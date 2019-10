LIVE MN - Verso Genoa-Milan: Bonaventura e Calha titolari. Tante sorprese nel Milan

19.23 LE UFFICIALI - Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Milan:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli

A disposizione: Marchetti, Chitolina, Goldaniga, Sanbria, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Pandev, Cassata, Favilli, Ankersen, Saponara.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Giampaolo

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Bennacer, Castillejo, Borini, Conti, Leao, Rebic, Krunic, Paquetà, Gabbia, Rodriguez.

19.00 BONAVENTURA TITOLARE - Ultim'ora di formazione per quanto riguarda i rossoneri, Giacomo Bonaventura giocherà titolare nel 433 come mezzala sinistra. Fuori quindi sia Paquetà che Calhanoglu.

18.30 IL RISULTATO - C'è un risultato che torna spesso tra Milan e Genoa in campionato: l'1-0 in favore del Milan (20 volte), l'ultimo arrivato nel marzo 2018 grazie ad una rete di André Silva al 94' proprio a Marassi.

18.00 IL GRANDE EX - Krzysztof Piątek ha giocato 19 giornate di campionato, segnando 13 gol, con la maglia del Genoa. Nella stagione in corso ha realizzato due reti: nel 2018/19 era già a quota otto con i rossoblù dopo le prime sei presenze.

17.30 DUARTE - Novità per quanto riguarda la formazione rossonera che scenderà in campo contro il Genoa. Al centro della difesa, insieme a Romagnoli, giocherà Leo Duarte. Per il brasiliano si tratta del debutto dal primo minuto con la maglia del Milan.

17.00 SUSO - La prima rete e l'unica tripletta di Suso in Serie A sono arrivate con la maglia del Genoa, proprio al Ferraris, nel 2016. Lo spagnolo ha segnato in entrambe le ultime due sfide contro i rossoblù: è la sua miglior striscia di partite in gol contro le avversarie presenti nel campionato in corso.

16.30 ROMAGNOLI - Il Genoa è l'unica formazione contro cui Romagnoli ha realizzato più di un solo gol in Serie A (due reti), inclusa quella decisiva per il successo dei rossoneri nel 2-1 dell'ottobre 2018. Alessio, poi, è il secondo giocatore con più respinte difensive (35) in questo campionato, dietro a Lucioni (42) del Lecce.

16.00 L'INDISPENSABILE - Hakan Calhanoglu è l’unico giocatore del Milan che ha disputato tutte le 30 gare dei rossoneri nel 2019 in tutte le competizioni. La prossima sarà la vittoria numero 50 per il classe ’94 con il Milan.

15.45 DIFFICOLTA' - Il Genoa è la squadra che ha subito più gol nel secondo tempo in questo campionato (nove), mentre solo l’Inter ha subito meno reti del Milan nella prima frazione (uno). Dall’altra parte però nessuna squadra ha segnato meno gol del Milan su azione in questo campionato: solamente due - nello scorso campionato i rossoneri ne avevano realizzati 11 dopo lo stesso numero di partite.

15.30 I CONFRONTI TRA I MISTER - Aurelio Andreazzoli ha pareggiato entrambi i precedenti contro il Milan in Serie A, alla guida di Roma e Empoli. Marco Giampaolo ha vinto cinque delle 12 sfide contro il Genoa in Serie A (3 pareggi, 4 sconfitte). L’attuale tecnico del Milan è rimasto imbattuto nei sei derby alla guida della Sampdoria in Serie A (4V, 2N). Andreazzoli, inoltre, ha vinto l’unica sfida di Serie A contro Giampaolo (Sampdoria-Empoli 1-2 dello scorso maggio).

15.15 GLI EX - Riccardo Saponara ha segnato tre gol in Serie A contro il Milan, sua vittima preferita nel massimo campionato; con i rossoneri ha anche disputato le sue prime otto partite nella competizione. Cristián Zapata ha collezionato 111 presenze, condite da tre gol, con la maglia del Milan in Serie A. Il difensore colombiano ha già segnato contro i rossoneri in campionato, nel maggio 2009 con l’Udinese.

15.00 TRA ROTAZIONI E STERILITA' - Nessuna squadra ha mandato in gol meno giocatori differenti del Milan nella Serie A in corso (tre), tuttavia nessuna formazione ha però utilizzato più giocatori diversi rispetto ai rossoneri in questo campionato (22).

14.45 FORZA OFFENSIVA - I rossoneri hanno realizzato quattro gol in questo campionato, nel XXI secolo solo una volta avevano segnato di meno dopo le prime sei gare stagionali di Serie A (nel 2009/10, tre reti). I rossoneri inoltre ha vinto solo tre delle ultime nove trasferte di Serie A (1 pareggio, 5 sconfitte), tante vittorie esterne quante nelle precedenti quattro (1 pareggio).

14.30 LA STATISTICA - Nelle ultime gare tra queste due squadre in Serie A ci sono dati statistici curiosi: sette delle ultime nove reti sono state messe a segno nel secondo tempo e inoltre nelle nove sfide più recenti in Serie A sono stati espulsi ben quattro giocatori rossoneri. Altro dato statistico riguarda le sfide contro il Genoa disputate di sabato: il Milan ha vinto quattro delle cinque sfide in questo giorno della settimana (1 pareggio), subendo un solo gol.

14.15 I PRECEDENTI - Sono 102 i precedenti in Serie A tra Genoa e Milan: i rossoneri conducono per 50 successi a 19, completano 33 pareggi. La storia recente porta bene ai rossoneri che hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Grifone (1 pareggio), parziale in cui hanno tenuto quattro volte la porta inviolata.

14.00 LA PROBABILE FORMAZIONE - La probabile formazione dei rossoneri è la seguente: Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Leo Duarte, Calabria; Paquetà, Biglia, Kessiè; Leao, Piatek Suso. Il 4-3-3 sarà ancora l'abito del Milan di Giampaolo, ma l'allenatore abruzzese non ha ancora dato certezze sugli uomini che impiegherà: sono infatti vivi i ballottaggi tra Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez, Paquetà e Calhanoglu, Biglia e Bennacer e Kessiè e Krunic.

14.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Genoa-Milan. I rossoneri di Giampaolo saranno ospiti del Genoa di Aurelio Andreazzoli. Il calcio d'inizio a Marassi è fissato per le 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Genova.