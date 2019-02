LIVE MN - Verso Atalanta-Milan: Gattuso con l'11 tipo. Aggiornamenti da Bergamo

- L'ultimo precedente a Bergamo tra Atalanta e Milan si è concluso sul risultato di 1-1, con i rossoneri passati in vantaggio con l'ex Kessie e poi raggiunti nel recupero da Masiello.

- I rossoneri, rivela acmilan.com, hanno segnato almeno un gol in 25 degli ultimi 26 incontri esterni contro l'Atalanta in Serie A.

- Dopo la gara di questa sera il Milan osserverà due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per la giornata di martedì, con i rossoneri che andranno a preparare la sfida di venerdì sera contro l'Empoli.

- Lucas Biglia, convocato da Gattuso per la sfida di stasera a Bergamo, è alla seconda chiamata consecutiva dopo Milan-Cagliari.

- Con Tiemoué Bakayoko titolare in campionato il Milan ha perso soltanto in un'occasione, a San Siro contro la Juventus.

- Lucas Paquetà, questa sera, giocherà la ottava gara consecutiva dal primo minuto con la maglia del Milan.

- Tra i portieri dei cinque maggiori campionati europei con più di una presenza nell'anno solare 2019, rivela acmilan.com, Gianluigi Donnarumma è quello con la miglior percentuale di tiri parati (95.5%).

- Dopo aver provato Masiello con Toloi e Palomino, questa mattina Gasperini ha utilizzato Djimsiti nelle prove di formazione. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, indicando come le quotazioni dell'albanese siano in netto rialzo per una maglia da titolare contro il Milan.

- Mario Pasalic, ricorda acmilan.com, ha esordito in Serie A con la maglia del Milan a ottobre 2016; con i rossoneri ha disputato 24 partite e segnato cinque reti nel massimo campionato. Cinque giocatori attualmente nella rosa del Milan hanno, invece, esordito in Serie A con la maglia dell'Atalanta: Andrea Conti, Franck Kessié, Giacomo Bonaventura, Mattia Caldara e Riccardo Montolivo.

- Il 25% dei gol del Milan, scrive acmilan.com, in questo campionato (otto su 32) sono arrivati da fuori area, meno solo di Torino (36%) e Napoli (26%)

- Milan e Atalanta, rivela acmilan.com, sono imbattute da sei partite in Serie A, solo la Juventus (27 gare) non viene sconfitta da più tempo nella competizione. Inoltre, il Milan è imbattuto nelle ultime sei trasferte di campionato grazie a due successi e quattro pareggi: i rossoneri non arrivano a sette gare esterne senza sconfitte dall'aprile 2013.

- Fino ad oggi, il Milan ha fatto segnare un buon trend in trasferta. Come riporta il quotidiano Tuttosport, lontano da San Siro i rossoneri hanno perso una sola volta (contro il Napoli alla prima giornata di campionato). In realtà c’è anche un altro ko “fuori casa”, quello nel derby d’andata con l’Inter, ma fuori da Milano, quella del San Paolo resta l’unica sconfitta. Il bilancio parla di tre vittorie e ben sei pareggi.

- Atalanta e Milan, ricorda acmilan.com, hanno pareggiato i loro ultimi due confronti in Serie A a Bergamo: non arrivano a tre di fila da aprile 1967 (cinque pareggi consecutivi in quel caso).

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono dallo Stadio Atleti Azzurri d'Italia da dove, fino al fischio d'inizio, vi accompagneremo con la nostra diretta testuale. Una giornata da vivere insieme: con novità, probabili formazioni, statistiche e aggiornamenti dell'ultima ora da Bergamo. Atalanta-Milan con l'elmetto, una battaglia sportiva che vale il quarto posto nel duello fra Gasperini e Gattuso. Tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Berisha; Tolói, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gómez; Ilici, D. Zapata.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Çalhanoglu.