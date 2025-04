live mn Verso Milan-Atalanta: Conceiçao conferma Jovic e la difesa a 3

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Jovic, Leao

Amici e amiche di Milannews.it, auguri di una buona e serena Pasqua a tutti voi. Nonostante questo giorno di festa il calcio non si ferma, con il Milan che questa sera ospiterà in quel di San Siro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per la 33^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri che devono vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze di conquistare un posto in Europa o Conference League. Restate con noi!!!