alle proprie prestazioni puntando al terzo successo consecutivo.