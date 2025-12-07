Varesina-Milan Futuro (1-0): Varesina in vantaggio, difesa disattenta
10' Milan Futuro vicino al pareggio! Bel cross di Cappelletti dal lato destro, Domnitei attacca il secondo palo e va di testa: sovrasta l'avversario ma non trova la porta per centimetri.
7' Rossoneri sorpresi dal gol. Varesina che continua a spingere, vuole il raddoppio.
4' Gol della Varesina. Costantino con un colpo di testa da pochi metri. Schema su punizione che trova i rossoneri totalmente impreparati, beffati da un piazzato battuto trovando una sponda in area che ha poi liberato il centravanti avversario. 1-0
3' Varesina intraprendente in questo avvio di partita, Sala è costretto al fallo per fermare l'azione avversaria. Punizione per i padroni di casa dalla trequarti.
1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per la Varesina.
- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia bianca da trasferta per il Milan Futuro, Varesina con divisa grigia.
Il Milan Futuro questo pomeriggio è ospite sul campo del Varesina per la quindicesima giornata di Serie D, girone B. I rossoneri arrivano dal pareggio contro il Brusaporto e vogliono tornare alla vittoria. Queste le scelte di Massimo Oddo.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VARESINA: Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhrib, Costantino, Guri, Alari, Caverzasi, Valisena, Grieco. A disp.: Bovi, Rosa, Chiesa, Sassi, Ornaghi, Grassi, Testa, Baldo, Baud Banaga. All.: Spilli.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu; Ibrahimovic, Domnitei, Sia; Asanji. A disp.: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera. All.: Oddo.
