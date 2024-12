live mn Verso Atalanta-Milan: uscite le ufficiali. C'è Musah dall'inizio

vedi letture

Questa la formazione ufficiale del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

19.26 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca

19.15 - Come riporta il sito ufficiale del Milan, tutti i tre gol di Rafael Leao in questo campionato sono arrivati in trasferta (Lazio e doppietta a Cagliari). Tra chi ha segnato solo fuori casa nella Serie A 2024/25 nessuno ha trovato più gol, al pari di Razvan Marin, Davide Frattesi e Duván Zapata. Il portoghese sarà titolare questa sera in casa dell'Atalanta.

18.35 - Questa sera al "Gewiss Stadium" di Bergamo saranno presenti alcuni membri dello staff del tecnico dello Stella Rossa, Vladan Milojevic. A riportare la notizia il portale serbo novosti.rs. I serbi sono i prossimi avversari del Milan, partita in programma mercoledì 11 dicembre a San Siro alle ore 21. La trasferta sarà vietata ai tifosi serbi per motivi di ordine pubblico.

17.50 - Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono tornati dal lungo viaggio a New York che li ha tenuti impegnati negli ultimi giorni. Probabile che nella trasferta statunitense i due dirigenti rossoneri abbiano avuto modo di incontrare anche il proprietario rossonero Gerry Cardinale. Ieri il rientro in Italia, come riportato anche da Peppe Di Stefano in onda su Sky Sport 24, e questa sera è probabile che la coppia sarà presente al Gewiss Stadium per assistere alla gara tra Atalanta e Milan.

17.20 - Questa sera contro il Milan, Gian Piero Gasperini non sarà seduto sulla panchina nerazzurra in quanto dovrà scontare la seconda delle due giornate di squalifica che gli erano state date dal Giudice Sportivo dopo l'esplusione durante la partita contro il Parma. Nelle due squadre non ci sono squalificati, mentre ci sono due diffidati, uno per parte, cioè De Roon nell'Atalanta e Fofana nel Milan.

16.55 - Il Milan sarà impegnato questa sera in casa dell'Atalanta contro la squadra più pericolosa e più prolifica della Serie A. I bergamaschi sono alla ricerca nel nono successo di fila, ma anche i rossoneri stanno vivendo un buon momento visto che arrivano da tre vittorie consecutive con almeno tre gol segnati in tutte le competizioni (Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo).

16.20 - DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it

15.55 - La partita contro l'Atalanta sarà una partita che il Milan non può sbagliare: se i rossoneri vogliono recuperare punti in classifica, non basta vincere le partite con le "medio-piccole" come accaduto con l'Empoli ma è necessario fare punti anche con le altre grandi che sono proprio quelle formazioni che il Diavolo ha nel mirino. In una gara così importante dovrà mostrare particolare attenzione il centrocampista francese rossonero Youssouf Fofana. Nello specifico dovrà evitare il cartellino giallo. Dopo quattro sanzioni ricevute nella prima parte di campionato, oggi Fofana è l'unico diffidato del Milan. Un'eventuale squalifica impedirebbe al francese di giocare contro il Genoa, impegno successivo in campionato. Ci sarebbe anche una questione tecnica e di impiego del calciatore: Fofana si è dimostrato una pedina insostituibile nello scacchiere di Fonseca che, se dovesse fare a meno di lui, dovrebbe provare a sostituirlo senza avere un giocatore con caratteristiche simili.

15.40 - Ecco la probabile formazione dell'Atalanta: (3-4-1-2) Carnesecchi; Kossounou, Hin, Kolasinac; Bella nova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

15.03 - In vista di Atalanta-Milan in programma questa sera alle 20.45 a Bergamo, Tuttosport ha intervistato il doppio ex Roberto Donadoni, il quale ha rilasciato queste parole sulla sfida tra nerazzurri e rossoneri: "Che gara mi aspetto? Sicuramente una bella partita tra due squadre che giocano in maniera propositiva. L’Atalanta ormai non mi sorprende più e sta dimostrando anche quest’anno di essere una grande squadra. Per il Milan sarà un test importante per capire molte cose, visto che finora i rossoneri sono stati altalenanti nelle prestazioni. Non a caso sono staccati in classifica a causa della mancanza di continuità nei risultati".

14.21 - Questa la designazione arbitrale:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti:GIALLATINI – COLAROSSI

IV uomo: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

13.59 - Chi potrebbero essere gli uomini chiave del Milan stasera contro l'Atalanta? Arrigo Sacchi ha spiegato sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport: "Credo che i giocatori-chiave possano essere Reijnders e Pulisic. L’olandese mi piace moltissimo, interpreta bene il ruolo di classico centrocampista, ha forza e ottime doti tecniche. Pulisic dribbla con sicurezza, crea superiorità numerica, è sempre pericoloso. E poi c’è sempre Leao: quando è in giornata fa girare la testa a tutte le difese avversarie, ma non si sa mai se si può fare conto su di lui. Al Milan non mancano le qualità tecniche per affrontare questo duello, è semmai sull’aspetto dell’equilibrio che ci si deve soffermare. Squadra corta e stretta, in modo che gli avversari non si possano infilare negli spazi: questa è la prima regola. Inoltre: aggressione in zona offensiva, per rubare velocemente il pallone".

12.54 - Ecco i convocati di Gasperini per il match contro il Milan:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Bellanova, Djimsiti, Godfrey, Hien, Kolasinac, Kossounoum, Ruggeri, Scalvini, Toloi.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Edersen, Palestra, Pasalic, Samardzic, Sulemana.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Zaniolo.

12.00 - Per questa partita, Paulo Fonseca, dopo il turnover in Coppa Italia, dovrebbe riproporre la stessa formazione scesa in campo dal primo minuto sabato scorso contro l'Empoli a San Siro: Maignan in porta, in difesa Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio agli inamovibili Reijnders e Fofana, mentre i tre trequartisti alle spalle di Morata saranno ancora Musah, Pulisic e Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno alla sfida di questa sera del Milan in casa dell'Atalanta per la 15^ giornata di Serie A. Con il nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero fino al calcio d'inizio della partita. Restate con noi!!!