LIVE MN - Verona-Milan (0-0): annullato un gol a Tonali per fuorigioco

23' Faraoni mette in mezzo dalla destra, Caprari prova il tiro al volo: palla fuori di poco.

22' Su corner Giroud stacca altissimo e impatta di testa: tiro centrale, facile per Montipò.

21' Leao entra in area, Faraoni non prende il pallone ma con una spallata abbatte il portoghese. Per Doveri è tutto regolare. Nessuna protesta del rossonero.

20' Viene proposto ora il replay del fuorigioco di Tonali. il piede destro del centrocampista rossonero è effettivamente offside.

18' Calabria a centimetri dal gol. Tiro a botta sicura, miracolo di Montipò che devia in angolo.

16' Annullato un gol al Milan per fuorigioco millimetrico di Tonali su rilancio di Mike Maignan. Il centrocampista rossonero aveva trovato una rete splendida. Al momento non è stato mostrato ancora nessun replay dell'azione.

14' Ottimo cross di Saelemaekers dalla destra, Krunic impatta di testa in torsione e chiama Montipò al miracolo.

12' Kessie si addormenta e spreca un contropiede potenzialmente molto pericoloso. Tameze invece è bello sveglio e manda Simeone al tiro: centrale, para Maignan.

8' Theo prova il tiro da lontanissimo, palla fuori non di molto. In questi primi minuti il francese, in fase di possesso, sta giocando praticamente da mezz'ala.

7' Lazovic scappa a Calabria sulla destra, bravo Kalulu ad allontanare di testa. Poi sul proseguio il Verona prova a verticalizzare, ma l'imbucata di Caprari è imprecisa e finisce sul fondo.

6' Leao tenta la conclusione da lontano, tentativo da dimenticare.

3' Leao parte in progressione, fermato al limite dell'area di rigore in scivolata in modo falloso. Ma per l'arbitro è tutto regolare, calcio d'angolo per il Milan. Poi nulla di fatto dal corner.

2' Ritmi altissimi a centrocampo, pressing asfissiante del Verona.

1' Subito il Verona che spinge: lancio lungo di Caprari per Simeone, il centravanti scaligero non riesce nel controllo in area di rigore.

1' Fischio d'inizio di Doveri, si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa gialloblu per i padroni di casa, maglia bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Bentegodi. Il Milan di mister Pioli affronterà il Verona di Tudor in una delle partite più importanti di tutto il campionato rossonero. A tre giornate dal termine un risultato positivo è quasi obbligato per continuare a sognare, ma il match contro gli scaligeri presenterà sicuramente tante difficoltà. Rimanere con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questa grande sfida.

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Caprari; Simeone. A disp.: Berardi, Boseggia, Chiesa; Depaoli, Frabotta, Retsos, Šutalo; Hongla, Praszelik, Veloso; Cancellieri, Lasagna. All.: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić; Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.