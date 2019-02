LIVE MN - Verso Lazio-Milan: Laxalt e Borini titolari. I convocati di Inzaghi: ci sono Bastos e Luiz Felipe

- Ecco i convocati della Lazio per il match contro il Milan:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo, Romulo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto

- Problemi in difesa per Simone Inzaghi, che avrà un solo centrale a disposizione, cioè Acerbi. Negli ultimi giorni, Inzaghi ha provato Lucas Leiva in difesa. Da capire se il tecnico biancoceleste sceglierà la difesa a tre (con Patrick a fare il terzo difensore) o quella a quattro con Acerbi e Leiva come centrali. Lo riferisce Sky.

- Questa dovrebbe essere la probabile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

- Krzysztof Piatek ha segnato qualcosa come 8 reti in questa edizione della TIM Cup, giocando appena tre gare per un totale di 259 minuiti. Kris si è presentato al pubblico italiano con un poker al Lecce, poi si è concesso altri due gol contro l’Entella - fra tempi regolamentari e supplementari - prima dell’exploit in rossonero con la doppietta al Napoli. Una rete ogni 32 minuti giocati, numeri a dir poco mostruosi.

- Risulta paradossale che a ridosso della semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma questa sera all’Olimpico, sia la squadra di casa a risultare maggiormente preoccupata per l’incontro rispetto agli avversari. Lo scrive stamane il Corriere della Sera parlando della Lazio di Simone Inzaghi. Così il tecnico alla vigilia: “Siamo in emergenza in difesa, serve umiltà per affrontare questo Milan, squadra micidiale nelle ripartenze”. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, i biancocelesti non possono permettersi altri passi falsi. I rossoneri, galvanizzati dagli ultimi risultati ottenuti in campionato e contagiati dall’entusiasmo di Piatek, arrivano a questa sfida col vento in poppa. La preoccupazione di Inzaghi è comprensibile.

- In vista della semifinale di andata di Coppa Italia di stasera contro la Lazio, Gattuso confermerà 9/11 la sua formazione tipo, con due novità sulla fascia sinistra: in difesa ci sarà Laxalt al posto di Rodriguez, mentre in attacco ci sarà Borini e non Calhanoglu.

