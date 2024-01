live mn - Verso Empoli-Milan. Le ufficiali: confermata coppia Theo-Kjaer, Adli titolare

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

11.12 - Di seguito le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero.

11.05 - Il pullman del Milan è arrivato allo stadio Castellani di Empoli! I rossoneri sfideranno alle 12.30 la squadra di Aurelio Andreazzoli che, al momento, occupa la penultima posizione in classifica. Il Diavolo scenderà in campo per cercare, per una volta in questa stagione, di dare continuità ai propri risultati positivi e per tentare di consolidare il terzo posto. CLICCA QUI per vedere la foto.

10.47 - L'Empoli si ritrova con diversi giocatori indisponibili che nel corso della conferenza stampa di ieri sono stati annunciati da Aurelio Andreazzoli stesso: "Non abbiamo a disposizione Pezzella, Cacace, Guarino, Bereszinsky, Bastoni, Kovalenko e Fazzini". Fatte queste premesse, ecco quale potrebbe essere l'undici titolare dell'Empoli:

EMPOLI (4-3-1-2)

Caprile

Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto

Marin, Grassi, Maleh

Baldanzi

Cambiaghi, Caputo

10.28 - Sono sette i precedenti in carriera di La Penna con il Milan con un bilancio di tre vittorie rossonere, due pareggi e due sconfitte. In questo campionato, il fischietto di Roma ha diretto il Diavolo in due occasioni, vale a dire contro il Cagliari (1-3 per il Milan in Sardegna) e contro l'Atalanta (3-2 per i nerazzurri a Bergamo).

10.21 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Empoli-Milan, gara valida per la 19^ giornata di Serie A:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: DEL GIOVANE – CECCON

IV uomo: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

10.00 - Anche oggi a Empoli, Theo Hernandez dovrebbe giocare da titolare come centrale di difesa. La soluzione è stata efficace per i rossoneri con il giocatore che si è reso disponibilissimo a uscire dalla sua comfort zone. Intanto che Gabbia si possa ambientare di nuovo e arrivi un nuovo innesto, accanto a Kjaer ci sarà ancora il nome del francese, lodato da Pioli in conferenza: "La dimostrazione che quando un giocatore sente una posizione e sta bene lì poi può rendere di più. Theo è eccezionale, poi dipende tutto dalla sua attenzione e predisposizione mentale, può giocare anche da esterno d'attacco. Lo apprezzo tanto per come aiuta la squadra". Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha però sottolineato oggi nel suo pezzo come Theo sia fondamentale nel suo ruolo originario: "Oggi come oggi Theo - finalmente in spolvero - sta meglio nel suo ruolo naturale, quello di terzino sinistro di spinta. Può fare il centrale, senz’altro, ma in fascia senza di lui si perde moltissimo. Prima si ripristina la situazione, meglio è".

09.47 - Venerdì sera il Bologna ha aperto l'ultimo turno del girone d'andata di Serie A, pareggiando con il Genoa in casa. Allo stadio Dall'Ara era presente anche Geoffrey Moncada, direttore dell'area tecnica del club rossonero. La mente dei rossoneri è subito partita con un viaggio: da vedere c'era Joshua Zirkzee, uno dei nomi principali sulla lista per essere l'attaccante rossonero del futuro. Sul taccuino anche altri profili rossoblù come Calafiori e Ferguson. Rimanendo in tema Zirkzee-Milan, oggi Tuttosport titola così: "Zirkzee: sarà un difficile e lungo assalto". Già oggi, a gennaio, si preannuncia come una trattativa pesante. L'interesse dei rossoneri è precedente anche a questa stagione e oggi il prezzo dell'olandese è in crescita costante, ancora non si può prevedere quale livello avrà toccato quest'estate. Tra l'altro il Bologna dovrà corrispondere il 50% della rivendita al Bayern Monaco, quindi proverà a incassare quanto più possibile. Il Milan potrà giocarsi la carta Alexis Saelemakers come pedina di scambio, per abbassare il prezzo: il suo riscatto vale 12 milioni.

09.28 - Il maestro e l'allievo, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Questa mattina il Corriere della Sera presenta la sfida del Castellani tra Empoli e Milan e illustra come la figura dello svedese, ora dirigente, possa aiutare ancora quella del numero 10 rossonero che in campionato non trova il gol dal 23 settembre. Il titolo recita: "Milan, operazione continuità. La scossa di Ibra per caricare Leao". Dopo aver caratterizzato tutto il girone d'andata con un rendimento altalenante, ora il Diavolo vuole finalmente continuità. Ha vinto l'ultima di campionato con il Sassuolo e ha fatto seguire una bella prova in Coppa Italia con il Cagliari. Ora serve dare ulteriore seguito per consolidare il terzo posto, utile per la Champions League, obiettivo minimo stagionale. Rafael Leao potrà sfruttare l'onda lunga del suo ingresso in Coppa (con gol) che sembra avergli restituito un po' di fiducia persa negli ultimi tempi dopo l'infortunio.

09.06 - La prossima settimana sarà decisiva per il Milan. I rossoneri si giocheranno tantissimo in campionato con la possibilità di consolidare il terzo posto e magari rosicchiare qualcosina a Inter e Juventus davanti in classifica: oggi a Empoli e fra otto giorni a San Siro contro la Roma, in uno scontro diretto per la Champions League. In mezzo anche la Coppa Italia: mercoledì i quarti contro l'Atalanta. Per questo oggi Tuttosport titola così guardando ai prossimi impegni rossoneri: "Milan, otto giorni di fuoco". Tutto partirà quest'oggi dal Castellani: il Milan non vince in trasferta da tre mesi esatti, l'ultima volta fu il 7 ottobre al Ferraris contro il Genoa. Anche Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Cominciare bene la settimana sarebbe importante per tanti motivi. Vogliamo fare tanti punti in campionato, poi però ci sono tante cose da fare sul campo. Conta finalizzare di più dei nostri avversari, difendere meglio, cercare di vincere la partita. Se riusciremo a mettere in fila prestazioni convincenti vuol dire che il periodo difficile è alle spalle".

08.42 - In attesa delle prossime partite e con il Milan in campo oggi alle 12:30 al Castellani di Empoli, questa la classifica aggiornata dopo le gare di ieri, in cui l'Inter ha battuto il Verona tra le polemiche e il Sassuolo ha fatto un favore al Milan, che ora può allungare sulla Fiorentina che ieri sera ha perso a Reggio Emilia.

La classifica di Serie A:

Inter 48*

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33*

Bologna 32*

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio

Monza 25*

Torino 24

Genoa 21*

Lecce 21*

Frosinone 19*

Sassuolo 19*

Udinese 17

Cagliari 15*

Verona 14*

Empoli 13

Salernitana 12

Una partita in più*

08.20 - DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

TV e streaming: Dazn e Sky Sport

Ore: 12.30

Stadio: Stadio Carlo Castellani (Empoli)

Web: MilanNews.it

08.00 - Pioli potrà contare subito sulla disponibilità di Gabbia che allungherà il reparto difensivo, orfano di tanti membri della prima squadra. L'allenatore del Milan riabbraccia anche Yunus Musah che dopo essere stato indisponibile per quasi un mese, tornerà tra i convocati. L'unico dubbio di formazione è al centro della difesa dove ci sarà sicuramente Kjaer, mentre Simic e Gabbia, nonostante siano gli altri due centrali a disposizione, potrebbero lasciar spazio nel ruolo ancora a Theo Hernandez con Florenzi ancora a sinistra. In mezzo al campo torna Loftus-Cheek che si affiancherà molto probabilmente ad Adli e Reijnders: difficile che Pioli rischi Musah dal primo minuto. Infine là davanti il tridente titolare: Pulisic, Giroud e Leao. In panchina pronto lo scatenato Jovic.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! La sveglia suona presto questa mattina in casa rossonera con il Milan che sarà in campo tra circa quattro ore e mezza, alle 12.30, al Castellani contro l'Empoli penultimo in classifica. La sfida segna la fine del girone d'andata e la squadra di Pioli vuole dare continuità alle buone prestazioni con Sassuolo in campionato e Cagliari in Coppa Italia. Alle solite defezioni per infortunio, si aggiungono quelle di Bennacer e Chukwueze impegnati in Coppa d'Africa anche se il Diavolo recupera Musah e riabbraccia Gabbia. Rimanete con noi per seguire passo dopo passo l'avvicinamento al lunch match rossonero, con il nostro live testuale!