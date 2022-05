LIVE MN - Verso Milan-Atalanta, marea rossonera fuori da San Siro

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

15.50 - Tra i portieri con almeno dieci presenze in questa stagione, Mike Maignan è quello con la miglior percentuale di parate nei maggiori cinque campionati europei (78.4%).

15.30 - Oltre a essere il giocatore con più dribbling riusciti nel campionato in corso (94), Rafael Leao è anche quello che ha tentato più volte la conclusione successivamente a un movimento palla al piede (41): cinque delle dieci reti del portoghese in questa Serie A sono nate da queste situazioni di gioco.

15.20 - A tre ore dal fischio d'inizio di Milan-Atalanta c'è già una marea rossonera fuori da San Siro. Migliaia i tifosi in coda ai gate (che apriranno alle ore 16).

15.10 - Olivier Giroud (nove reti) può diventare il giocatore più anziano a raggiungere la doppia cifra di gol nella sua stagione d'esordio in Serie A (35 anni, 227 giorni il giorno della gara), superando Cristiano Ronaldo (33 anni, 299 giorni). Il francesepotrebbe anche diventare il terzo giocatore del suo paese a raggiungere la doppia cifra di golin una singola Serie A con la maglia del Milan dopo Jean-Pierre Papin (13 nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2015/16).

14.40 - Carica ed entusiasmo in casa Milan in vista dell'ultima gara interna della stagione, in programma alle 18.00 a San Siro contro l'Atalanta. A sottolineare questo stato d'animo è stato anche Theo Hernandez, terzino rossonero che ha pubblicato una grafica sul proprio profilo Twitter aggiungendo alla didascalia "Siamo pronti per l'ultima partita in casa della stagione! Forza Milan!".

14.20 - Sulla strada del Milan un ex particolare: Mario Pasalic, il giocatore "on fire" dell'Atalanta, a segno da tre domeniche consecutive. Il croato a 27 anni ha raggiunto la maturità agonistica dopo una carriera di alto livello ma discontinua, con tante occasioni non colte. Come quella al Milan, dove arrivò nel 2016: 5 gol in campionato e il rigore decisivo nella Finale di Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus. A riportarlo è Il Giorno.

14.00 - Oggi il Milan affronterà l’Atalanta nella penultima uscita stagionale. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ritroverà da avversario Gian Piero Gasperini, allenatore con cui si è confrontato più volte nel corso della sua carriera. Sono infatti ben 21 i precedenti fra i due, con il bilancio che vede in vantaggio il milanista, seppur di poco. Pioli infatti ha battuto Gasperini in 9 occasioni, mentre Gasperini ha battuto Pioli 7 volte. Gli altri 5 incroci sono terminati in pareggio.

13.40 – Per la sfida in programma questo pomeriggio alle 18.00 contro il Milan, l’Atalanta dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1. Di seguito l’undici probabile che Gasperini dovrebbe schierare contro i rossoneri: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.

13.20 – Saranno cinque i giocatori diffidati del Milan per il match in programma alle 18.00 contro l’Atalanta. Si tratta di Tomori, Kalulu, Brahim Diaz, Romagnoli e Rafael Leao. Tra i bergamaschi, invece, i giocatori a rischio squalifica sono Palomino e Malinovskyi.

13.00 – La gara tra Milan e Atalanta, valida per il 37° turno di Serie A e in programma a San Siro questo pomeriggio alle 18.00, sarà visibile sui canali di DAZN con un live a partire dalle 17.15.

12.40 – Con soltanto 31 reti subite, il Milan è la squadra che può vantare la miglior difesa in Serie A insieme ad Inter e Napoli. Se il bilancio viene esteso ai soli match casalinghi, i rossoneri continuano a primeggiare con soltanto 12 reti subite insieme alla Juventus. Il Milan, infine, nelle ultime quattro giornate giocate a San Siro è riuscito a mantenere la porta inviolata.

12.20 – Sarà la settantunesima volta che Milan e Atalanta si affronteranno a San Siro in un match ufficiale. I rossoneri hanno ottenuto complessivamente trentotto vittorie e ventidue pareggi, perdendo in sole undici occasioni. L’ultima vittoria interna ottenuta dai rossoneri contro i bergamaschi però risale al gennaio 2014, quando una doppietta di Kakà e una rete di Cristante consegnarono la vittoria alla formazione allora guidata da Allegri.

12.00 – Sono 37 i punti conquistati in casa dal Milan in questa stagione. I rossoneri, che oggi saranno spinti dal proprio pubblico in un San Siro sold out, hanno anche segnato 26 reti subendone dodici. Nelle ultime cinque sfide interne, inoltre, la formazione di Stefano Pioli ha ottenuto tre vittorie (Fiorentina, Genoa, Empoli) e due pareggi (Bologna e Udinese).

11.40 - Arbitrerà il match Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini; il quarto uomo sarà Rapuano. Al VAR Irrati, AVAR Dionisi.

11.20 - In vista della gara delle 18 tra Milan e Atalanta, ci sarà una coreografia speciale, in cui ogni tifoso sarà protagonista. Sarà importante seguire le istruzioni che verranno condivise allo stadio, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. In particolare sarà importante utilizzare la card presente ad ogni posto e soprattutto non spostarla (se ci si muove lasciare la card al posto assegnato). Ogni card comporrà infatti un importante tassello della coreografia che coinvolgerà l’intero stadio e si unirà a quella della Curva Sud.

11.00 - Alle ore 18:00 ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Atalanta, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A; teatro dell'incontro sarà un San Siro sold-out, pieno in ogni suo ordine di posto per quella che sarà l'ultima partita casalinga dei rossoneri e che potrebbe spingere gli stessi, in caso di vittoria, sempre più verso lo Scudetto. A Giroud e compagni, infatti, mancano 4 punti per il Tricolore avendone due di vantaggio sull'Inter, mentre l'Atalanta è in pienissima lotta per la qualificazione in Europa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di accompagnamento alla sfida di questa sera tra Milan e Atalanta, valida per il penultimo turno di Serie A. Lo scudetto del Milan potrebbe passare da questa gara, con i rossoneri che dovranno attendere il risultato delle 20.45 tra Cagliari e Inter. Che dire: restate con noi nell'attesa di questo big match!