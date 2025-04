live mn Sestri Levante-Milan Futuro (0-0): a breve il fischio d'inizio

vedi letture

- Gara posticipata alle 15:30 a causa di un incidente in autostrada che ha ritardato l'arrivo allo stadio del Milan Futuro e della squadra arbitrale

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi pomeriggio scende in campo il Milan Futuro. I rossoneri, grazie alla vittoria contro il Campobasso, sono tornati in piena zona Play Out al terzultimo posto: ad oggi verrebbero giocati contro la SPAL. La squadra di Oddo è ospite del Sestri Levante penultimo: uno scontro salvezza in piena regola. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

SESTRI LEVANTE: Guadagno, Primasso, Valentini, Montebugnoli, Podda, Nunziatini, Clemenza, Rosetti, Furno, Durmush, Parravicini. A disp.: Sias, Fusco, Brunet, Cominetti, Goglino, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Calloni, Fedele, Piu. All. Alberto Ruvo

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Branca, Malaspina, Alesi, Jimenez; Magrassi, Camarda. A disp.: Pittarella, Raveyre, Bozzolan, Magni Sia, Sandri, Traore, Omoregbe, Turco, Vos, Ianesi. All. Massimo Oddo.