live mn Verso Leverkusen-Milan: Morata in panca, c'è Loftus. Pavlovic favorito su Tomori

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Abraham

19.00 - L'ultima in Champions contro una tedesca. Era il novembre 2023 e i rossoneri persero in casa contro il Borussia Dortmund per 3-1, una partita che poi risultò decisiva per l'eliminazione dei rossoneri ai gironi e la retrocessione in Europa League. Ci sarà da capire, nella conta dei precedenti, se si sarà trattato solamente di un incidente di percorso oppure no.

18.00 - E' iniziato in questo momento il consueto corteo da parte della Curva Sud. Cori e grande incitamento per la squadra di Fonseca tra le vie di Leverkusen (CLICCA QUI)

17.30 - Un mese ricco di partite importanti per i rossoneri ma anche della pausa nazionali che farà tirare il fiato a qualche giocatore non coinvolto. Si comincia già questa sera con il Diavolo ospite del Bayer Leverkusen per la seconda giornata di Champions League.

01/10 - Champions League: Bayer Leverkusen-MILAN, ore 21.00

06/10 - Serie A: Fiorentina-MILAN, ore 20.45

19/10 - Serie A: MILAN-Udinese, ore 18.00

22/10 - Champions League: MILAN-Club Bruges, ore 18.45

26/10 - Serie A: Bologna-MILAN, ore 18.00

29/10 - Serie A: MILAN-Napoli, ore 20.45

17.00 - Nel corso della mattinata, in merito all'imminente gara di stasera è intervenuto così il giornalista Gianfranco Teotino: "Non solo il Leverkusen. Un altro esame che il Milan dovrà superare è quello di domenica a Firenze contro la Fiorentina. Sarà dunque una settimana decisiva per il futuro del Milan, per capire quali possano essere le ambizioni vere".

16.30 - Solamente in un'occasione, in 21 partecipazioni complessive alla Champions League, il Milan ha perso le prime due gare della fase a gironi: era il 2021/2022 e i rossoneri, tornati nell'Europa che conta dopo 7 anni, vennero sconfitti sempre dal Liverpool, ma ad Anfield Road e nella prima giornata dall'Atletico Madrid a San Siro.

16.00 - In occasione della gara di questa sera contro il Bayer Leverkusen, per il Milan sarà la prima volta contro i tedeschi in una gara ufficiale. Infatti, le due squadre si sono affrontate solamente una volta in amichevole nell’estate 1999, dove vinse il Milan 3-2 grazie a una doppietta di Shevchenko.

15.30 - La squadra arbitrale:

Arbitro

Sandro Schärer SUI

Assistenti

Stéphane De Almeida SUI - Jonas Erni SUI

Quarto ufficiale

Lionel Tschudi SUI

VAR

Fedayi San SUI

AVAR

Pol van Boekel NED

14.55 - Buone notizie nell'allenamento di rifinitura di ieri per Paulo Fonseca che ha potuto contare su Alvaro Morata ma anche sui recuperi di Davide Calabria e Noah Okafor che avevano saltato le ultime gare (il capitano Inter e Lecce, lo svizzero solo quella con i salentini)

14.25 - Il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah ha parlato a Sky Sport in vista della super sfida di questa sera contro il Milan nella seconda giornata della nuova Champions League. Nel corso del suo intervento, il centrale tedesco ha raccontato anche un aneddoto riguardante la sua famiglia ed il legame con l'Italia: "Ho un legame speciale con l'Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan. Non vedo l'ora, sono concentrato per questa partita"

13.50 - Oggi al consueto pranzo Uefa con la delegazione del Bayer Leverkusen, la "squadra" rossonera era rappresentata dall'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in questi minuti in Germania, nella città di Leverkusen, sono però arrivati anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che dunque questa sera saranno al seguito della squadra di Fonseca.

13.25 - Alle 14 in campo il Milan Primavera. Queste le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan, Youth League:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Schlich; Raterink, Pohl, Ndi, Hawighorst; N.Mensah, Buono; Culbreath, Onyeka, Alajbegovic; Stepanov. A disp.: Schrief, Petrenko, Gernhardt, Natali, Eichie, Kister, Domnic, J.Mensah, Petak. All. Runge Coral

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Liberali, Sala, Stalmach; Bonomi, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Grilli, Frugnoli, Ossola, Colombo, Comotto, Scotti. All. Guidi

13.15 - Alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa e si è espresso così su Morata: "Ha fatto un grosso sforzo per giocare l'ultima partita. È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi".

12.35 - DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-MILAN

Data: martedì 01 ottobre 2024

Ore: 21.00

Stadio: BayArena, Leverkusen

TV: Sky Sport, Now TV

TV: Sky Sport, Now TV

12.01 - Come di consueto in occasione delle gare europee, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in centro a Leverkusen sta cominciando in questi minuti il pranzo di rappresentanza tra una delegazione della foramazione tedesca del Bayer e una del Milan, capitanata dall'amministratore delegato Giorgio Furlani.

12.00 - Tra i pali c'è ovviamente Mike Maignan, reduce dal clean sheet della sfida di San Siro con il Lecce. In difesa due ballottaggi: Theo è sicuro di un posto, mentre gli altri due slot se li giocano rispettivamente Emerson e Calabria, con il capitano che ha recuperato dal problema all'adduttore, e due tra Gabbia, Pavlovic e Tomori, con l'italiano e serbo in vantaggio. La coppia di centrocampo ormai sta trovando connessioni e intesa, per questo Fonseca si affida ancora a Reijnders e Fofana. In attacco, sugli esterni, ci sono ovviamente Leao e Pulisic, mentre la coppia offensiva sarà composta da Abraham ed uno tra Loftus-Cheek e Morata. Lo spagnolo, che era uscito un po' acciaccato contro il Lecce, oggi si è allenato regolarmente: bisogna capire come sta fisicamente e quanto Fonseca voglia rischiarlo. Per il momento è in vantaggio il centrocampista inglese, specialmente dopo le parole del tecnico portoghese in conferenza: "Ha fatto un grosso sforzo per giocare l'ultima partita. È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi". Torna anche Okafor, out col Lecce per un affaticamento.

----------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E' arrivato il giorno della prima trasferta europea stagionale per il Milan che questa sera alle 21 sarà ospite alla BayArena di Leverkusen per sfidare i campioni di Germania del Bayer, allenato da Xabi Alonso. I rossoneri devono a un tempo riscattare il brutto esordio con il Liverpool e dare continuità alle due buone prestazioni contro Inter e Lecce in campionato della scorsa settimana. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà passo dopo passo, con aggiornamenti e notizie, verso l'appuntamento di questa sera. Restate con noi!