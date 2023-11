live mn - Verso Lecce-Milan, occasione Chukwueze! Ritorna Krunic al posto di Musah

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

10.20 - Olivier Giroud, dopo il gol decisivo (e bellissimo) contro il Psg in Champions League, è tornato sotto i riflettori. Non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per traguardi e obiettivi del futuro. Tuttosport, infatti, titola così questa mattina: "Giroud dice 100 e punta al rinnovo". La partita di Lecce - calcio di inizio ore 15 - sarà in ogni caso speciale per l'attaccante francese: si tratterà della sua centesima presenza con la maglia del Milan. Un traguardo non banale per un ragazzo di 37 anni. Il francese sta vivendo il suo miglior avvio da quando è in rossonero: 10 gare stagionali e 6 gol. Con questi numeri Giroud sente che può dare un contributo importante al Milan anche il prossimo anno e punta al rinnovo. I rapporti sono così buoni che si può affrontare l'argomento con calma.

10.00 - Stefano Pioli confermerà a Lecce il “nuovo” 4-2-3-1 con Loftus-Cheek trequartista e il cambio Chukwueze-Pulisic a causa dell’infortunio dell’americano. In porta Maignan. Difesa a 4 con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Reijnders e Krunic in mediana, con Musah che potrebbe guadagnarsi un turno di riposo. Davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra e i già citati Chukwueze e Loftus-Cheek

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Un sabato che entrerà subito nel vivo per il Milan che, alle ore 15, è atteso dal Lecce al Via del Mare per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, dopo che si sono ritrovati in Champions League grazie a una super prestazione contro il Psg, devono sfruttare l'onda emotiva e ritrovare la vittoria anche in campionato: una gioia che manca dal 7 ottobre, più di un mese. Tre punti vorrebbero dire anche mettere pressione su tutte le dirette concorrenti che giocheranno tutte dopo il Diavolo in questo turno. Rimanete connessi su MilanNews.it per seguire minuto per minuto tutti gli aggiornamenti e l'avvicinamento alla sfida!