LIVE MN - Sorteggi gironi UCL: Milan nel girone con Atletico Madrid, Liverpool e Porto

- I GIRONI:

GIRONE A: Manchester City, Psg, Lipsia, Bruges

GIRONE B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GIRONE C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GIRONE D: Inter, Real Madrid, Shakthar Donetsk, Sheriff

GIRONE E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GIRONE F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GIRONE G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GIRONE H: Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo, Malmoe

18.26 - Saranno Branislav Ivanovic e Michael Essien a estrarre le palline con i giorni e le squadre.

18.09 - Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato del premio del quale sono stati insigniti Simon Kjaer e lo staff medico della Danimarca per aver salvato la vita a Eriksen durante la gara contro la Finlandia: “Il premio è per un traguardo speciale, che va aldilà del campo. È per questo motivo che abbiamo deciso di premiarli. Una vita umana vale più di ogni cosa. Ho il massimo rispetto per Simon Kjaer e per tutti quelli che hanno meritato questo premio”

18.01 - Le date:

1° giornata: 14-15 settembre

2° giornata: 28-29 settembre

3° giornata: 19-20 ottobre

4° giornata: 2-3 novembre

5° giornata: 23-24 novembre

6° giornata: 7-8 dicembre

18.00 - Ci siamo, sta per iniziare la cerimonia del sorteggio. A rappresentare il Milan, in quel di Istanbul, la delegazione formata da Franco Baresi, Daniele Massaro, Andrea Romeo (team manager) e Pier Donato Vercellone (responsabile della comunicazione).

17.40 - Le quattro fasce del sorteggio:

Fascia 1

Chelsea (ENG) 98.000

Villarreal (ESP) 63.000

Bayern (GER) 134.000

Manchester City (ENG) 125.000

Atlético de Madrid (ESP) 115.000

Inter Milan (ITA) 53.000

Sporting CP (POR) 45.500

LOSC Lille (FRA) 14.000

Fascia 2

Real Madrid (ESP) 127.000

Barcelona (ESP) 122.000

Juventus (ITA) 120.000

Manchester United (ENG) 113.000

Paris Saint-Germain (FRA) 113.000

Liverpool (ENG) 101.000

Sevilla (ESP) 98.000

Borussia Dortmund (GER) 90.000

Fascia 3

Porto (POR) 87.000

Ajax (NED) 82.500

Shakhtar Donetsk (UKR) 79.000

Leipzig (GER) 66.000

Salzburg (AUT) 59.000

Benfica (POR) 58.000

Atalanta (ITA) 50.500

Zenit (RUS) 50.000

Fascia 4

Beşiktaş (TUR) 49.000

Dynamo Kyiv (UKR) 47.000

Club Brugge (BEL) 35.500

Young Boys (SUI) 35.000

AC Milan (ITA) 31.000

Malmö (SWE) 18.500

Wolfsburg (GER) 14.714

Sheriff Tiraspol (MDA) 14.500

17.35 - Come funziona il sorteggio:

Al sorteggio partecipano 32 squadre – 26 qualificate di diritto alla fase a gironi e le sei vincenti degli spareggi.

Le squadre saranno divise in quattro fasce. In prima fascia ci sono i campioni in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e i vincitori dei sei campionati più in alto nel ranking non qualificati attraverso la vittoria di uno dei titoli 2020/21; l'appartenenza dalla seconda alla quarta fascia è determinata dal ranking coefficienti per club.

Nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione.

In caso di federazioni con due squadre, i club sono stati accoppiati per suddividere le partite tra martedì e mercoledì. In caso di federazioni con quattro squadre, sono stati fatti due accoppiamenti. Questi accoppiamenti si baseranno sugli ascolti televisivi.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale.

Le terze di ciascun girone andranno alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde dei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi.

Amici di MilanNews.it benvenuti al sorteggio dei giorni di Champions League. Otto anni dopo, il Milan torna nella massima competizione europea e, a livello di raniking, ha pagato a caro prezzo l'assenza dalle coppe europee finendo in quarta fascia. Alle 18 inizierà la cerimonia che porterà all'estrazione dei bussolotti e alla compilazione dei gironi.