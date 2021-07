LIVE MN - Serie A, il calendario: esordio Samp-Milan. Juve alla 4ª e derby alla 12ª, al ritorno Milan-Juve (23ª) e Inter-Milan (24ª). Ultima col Sassuolo

19:32 | Paolo Maldini, dt del Milan, si è così espresso a DAZN sul mercato del Milan. Queste le sue parole: "Domani dovrebbe arrivare Giroud. Abbiamo una coppia giovane davanti (ride,ndr). Olivier è un campione ed è un fresco vincitore della Champions League. E' un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane. Potrebbe arrivare anche un'attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato"

Su Donnarumma: "E' una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. E' un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. E' giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più"

Su Kessie: "Nel futuro ci sarà Kessie. Stiamo lavorando per il suo rinnovo"

IL CALENDARIO DEL MILAN

Girone d'andata

1ª giornata (22 agosto) - Sampdoria-Milan

2ª giornata (29 agosto) - Milan-Cagliari

3ª giornata (12 settembre) - Milan-Lazio

4ª giornata (19 settembre) - Juventus-Milan

5ª giornata (22 settembre) - Milan-Venezia

6ª giornata (26 settembre) - Spezia-Milan

7ª giornata (3 ottobre) - Atalanta-Milan

8ª giornata (17 ottobre) - Milan-Verona

9ª giornata (24 ottobre) - Bologna-Milan

10ª giornata (27 ottobre) - Milan-Torino

11ª giornata (31 ottobre) - Roma-Milan

12ª giornata (7 novembre) - Milan-Inter

13ª giornata (21 novembre) - Fiorentina-Milan

14ª giornata (28 novembre) - Milan-Sassuolo

15ª giornata (1 dicembre) - Genoa-Milan

16ª giornata (5 dicembre) - Milan-Salernitana

17ª giornata (12 dicembre) - Udinese-Milan

18ª giornata (19 dicembre) - Milan-Napoli

19ª giornata (22 dicembre) - Empoli-Milan

Girone di ritorno

20ª giornata (6 gennaio) - Milan-Roma

21ª giornata (9 gennaio) - Venezia-Milan

22ª giornata (16 gennaio) - Milan-Spezia

23ª giornata (23 gennaio) - Milan-Juve

24ª giornata (6 febbraio) - Inter-Milan

25ª giornata (13 febbraio) - Milan-Sampdoria

26ª giornata (20 febbraio) - Salernitana-Milan

27ª giornata (27 febbraio) - Milan-Udinese

28ª giornata (6 marzo) - Napoli-Milan

29ª giornata (13 marzo) - Milan-Empoli

30ª giornata (20 marzo) - Cagliari-Milan

31ª giornata (3 aprile) - Milan-Bologna

32ª giornata (10 aprile) - Torino-Milan

33ª giornata (16 aprile) - Milan-Genoa

34ª giornata (24 aprile) - Lazio-Milan

35ª giornata (1 maggio) - Milan-Fiorentina

36ª giornata (8 maggio) - Verona-Milan

37ª giornata (15 maggio) - Milan-Atalanta

38ª giornata (22 maggio) - Sassuolo-Milan

18:43 | Ci siamo! Tra pochissimo scopriremo la prima giornata della Serie A 2021-2022!

18:40 | Allo stesso modo, nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021. Il Milan, dunque, non potrà affrontare all'ultima giornata né il Cagliari né l'Atalanta.

18:35 | Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021. Il Milan, dunque, non potrà incontrare né l'Udinese né il Bologna nel match d'esordio.

18:30 | Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2020/2021.

18:25 | Milan e Inter giocheranno fuori casa la 7ª giornata di andata per concomitanza Semifinali UEFA Nations League.

18:20 | Le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno).

18:15 | Milan-Inter e tutti gli altri derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti.

18:10 | Nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano. Tutte le Società, tranne quelle appena citate, possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata.

18:05 | È prevista, inoltre, alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

CESENA - SPEZIA*

EMPOLI - FIORENTINA

GENOA - SAMPDORIA

INTER - MILAN

JUVENTUS - TORINO

LAZIO - ROMA

NAPOLI - SALERNITANA

SPAL - VENEZIA*

nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà temporanea. Si stima che lo Spezia potrebbe rientrare nel proprio impianto già da settembre 2021, mentre per il Venezia le tempistiche potrebbero essere più lunghe e al momento non calendarizzabili.

18:00 | Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

17:55 | Sempre rispetto alla novità precedentemente descritta, vi è un ulteriore criterio: una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

17:50 | Subito una interessantissima novità per il nostro campionato: per la prima volta, infatti, la Serie A presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza che come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata.

----

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

Ci siamo: la stagione di Serie A 2021-2022 comincerà ufficialmente oggi - anche se non sul campo - con la presentazione del calendario. Seguite il nostro live testuale per restare aggiornati: conosceremo, dalle 18:30 in poi, l'ordine di tutte le partite che il Milan affronterà nel prossimo campionato.