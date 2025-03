live mn Verso Lecce-Milan: tante novità tra i rossoneri, in panchina alcuni big

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Abraham.

14.32 - Alle 15 giocherà il Milan Futuro contro il Perugia, partita importantissima per il discorso salvezza. Per l'occasione Francesco Camarda è schierato titolare. Le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, Bozzolan; Sia, Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Hodzic, Alesi, D'Alessio, Magni, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Oddo

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell'Orco, Osvaldo; Giunti, Gomez Marquez, Lisi; Cisco, Kanoute, Torrasi. A disp.: Albertoni, Romagnoli, Yabre, Matos, Seghetti, Amoran, Bartolomei, Broh, Marconi, Agosti, Polizzi. All. Cangelosi

14.10 - Un giocatore diffidato nel Milan che rischia di saltare la prossima gara con il Como con un'ammonizione: si tratta di Yunus Musah

13.25: - Sono due i giocatori squalificati questo pomeriggio nel Milan contro il Lecce: Maignan, Pavlovic

12.50 - DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

12.30 - Questa la probabile formazione del Lecce:

LECCE 4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

12.01 - Dopo tre sconfitte di fila in campionato contro Torino, Bologna e Lazio, il Milan deve tornare assolutamente alla vittoria stasera alle 18 sul campo del Lecce. I tre punti servono non solo per la classifica, ma anche per salvare la panchina di Sergio Conceiçao, il quale, in caso di un altro ko, è a serio rischio esonero. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe evitare un altro ribaltone in panchina visto che la stagione è ormai compromessa, ma senza una svolta immediata, almeno nei risultati, una decisione forte diventerebbe pressoché inevitabile. In caso di esonero del portoghese Mauro Tassotti, attualmente al Milan Futuro nello staff di Massimo Oddo, sarebbe pronto a prendere il suo posto e traghettare la prima squadra milanista fino al termine della stagione.

11.30 - In vista della sfida di questa sera del Milan in casa del Lecce (calcio d'inizio alle 18), Sergio Conceiçao è pronto ad nuova rivoluzione in campo con alcune scelte piuttosto forti, come l'esclusione dall'undici titolare di alcuni big come Fofana, Joao Felix e soprattutto Leao. In porta ci sarà Sportiello al posto dello squalificato Maignan, in difesa spazio a Walker, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. In mezzo al campo ci sarà l'esordio assoluto in rossonero di Bondo (accanto a lui ci sarà Musah), mentre in avanti ballottaggio aperto tra Abraham e Gimenez con il primo lievemente favorito. I tre trequartisti saranno Jimenez a destra, Reijnders in mezzo e Pulisic a sinistra.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Lecce-Milan, sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro in Puglia della squadra rossonera di Sergio Conceiçao che vuole tornare alla vittoria dopo tre sconfitte di fila in campionato. Restare con noi!!!