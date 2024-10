live mn Verso Fiorentina-Milan: Fonseca senza turnover. Torna Morata dall'inizio

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Rafa Leao; Abraham. All. Fonseca

18.00 - In vista della sfida contro la Viola, Rafa Leao è già carico e a caccia di gol preziosi per il proprio bottino personale. Proprio nella passata stagione, un suo gran gol decise la gara del Franchi, con il Milan che vinse 2-1 grazie a un gol anche di Loftus-Cheek.

17.30 - Per la Viola, ecco le statistiche in vista di stasera. La Fiorentina ha pareggiato 4 delle prime 6 gare stagionali (1V, 1P) di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2000/01, 1980/81 e 1941/42: soltanto nel 1980/81 i viola hanno registrato 5 pareggi nelle prime 7 partite di Serie A.

17.00 - Ancora numeri e statistiche in vista di questa sera. Grande equilibrio nelle ultime 13 partite al Franchi tra Fiorentina e Milan in Serie A: 4 vittorie per parte e 5 pareggi (successo 2-1 per i rossoneri nella sfida più recente dello scorso 30 marzo).

16.30 - Il Milan ha vinto 78 delle 168 sfide (44N, 46P) contro la Fiorentina in Serie A: soltanto contro la Roma, i rossoneri hanno ottenuto più successi (80) nella loro storia nel torneo.

16.00 - Paulo Fonseca ha vinto gli ultimi 3 match alla guida del Milan in campionato: solo una volta in Serie A, l’allenatore portoghese ha registrato 4 successi di fila (tra luglio e agosto 2020, alla guida della Roma).

15.30 - I convocati della Fiorentina:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodò, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri;

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Richardson;

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouamé, Sottil.

15.00 - La parola più utilizzata da mister Fonseca durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio è stata "continuità". Contro la Fiorentina questa sera il tecnico portoghese farà le stesse scelte delle ultime uscite in campionato perché pensa che sia necessario avere una base che comprenda appieno i suoi concetti prima di cominciare con turnover ed inserimenti. Ed è per questo, ma anche perché Luka Jovic non è convocato per un sovraccarico alla zona pubica, che Abraham e Morata cominceranno la terza partita consecutiva in Serie A in coppia, con lo spagnolo che agirà da "falso 9" alle spalle del compagno inglese.

14.30 - Di seguito la designazione completa per Fiorentina-Milan:

FIORENTINA – MILAN h. 20.45

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: ROSSI L. – CECCO

IV ufficiale: RAPUANO

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

14.00 - La partita di questa sera tra Fiorentina e Milan, che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e chiuderà il programma della settima giornata di Serie A mandandola in pausa in vista della sosta per le Nazionali, sarà anche la gara della sfida di Yacine Adli contro il suo recentissimo passato. Il centrocampista francese, dopo due stagioni passate a Milanello, ha accettato di andare a giocare e trovare spazio a Firenze dove, piano piano, si sta mettendo in mostra.

Della sfida nella sfida parla oggi il Corriere dello Sport che titola così: "Adli tra passato e voglia di Viola". Dopo aver fatto la differenza in settimana contro i The New Saints in Conference League, segnando il gol che ha sbloccato la gara, il centrocampista sarà confermato titolare anche complice l'infortunio al ginocchio di Rolando Mandragora. Proprio dopo la gara europea, Adli aveva dichiarato in vista della sfida ai rossoneri: "Sarà particolare ritrovare degli amici fraterni, ma adesso sono qua a Firenze dove sto bene. Vogliamo vincere e sarà una bella partita".

13.30 - DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

13.00 - Questi i sette giocatori del Milan attualmente indisponibili per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina:

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Marco Sportiello: taglio alla mano sinistra, lesione completa del tendine estensore del secondo dito. Ritorno previsto in un mese circa.

Ismael Bennacer: lesione di terzo grado al polpaccio rimediata durante una sessione di allenamento con l'Algeria. Lo stop sarà decisamente lungo, di circa tre mesi.

Davide Bartesaghi: una giornata di squalifica per l'espulsione rimediata in Milan-Lecce.

Davide Calabria: lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro. Controllo fra sette giorni.

Luka Jovic: sovraccarico in zona pubica.

Ruben Loftus-Cheek: risentimento al flessore destro.

12.30 - L'ultima volta che il Milan infilò quattro vittorie consecutive non è tanto lontano: correva il mese di marzo di quest'anno. I rossoneri dal 1° marzo al 6 aprile vinsero per ben cinque gare di fila in Serie A. Il quarto sigillo, coincidenza particolare, arrivò proprio con una vittoria esterna contro la Fiorentina: i rossoneri sperano di ripetersi. Questo l'ultimo filotto di quattro vittorie, a cui si aggiunge anche la quinta contro il Lecce:

12.00 - Contro la Fiorentina il tecnico portoghese confermerà gli undici che hanno giocato le ultime partite, con l'aggiunta di Alvaro Morata, non al meglio in settimana e partito dalla panchina in Champions League: lo spagnolo è recuperato pienamente e come ci ha abituati giocherà poco dietro a Tammy Abraham nell'attacco rossonero. A completare il reparto offensivo: a destra Pulisic, a sinistra Leao. A metà campo torneranno a giocare uno accanto all'altro Fofana e Reijnders, coppia sempre più rodata. In difesa, a destra ci sarà ancora una volta Emerson Royal visto che Calabria è indisponibile per una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro. Il capitano sarà sottoposto a controllo fra sette giorni. Non saranno convocati nemmeno Luka Jovic e Ruben Loftus-Cheek. Il serbo non farà parte della squadra per un sovraccarico in zona pubica; risentimento al flessore destro per l'inglese. L'unico ballottaggio sembrava relativo alla retroguardia tra Tomori e Palovic, ma le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa hanno tolto ogni dubbio su quale sarà la coppia centrale. A sinistra c'è Theo. In porta c'è ovviamente Mike Maignan, che sta tornando a livelli importantissimi.

Amiche e amici di MIlanNews.it, buongiorno! Questa sera il Milan torna in campo dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League. I rossoneri alle 20.45 saranno ospiti della Fiorentina e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in Serie A dopo quelle arrivate con Venezia, Inter e Lecce. Il mister Paulo Fonseca si affida ai suoi titolarissimi per cercare di rimanere, prima della sosta delle nazionali, nel gruppo di testa con Napoli, Inter e Juventus. La redazione di MilanNews.it propone il consueto live testuale con aggiornamenti costanti in avvicinamento alla sfida. Restate con noi!