LIVE MN - Udinese-Milan (0-1) - Romagnoli al fotofinish, tre punti pesantissimi

Il Milan vince all’ultimo respiro portando a casa 3 punti fondamentali. Una vittoria di cuore, nonostante l’emergenza (si infortuna anche Higuain), nonostante un fuorigioco inesistente sbandierato dall’assistente di Di Bello (che senza il VAR avrebbe annullato il gol), nonostante tutto. Alla fine, la decide nuovamente Romagnoli, il "centravanti" del momento. Ed è una vittoria meritata, alla luce delle occasioni avute nella ripresa. Ottima la prestazione di Castillejo, letteralmente imprendibile (anche se spesso impreciso) per i difensori friulani, che capitolano al 94esimo dopo aver resistito a lungo, anche grazie al portiere Musso, autore di un alcune parate decisive. Con questo successo, il Milan resta aggrappato al treno-Champions. Ora sotto con la Juve. Prima, però, c’è il Betis in Europa League.

100' E' finita: il Milan batte 1-0 l'Udinese!

96' GOL GOL GOL!!! ROMAGNOLI!!! Contropiede del Milan e pallone per Romagnoli, che calcia con il mancino trovando l'angolino giusto! Di Bello convalida con l'aiuto del VAR.

94' Udinese in dieci uomini: rosso diretto per Nuytinck, che commette un brutto fallo su Castilejo.

92' Cambio per l'Udinese: esce De Paul, in campo D'Alessandro.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Suso calcia con il sinistro da fuori ma non crea problemi a Musso.

87' Ancora Udinese. Cross dalla destra e colpo di testa di Lasagna, che ruba il tempo a Zapata ma non inquadra la porta.

86' Il neo entrato Balic ci prova da fuori, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

85' Udinese in attacco. Lasagna si presenta al tiro, ma Donnarumma è bravo a chiudere il primo palo.

84' Cambio per l'Udinese: fuori Ter Avest, dentro Nuytinck.

83' Sostituzione per l'Udinese: Balic in campo al posto di Pussetto.

77' Grande occasione per il Milan! Castillejo ha la palla giusta sul mancino, ma calcia troppo centralmente: nessun problema per Musso.

76' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dell'Udinese.

75' Sinistro a giro di Castillejo e grande risposta di Musso.

73' Cambio per il Milan: Borini in campo al posto di Laxalt.

71' Sinistro dalla distanza di Suso: conclusione debole e centrale, blocca Musso.

70' Giallo per Pussetto.

68' Ammonizione anche per Zapata.

67' Cartellino giallo per Ekong.

64' Cutrone viene steso in area, ma Di Bello lascia correre: tanti dubbi, poteva starci il rigore.

60' Palla-gol per il Milan. Azione travolgente di Castillejo, che poi apparecchia per Suso: lo spagnolo, però, sbaglia tutto. Era un rigore in movimento.

58' Corner per il Milan: cross in area, la difesa dell'Udinese spazza via.

57' Milan a un passo dal gol. Sinistro a botta sicura di Castillejo e miracolo di Musso, che si rifugia in angolo.

53' Corner per l'Udinese: pallone sul secondo palo, libera la difesa del Milan.

50' Calcio d'angolo per l'Udinese: cross in area, Donnarumma respinge in qualche modo.

48' Ammonizione per Kessié.

47' Ricardo Rodriguez ci prova da fuori, ma la sua conclusione finisce ampiamente sl fondo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Di Bello: si riparte! Possesso Udinese.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti che hanno chiuso il primo tempo.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti. Meglio l’Udinese sul piano del gioco e delle occasioni. Quella più ghiotta capita a Lasagna, che però sbaglia da ottima posizione graziando Donnarumma. I rossoneri replicano con Higuain (sinistro a lato) e Cutrone, che scalda i guantoni di un attento Musso. Piove sul bagnato in casa Milan: come se non bastassero già i tanti infortuni capitati nelle ultime settimane, Gattuso perde anche il Pipita, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla schiena (in campo Castillejo). Una partita complicata per Romagnoli e soci, contro un’Udinese attenta, aggressiva e ben messa in campo.

48' Fine primo tempo.

47' Ancora un tiro dalla distanza dell'Udinese, stavolta con De Paul, che ci mette tanta potenza ma scarsa precisione.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' Suso ci prova da fuori area ma calcia con il destro: pallone in curva.

43' Angolo per il Milan: Rodriguez crossa in area, la difesa dell'Udinese spazza via.

42' Buona chance per il Milan. Cutrone si invola verso l'area dell'Udinese a calcia con il mancino, ma Musso è bravo a rifugiarsi in angolo.

41' Castillejo ci prova da fuori, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa.

39' Milan in grande difficoltà. I rossoneri non riescono a uscire dalla propria metà campo.

35' Brutto momento per il Milan: infortunio di Higuain, che lascia il campo a Castillejo.

33' Partita non facile per il Milan. Udinese ben messa in campo.

29' Calcio d'angolo per il Milan: pallone sul primo palo, libera la difesa dell'Udinese.

28' Giallo per Samir e punizione dalla destra per il Milan: sinistro di Suso e parata di Musso.

26' Riprende la partita: Higuain torna in campo.

24' Gioco fermo: Higuain prende una brutta botta e resta a terra.

21' Grande occasione per Ter Avest che non inquadra la porta da ottima posizione su assist al bacio di Lasagna. Milan preso in contropiede.

20' Partita combattuta, le due squadre si affrontano a viso aperto.

17' Udinese vicina al gol. Samir mette in mezzo per Lasagna, che anticipa tutti e calcia di prima intenzione: pallone che sfiora l'incrocio.

15' Siluro dalla lunghissima distanza di Mandragora e pallone che esce di un soffio. Bella partita alla Dacia Arena.

14' Milan a un centimetro dal gol. Classico sinistro a giro di Suso e pallone che sfiora il palo!

11' Corner per l'Udinese: cross in mezzo, Bakayoko allontana di testa.

10' Pussetto calcia dalla distanza: Donnarumma si rifugia in angolo.

8' Bell'azione del Milan. Traversone di Laxalt dalla sinistra, velo di Cutrone e conclusione al volo di Higuain, che non inquadra la porta.

7' L'Udinese ci prova da fuori con Pussetto, ma la sua conclusione finisce ampiamente sul fondo.

4' Primi scambi del match, siamo ovviamente in una fase di studio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Di Bello: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande atmosfera alla Dacia Arena.

Altro giro, altra sfida, stavolta in trasferta. Amici di MilanNews.it, benvenuti alla "Dacia Arena" di Udine. I rossoneri di Gattuso sfidano a domicilio l’Udinese nell’undicesima giornata di campionato. Sarà un match tutto da vivere, contro un avversario ferito e tutt’altro che abbordabile. Si preannunciano novanta minuti combattuti, che ovviamente seguiremo per voi in diretta, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

UDINESE: Musso, Opoku, Troost-Ekong, Samir, Pussetto, Ter Avest, Mandragora, Barak, Stryger Larsen, Lasagna, De Paul. A disp.: Scuffet, Nicolas, Wague, Fofana, Behrami, Machis, Nuytinck, Pontisso, D'Alessandro, Balic. All.: Velazquez

MILAN: Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt, Higuaín, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Simic, Halilovic, Bellanova. All.: Gattuso