LIVE MN - Verso Genoa-Milan: sorpresa in difesa, Leao dal 1'

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

18.00 - L'11 DEL GENOA - Questo il probabile 11 per Maran: (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Sturaro; Scamacca, Schomurodov.

17.00 - MALDINI E MASSARA IN VIAGGIO VERSO GENOVA - Al termine del meeting tra la dirigenza rossonera e l'agente di Calhanoglu, Massara sono partiti verso Genova dove il numero 10 rossonero questa sera sarà impegnato con il resto della squadra contro il Genoa di Maran.

16. 30 - LE PAROLE DI MARAN - Queste le parole in conferenza di Maran sul Milan: "L'evoluzione del Milan sta nel buon lavoro di Pioli e della società. Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la possibilità di migliorare l'organico abbia portato a questo grande risultato. Unito anche alla grande abilità di Pioli".

16.00 - DOVE VEDERE LA GARA: Il Milan sarà atteso dall'importantissima partita contro la squadra di Maran. La sfida con il Genoa, in particolare, sarà visibile alle 20.45 su DAZN.

12ª Giornata Andata

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20.45 Genoa-Milan DAZN

14.27 - Roland Maran ha stilato l’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Milan. Buone notizie per Badelj e Criscito che rientrano in lista dopo i rispettivi infortuni mentre Pandev non è stato arruolato per un problema di lombalgia.

Portieri: Paleari, Perin, Zima.

Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Caso, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.

Attaccanti: Destro, Dumbravanu, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

13.35 NOVITA' DI FORMAZIONE - Intervenuto a Sky Sport, Peppe di Stefano ha parlato della formazione che scenderà in campo questa sera contro il Genoa: "Semplice turnover per Pioli. Non gioca Calabria dal 1', ma gioca Dalot. Kalulu confermato assieme a Romagnoli, in mezzo al campo Tonali e Kessiè, e dietro Rebic ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Leao. L'asse di destra, quindi, è praticamente nuovo".

13.14 - Dalla ripresa della Serie A post lockdown il Milan è l'unica squadra dei top cinque campionati europei a non aver mai perso una partita in campionato. I rossoneri hanno raccolto 57 punti (17 vittorie e 6 pareggi). Nell'ultimo periodo i ragazzi allenati da mister Pioli hanno ottenuto risultati maggiormente positivi in trasferta piuttosto che in casa, e i numeri danno ragione a questa percezione, soprattutto per quanto riguarda l'avvio della nuova stagione; il Milan infatti in questo avvio di campionato ha compiuto ben 4 rimonte, tutte a San Siro (contro Bodo/Glimt, Verona, Celtic e Parma).

SERIE A 2019/20 post lockdown

Gol segnati in casa: 18

Gol subiti in casa: 5

Punti ottenuti in casa: 5 vittorie e 1 pareggio, 16 punti

Gol segnati fuori casa: 17

Gol subiti fuori casa: 7

Punti ottenuti fuori casa: 4 vittorie e 2 pareggi, 14 punti

SERIE A 2020/21

Gol segnati in casa: 14

Gol subiti in casa: 7

Punti ottenuti in casa: 3 vittorie e 3 pareggi, 12 punti

Gol segnati fuori casa: 11

Gol subiti fuori casa: 4

Punti ottenuti fuori casa: 5 vittorie, 15 punti

Totale gol

Totale gol fatti in casa: 32

Totale gol fatti fuori casa: 28

Totale gol subiti in casa: 12

Totale gol subiti fuori casa: 11

Media punti

Media punti in casa: 2.3

Media punti fuori casa: 2.63

In Serie A quindi i rossoneri hanno un'incredibile striscia di ben 23 risultati utili consecutivi dalla ripresa del campionato. L'ultima sconfitta rimane quella dello scorso marzo a San Siro contro il Genoa. Inoltre colpiscono i numeri della fase offensiva: il Milan ora detiene per il maggior numero di match consecutivi in cui ha messo a segno due o più gol, ben tredici. Il filotto comprende tutti i match della stagione 2020/21 più gli ultimi due di quella 19/20.

IN FORMA - Anche i numeri dei singoli seguono il trand positivo. Con la doppietta di ieri sera Theo Hernandez è arrivato a tre gol stagionali, mentre Franck Kessie, a quota quattro marcature, ha già raggiunto lo score della scorsa stagione. Per non parlare di Zlatan Ibrahimovic, capocannoniere della Serie A (a pari merito con Cristiano Ronaldo) con i suoi 10 gol.

12.13 - Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a saltare anche il match di questa sera del Milan sul campo del Genoa, ma punta a rientrare domenica contro il Sassuolo: secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, l'attaccante svedese potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra domani e venerdì per essere poi a disposizione di Pioli per la sfida contro i neroverdi di De Zerbi.

9.40 - È il giorno di Genoa-Milan. I rossoneri sono in partenza verso il capoluogo ligure per giocare il turno infrasettimanale di campionato, valido per la dodicesima giornata e in programma alle 20.45 al Ferraris. Questi i rossoneri convocati da Mister Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al Ferraris di Genova, dove i rossoneri saranno ospiti del Genoa di Rolando Maran. Nel giorno del 121° compleanno del club, i ragazzi di Pioli, reduci dallo sfortunato pareggio contro il Parma, puntano al successo per continuare a rimanere in cima alla classifica e festeggiare nel migliore dei modi questo importante anniversario. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90°.