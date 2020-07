LIVE MN - Verso Lazio-Milan: Ibrahimovic sempre più titolare. Rebic in panchina

16.40 - Hanno marcato lo stesso quantitativo di gol, 9-9, ciononostante Simone Inzaghi risulta in vantaggio negli scontri diretti di campionato col collega Stefano Pioli. I successi del mister della Lazio sono, infatti, 3. Quello del tecnico del Milan, invece, 1 soltanto. Curiosamente Pioli s’aggiudicò proprio il primissimo scontro diretto fra i due: stagione 2016-2017, Inter-Lazio 3-0 alla 18esima giornata. Poi ecco una striscia di risultati ok per Inzaghi arrivata a quota 5: 3 trionfi più 2 pari.

In rosso sono, invece, i bilanci degli incroci fra Inzaghi e il Milan, fra Pioli e la Lazio. Ovviamente per i due mister. Da ricordare che Pioli è un ex. Guidò la squadra biancoceleste nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016 (69 panchine in A) prima di essere sollevato dall’incarico e sostituito proprio da Inzaghi.

15.15 - Lo avevamo già accennato nella giornata di ieri, ma nelle ultime ore si sta registrando un netto aumento delle quote di Ibrahimovic verso una maglia da titolare. Infatti, stando a quanto riportato dalla redazione di Sky, mister Pioli starebbe pensando allo svedese come punto di riferimento d'attacco sin dal 1' minuto. Rebic, di conseguenza, partirebbe dalla panchina.

15.00 - Con le assenze di Ciro Immobile e Felipe Caicedo, a causa del raggiungimento della quinta ammonizione in campionato, oggi, nella tribuna dell'Olimpico, ci saranno 37 dei 66 gol dei biancocelesti (29 per l'italiano e 8 per l'ecuadoriano).



14.27 - Lazio e Milan questa sera si daranno battaglia sul campo dell’Olimpico. Una gara importante per entrambe le squadre: per i biancocelesti per la corsa scudetto, per i rossoneri per la rincorsa all’Europa League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei tutte e due le compagini avranno delle assenze: Ciro Immobile e Caicedo da una parte, Ibra e Rebic non in ottima forma dall’altra. Per questo i due tecnici si affideranno alla fantasia e all’estro dei numeri dieci: Luis Alberto e Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo per la serata tornerà sulla trequarti, suo ruolo madre prima di essere arretrato in campo; il turco invece è una delle punte di diamante di Pioli che spera stasera possa brillare sul terreno dell’Olimpico.

14.05 - Questa, dunque, la probabile formazione del Milan che scenderà in campo a Roma:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.

13.37 - Una sere di (mini) emergenze in una più grande, generale, per la Lazio, che mai avrebbe pensato - e sperato - di arrivarsi a giocare le chance scudetto con gli uomini contati. Oggi col Milan la situazione più grave riguarda l’attacco: fuori per squalifica Immobile e Caicedo, infortunati i due baby Adekaye e Raul Moro, l’unico uomo offensivo a disposizione è il Tucu Correa.

13.03 - Quattro gare nel post lockdown, quattro ingressi dalla panchina con una considerazione tecnica progressiva. Stefano Pioli non ha lesinato nel bacchettare Leao nelle scorse settimane, spronandolo a fare meglio anche dopo la rete segnata contro il Lecce: un'alternanza bastone e carota che sembra stia dando i suoi frutti, considerando che il portoghese è riuscito a segnare due reti in appena 119 minuti complessivi.

09.51 - Mister Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per Lazio-Milan, big match della 30° giornata di Serie A in programma sabato 4 luglio alle 21.45 allo stadio Olimpico di Roma. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

09.13 - "Ibra c’è e scalpita". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando della gara di questa sera contro la Lazio. Il Milan ha bisogno di spingere sull’acceleratore per conquistare un posto in Europa - sottolinea la rose - quindi schierare subito la formazione migliore ha un senso. Ecco perché Pioli sta pensando di schierare dall’inizio Ibrahimovic al posto di Rebic, apparso un po’ stanco nelle ultime uscite. L’allenatore sceglierà oggi.

In vista del match di questa sera del Milan contro la Lazio, la redazione di Milannews.it vi farà compagnia con il suo live testuale fino al fischio d'inizio della sfida e vi terrà informati su tutte le ultime novità. Restate con noi!!!