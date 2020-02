LIVE MN - Verso Fiorentina-Milan, le ufficiali: Calha titolare, Gabbia prima volta dal 1'

19.37 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Di seguito le formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

A disposizione: Brancolini, Terracciano, Dalle Mura, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Benassi, Cutrone, Ghezzal, Sottil.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Saelemaekers, Leao, Maldini.

19.30 - REBIC COME PIATEK - In avvicinamento alla sfida tra Fiorentina e Milan è giusto guardare ai dati e alle statistiche. Osservando il rendimento di Rebic, in particolare, l'attaccante croato è stato autore di 5 reti nelle prime 6 presenze del nuovo anno, lo stesso score di Piatek nel 2019 con i rossoneri.

19.15 - RITROVARE LA TESTA - Il Milan, alla pari del Sassuolo, è l'ultima squadra del campionato per gol segnati con un colpo di testa: i rossoneri hanno trovato la rete solo due volte (Calhanoglu vs Brescia e Ibra vs Inter) in seguito ad un'incornata.

19.00 - CUTRONE, EX DAL CUORE ROSSONERO - Patrick Cutrone, ex giocatore rossonero, ha parlato a Sportweek delle emozioni sul confronto con il suo passato: "Forse è meglio che succeda a Firenze, piuttosto che a San Siro. E' una squadra a cui cui tengo ancora tantissimo. Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni e i tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto".

18.39 - PERICOLO X - L’1-1 è il punteggio più frequente tra Milan e Fiorentina in Serie A, finale di 19 incontri, l’ultimo dei quali nel dicembre 2017.

18.12 - TUTTO ESAURITO AL FRANCHI - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa sera, per la gara tra Fiorentina e Milan, ci sarà il tutto esaurito. Per la sfida tra rossoneri e Viola, infatti, saranno attesi circa 40'000 spettatori di cui circa 2400 ospiti rossoneri.

17.50 DEBUTTO PER GABBIA - Matteo Gabbia dovrebbe partire da titolare nella partita di questa sera nella gara contro la Fiorentina. Scavalcato Musacchio, per il difensore classe 1999, dopo il debutto da subentrato a San Siro contro il Torino, sarebbe la prima da titolare in Serie A.

17.25 PERICOLO X - L’1-1 è il punteggio più frequente tra Milan e Fiorentina in Serie A, finale di 19 incontri, l’ultimo dei quali nel dicembre 2017.

17.00 - Impegno delicato per il Milan di Pioli stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco le probabili formazioni che si affronteranno alle 20.45 con diretta su Dazn e diretta testuale su MilanNews.it.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

Amici e amiche di MilanNews.it, con il nostro live testuale vi terremo compagnia fino al calcio d'inizio di Fiorentina-Milan, venticinquesimo turno di questa Serie A. Con una vittoria la squadra di Pioli si porterebbe a -1 dalla Roma attualmente al quinto posto. Restate con noi per non perdervi nemmeno un aggiornamento!