live mn Verso Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Kjaer e Florenzi

vedi letture

Questa la formazione ufficiale del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

19.19 - Alle 20:45 Lazio e Milan in campo per la 27^esima giornata di Serie A, nei rossoneri fuori Thiaw per Kjaer, confermato Florenzi. Importante assenza dal primo minuto per i biancocelesti, con Immobile out e al suo posto Castellanos. Queste le formazioni ufficiali per la sfida:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri. A disp.: in aggiornamento

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

18.55 - Come riportato sul nostro sito, per il Mian la partita di questa sera rappresenta la giusta occasione sia per tornare alla vittoria e sia per mettere un punto quasi definitivo al discorso qualificazione in Champions, è davvero molto ghiotta. A parte Pobega, che rimarrà out ancora a lungo, mister Pioli ritrova tutta la squadra a disposizione: i tre punti in trasferta non sono di certo un obiettivo impossibile, anche visto il rendimento fuori dalle mura amiche dei rossoneri in Serie A quest'anno.

IL MILAN IN TRASFERTA

13 gare

7 vittorie

3 pareggi

3 sconfitte

18. 25 - Manca sempre meno alla sfida dell'Olimpico in programma alle 20:45. Interessante è il focus che riguarda i numeri dei due attacchi in campionato a confronto. Infatti, il reparto offensivo della Lazio vede al momento 15 reti tra quelle realizzate da Immobile (6), Zaccagni (3), Pedro (1), Felipe Anderson (3) e Castellanos (2). Numeri decisamente diversi quelli dei rossoneri di Stefano Pioli: 32 reti segnate tra Giroud (12), Leao (4), Pulisic (7), Jovic (5) e Okafor (4).

17.55 - Dalle ore 17 siamo in diretta fino alle 19 sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan.

17.30 - Sono ben quattro i diffidati rossoneri che rischiano la squalifica in vista della prossima giornata contro l'Empoli: Musah, Florenzi, Loftus-Cheek e Leao. Oggi invece sconterà la seconda giornata di squalifica Luka Jovic

16.55 - "Quello che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno è chiarezza. L’1 febbraio abbiamo mandato una lettera al Milan dicendo che prendiamo atto del fatto che il Comune di San Donato ha avviato un procedimento, quindi se non interessa più San Siro lo dicano". Ha commentato così il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alle dichiarazioni di Gerry Cardinale in una recente intervista riguardante il solito tema legato al nuovo stadio. "Loro ci hanno risposto tre settimane abbondanti dopo, con una risposta interlocutoria. Posto che ognuno fa i conti in casa sua e io non mi permetto di giudicare quello che intende fare il Milan, ma se veramente non sono interessati a San Siro, piuttosto che dirlo ad una intervista a un quotidiano inglese prendano carta e penna e scrivano al Comune. E io ne prendo atto e capisco cosa fare. Non è un giudizio il mio, ma devo fare il mio lavoro e ho bisogno prima di tutto di chiarezza". Ha aggiunto a margine del convegno RespiraMi dedicato a salute e smog.

16.10 - DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: venerdì 1 marzo 2024

Ore: 20:45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

15.40 - Ecco il probabile 11 della Lazio: (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F.Anderson, Castellanos, Zaccagni.

14.08 - In vista della sfida di stasera contro la Lazio, valida per la 27^ giornata di Serie A, Stefano Pioli deve ancora sciogliere un dubbio di formazione in difesa: c'è infatti un ballottaggio ancora aperto tra Malick Thiaw e Simon Kjaer per una maglia da titolare al centro della retroguardia milanista al fianco di Matteo Gabbia.

13.22 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Lazio-Milan, sfida valida per la 27^ giornata di Serie A:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV uomo: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

12.30 - Giovedì prossimo è in programma a San Siro l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, ma Stefano Pioli non farà turnover questa sera in casa della Lazio. Spazio dunque ai titolari, con un unico dubbio, vale a dire Theo Hernandez che ha preso una botta al piede e quindi non è sicuro che possa scendere in campo dal primo minuto.

12.15 - E' un Milan quasi al completo quello che si presenterà stasera all'Olimpico contro la Lazio: con Fikayo Tomori che è tornato finalmente tra i convocati di Stefano Pioli dopo oltre due mesi, ora c'è un solo giocatore in infermeria, vale a dire Tommaso Pobega, che dovrà restare ai box ancora per qualche settimana (stasera mancherà anche lo squalificato Jovic). L'unico dubbio in vista della sfida contro i biancocelesti riguarda Theo Hernandez che sta smaltendo una botta al piede che gli ha dato noia nelle ultime ore. Se il fastidio sarà passato stasera il francese scenderà regolarmente in campo dal primo minuto, altrimenti dentro Davide Calabria a destra con Alessandro Florenzi che si sposterà a sinistra. Non si tratta comunque di nulla di grave e ci sono ottime chance di vedere Theo nella formazione titolare. Una decisione definitiva verrà comunque presa da Pioli in queste ore. Nessun dubbio invece sul resto della formazione: davanti a Maignan confermati Thiaw e Gabbia, così come in mezzo al campo troveranno ancora spazio Adli e Bennacer. Solite scelte anche in attacco dove, alle spalle di Giroud (Jovic è ancora squalificato), agiranno Pulisic a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Leao a sinistra.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Milan, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le novità che arriveranno dal ritiro rossonero a Roma. Restate con noi!!!