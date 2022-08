LIVE MN - Verso Atalanta-Milan, torna Tonali. Davanti c'è Rebic

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

14.34 - Ad arbitrare Atalanta-Milan sarà Fabio Maresca. Il fischietto 41enne della sezione di Napoli dirigerà la sua 102esima sfida in carriera, la 12esima con il Milan protagonista. L'ultimo precedente risale alla sfida di Roma dello scorso campionato, vinta 2-1 contro i giallorossi il 31 ottobre 2021. Ad accompagnare Maresca sarà il quarto uomo Sozza, mentre saranno Baccini e Prenna i due guardalinee designati per la gara. Valeri al VAR, assistito da Costanzo.

14.17 - L'Atalanta, in vista della sfida contro il Milan, è pronta a giocarsi davanti al proprio pubblico ogni carta per cercare di arginare i Campioni d'Italia. Il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, potrebbe optare ad un cambio tra i pali, rispetto alla sfida disputata contro la Sampdoria preferendo Marco Sportiello al cospetto di Juan Musso. Lo riporta la redazione di TuttoAtalanta.it.

14.02 - La diretta del match sarà visibile su Dazn ed in versione testuale su MilanNews.it.

13.46 - Quella di questa sera sarà la 146esima sfida in assoluto per il Milan contro l'Atalanta, la settantaquattresima giocata in trasferta. Nei precedenti i rossoneri hanno ottenuto 33 vittorie e 24 pareggi, perdendo in sole 16 occasioni. In Serie A, invece, sarà la 125esima gara in assoluto oltre che la numero 63 lontano da San Siro. Nel massimo campionato italiano in casa dei bergamaschi, il Milan ha ottenuto 26 vittorie e 22 pareggi perdendo 14 volte.

13.31 - In vista della gara di questa sera contro il Milan, l'Eco di Bergamo ha pronosticato l'undici che scenderà in campo al Gewiss Stadium contro i rossoneri. Ecco, di seguito, la probabile formazione della squadra allenata da Gian Piero Gasperini:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. All.: Gasperini.

13.15 - Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere sarà della partita nel secondo tempo questa sera, quando io Milan sfiderà l'Atalanta. Il belga dovrebbe trovare maggiore spazio rispetto ai 25 minuti contro l'Udinese mentre è probabile che domenica 27 contro il Bologna possa partire anche da titolare.

12.59 - Sandro Tonali avrà gli occhi di tutti puntati addosso, il numero 8 rossonero giocherà la sua prima partita stagionale ufficiale questa sera contro l'Atalanta a Bergamo. Il centrocampista italiano aveva dovuto guardare dagli spalti l'esordio contro l'Udinese per un piccolo problema muscolare, assorbito nel corso di questa settimana. Con l'infortunio di Krunic, Tonali partirà con ogni probabilità da titolare al fianco di Ismael Bennacer con cui ricomprrà la coppia già vista diverse volte la scorsa stagione.

12.43 - Dopo la grande gara disputata settimana scorsa contro l'Udinese, Stefano Pioli è pronto a rinnovare la fiducia a Brahim Diaz e Ante Rebic, rispettivamente sulla trequarti e in attacco per la gara di questa sera contro l'Atalanta. Lo spagnolo è stato forse l'MVP della prima uscita in campionato mentre il croato ha segnato una doppietta. In attesa di avere De Ketelaere, Origi e Giroud nella forma migliore, il Milan trova le sue risorse in casa.

Amici ed amiche di Milannews.it, torna il calcio, torna il Milan, tornano i Campioni d'Italia. I rossoneri, alle ore 20:45, scenderanno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta, nella gara che sarà valida per la seconda giornata di campionato. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra il Diavolo e gli orobici. Restate con noi!