LIVE MN - Tomori: "Felici di ritrovare Tonali, ma durante la partita non c'è spazio per l'amicizia. ibra ci dà fiducia"

Dopo la batosta nel derby di sabato, il Milan affronta domani alle 18:45 il Newcastle nella prima giornata del girone F di Champions League. Sarà un inedito, visto che i due club non si sono mai incrociati in competizioni europee con il Milan ha l’obbligo di partire subito forte, con una vittoria, per iniziare al meglio il suo cammino in Champions e iniziare a porre rimedio alla sconfitta patita nel derby.

A breve parlerà in conferenza stampa, per presentare la sfida, Fikayo Tomori. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni del difensore.

14.00 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto ti è dispiaciuto non essere stato con i compagni sabato? "Sono deluso per non aver potuto aiutare i compagni in campo. Guardare la partita dalla tv è dura, non puoi aiutare la squadra. Domani ci sono sul campo, spero (ride, ndr). Cercheremo di vincere e cominciare bene il girone".

Come sarà ritrovare Sandro Tonali? "Ovviamente sarà bello rivederlo. Abbiamo giocato tante partite insieme. Sarà bello rivederlo così presto dopo la sua partenza. Siamo però dei professionisti, quando comincia la partita l'amicizia non esiste. Vogliamo vincere, dopo la partita possiamo ricominciare ad essere amici. Durante la partita non siamo amici".

Cosa ne pensi di Leao? Può prendere il posto dei vari Messi, Ronaldo e Neymar? "Perché no? Da quando sono arrivato qui è migliorato molto. È molto importante per noi e si è visto in Champions l'anno scorso. Può ancora migliorare, può diventare una delle nuove star. Speriamo che possa far bene già da domani".

14.10 - Conferenza momentaneamente interrotta per un problema tecnico a Milanello.

14.18 - Conferenza ripartita.

Che tipo di squadra è il Newcastle? "Sono una squadra molto forte, con gambe davanti e fisicità dietro. Giocano tante palle in profondità. Sappiamo la partita che ci aspettiamo e poi dobbiamo dimostrare la nostra qualità con o senza palla".

Come è stato rivedere Ibra? "Ibra ci dà fiducia, è una voce in spogliatoio e tutti lo rispettiamo".

14.25 - Termina qui la conferenza stampa di Tomori