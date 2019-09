LIVE MN - Torino-Milan (0-1) - Palla-gol sprecata da Piatek

58' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Calhanoglu, intercetta la difesa del Toro.

57' Cambio per il Torino: Ansaldi prende il posto di Lyanko.

55' Il Torino ci prova con Verdi: conclusione dal limite e pallone alto sopra la traversa.

54' Milan a un passo dal gol. Fuga solitaria di Romagnoli, che poi apparecchia in area per Piatek: piattone a botta sicura e pallone sul fondo. Che occasione!

51' Calcio d'angolo per il Torino: cross in mezzo, il Milan allontana la minaccia.

50' Spunto personale di Aina; doppio dribbling, conclusione sul primo palo e risposta di Donnarumma, che si rifugia in angolo.

49' Grande chance per Piatek, servito in area da Suso: il polacco, però, tutto solo, spreca malamente.

48' Punizione da ottima posizione per il Milan: cross di Baselli e pallone comodo tra i guantoni di Donnarumma.

45' Tutto è pronto. Fischia di Guida: si riparte! Possesso Torino.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Bel Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Rossoneri avanti 1-0 grazie al gol su rigore di Piatek (fallo di De Silvestri di Leao). Romagnoli e compagni giocano un buon calcio, sfiorando almeno un paio di volte il raddoppio (Sirigu è strepitoso su Leao, poi il Pistolero non trova la porta per questioni di centimetri). Il Toro si vede solo nel finale con Belotti, ma è giusto una fiammata. Buona la prestazione di Bennacer in cabina di regia, così come la prova di Theo Hernandez sul binario mancino.

47' Toro pericolosissimo con Belotti. Lancio lungo per il Gallo, che sfuggi ala marcatura ma non riesce a battere Donnarumma.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

42' Angolo per il Milan: traversone in area, colpo di testa di Piatek e pallone fuori di un soffio.

37' Suso si sposta il pallone sul sinistro e calcia, ma sbaglia completamente il tiro: pallone in curva.

33' Fallaccio di Belotti su Musacchio: giallo anche per lui.

31' Ammonizione per Zaza.

30' Il Torino prova a scuotersi dopo lo svantaggio.

27' Corner per il Torino: cross in area, libera la difesa del Milan.

25' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area per Leao, che calcia con il destro ma colpisce male.

24' Ancora Milan. Conclusione dalla distanza di Calhanoglu e ottima parata di Sirigu.

22' Milan a un passo dal raddoppio. Colpo di testa di Leao e risposta super di Sirigu, che riesce a deviare sopra la traversa.

21' Cartellino giallo per Bennacer.

20' Azione prolungata del Milan, che va al tiro con Kessié: pallone a lato.

18' GOL GOL GOOOLLL!!! Piatek non sbaglia dal dischetto: Sirigu non ci arriva.

17' Calcio di rigore per il Milan: De Silvestri trattiene Leao in area.

14' Il Torino prova ad alzare il proprio baricentro.

10' Punizione da buona posizione per il Milan: bel destro di Calhanoglu e pallone che esce di pochissimo.

8' Ammonizione per Lyanco.

7' Il Milan prova a prendere in mano le redini del match.

4' Buon avvio del Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia granata per il Toro, casacca bianca per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico Grande Torino. I rossoneri di Giampaolo affrontano il Toro nella quinta giornata del campionato di Serie. Entrambe le squadre sono a quota 6 punti dopo i primi due turni di campionato. Si preannuncia una sfida combattuta che, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Verdi; Zaza; Belotti. A disp.: Rosati, Ujkani, Djidji, Bonifazi, Millico, Edera, Laxalt, Meité, Berenguer, Iago Falque, Nkolou, Ansaldi. All.: Mazzarri

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Krunic, Biglia, Bonaventura, Castillejo, Borini, Rebic. All.: Giampaolo