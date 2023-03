LIVE MN - Sorteggio quarti di Champions: sarà Milan-Napoli. Inter-Benfica, City-Bayern e Real-Chelsea. Possibile derby di Milano in semifinale

12.12 - Ad effettuare il sorteggio sarà Patrick Kluivert, ex attaccante che in carriera ha indossato anche la maglia del Milan (stagione 1997-1998). L'olandese è appena salito sul campo, tra pochissimo il sorteggio.

12.09 - Sul palco è arrivato Hamit Altıntop, ambasciatore della finale di Champions League ad Istanbul.

12.05 - E' quasi tutto pronto per il sorteggio. Tra poco il Milan scoprirà il suo avversario ai quarti di Champions League.

11.50 - In base alla decisione delle autorità locali competenti e come confermato dalla stessa federazione nazionale, AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare nella stessa serata e nemmeno in casa nell'arco di 24 ore. Come avviene ogni stagione quando viene confermato il calendario delle partite dopo i sorteggi, il paragrafo 23.02 del regolamento della competizione (attualmente per il ciclo 21/24) e i relativi principi stabiliti dalla Commissione Competizioni per Club, stabiliscono la procedura per risolvere i possibili incroci tra stadi o città. In questo caso, ovvero se i due club dovessero essere sorteggiati con la stessa sequenza (entrambi con andata o ritorno in casa), il Milan, in quanto campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dall'avversario di una delle due squadre. Pertanto, la partita del Milan non sarà invertita.

11.45 - Queste le date: le partite di andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputeranno il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si giocherà sabato 10 giugno allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

11.40 - Possono affrontarsi squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi.

11.35 - Il sorteggio, che inizierà alle 12, è aperto. Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro.

11.30 - Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (che oppongono le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di casa pro forma in finale.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Nyon dove tra poco ci sarà il sorteggio dei quatti e delle semifinali di Champions League. Dopo undici lunghissimi anni, c'è anche il Milan tra le le migliori 8 squadre d'Europa. Grazie al nostro live testuale potrete scoprire l'avversario dei rossoneri e anche tutti gli altri accoppiamenti. Restate con noi!!!