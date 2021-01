LIVE MN - Verso Benevento-Milan: tornano Kjaer e Kessiè, Dalot a sinistra

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao.

14.15 I CONVOCATI DI INZAGHI - Filippo Inzaghi ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani fra il suo Benevento ed il Milan. Assenti dalla lista Maggio e Caldirola. Questo l'elenco completo:

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori

Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba

Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj

Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau

13.45 GLI ASSENTI - Ancora tante assenze importanti per mister Pioli, che per la gara di Benevento dovrà fare a meno di Theo Hernandez, squalificato, Bennacer, Saelemaekers, Gabbia e Zlatan Ibrahimovic.

13.30 I CONVOCATI DI MISTER PIOLI - Di seguito i convocati di Stefano Pioli per Benevento-Milan.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Benevento-Milan, primo impegno del 2021 per la squadra di mister Pioli. Gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A, in programma al"Ciro Vigorito" di Benevento. Dopo le vittorie contro Sassuolo e Lazio, i rossoneri sfidano la squadra di una delle bandiere del Diavolo, Filippo Inzaghi. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 18.