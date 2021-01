LIVE MN - Verso Milan-Atalanta: Pioli prova Meite sulla trequarti, torna Theo dal 1'. Il pullman rossonero è arrivato a San Siro

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Meite; Leao; Ibrahimovic.

16.44 - LE UFFICIALI - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara in programma tra pochi minuti a San Siro:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Meite; Leao; Ibrahimovic. A disposiz: A. Donnarumma, Tătărușanu, Dalot, Musacchio, Tomori, Díaz, Hauge, Krunić,Colombo, Maldini, Mandžukić, Rebić. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi; Romero; Djimsiti; Hateboer; De Roon; Freuler; Gosens; Pessina; Ilicic; Zapata. A disposiz: Rossi, Sportiello, Maehle, Sutalo, Palomino, Caldara, Depaoli, Ruggeri, Malinovkyi, Miranchuk, Lammers, Muriel. All. Gasperini

16.35- IL PULLMAN DEL MILAN - Secondo quanto appreso e documentato dal nostro inviato Antonio Vitiello, il pullman rossonero è arrivato a San Siro. Ora la squadra farà la consueta riunione pre-partita e poi scenderà in campo per il riscaldamento. La gara con l'Atalanta inizierà alle 18.

16.25 - GLI INDISPONIBILI - Nonostante i recuperi di Theo, Rebic e Krunic, il Milan contro l'Atalanta avrà ancora diversi indisponibili: Bennacer e Gabbia per infortunio, Romagnoli e Saelemaekers per squalifica e Calhanoglu positivo al Covid-19.

16.05 - I CONVOCATI DELL'ATALANTA - Questa la lista dei convocati di Gasperini per la trasferta di San Siro.

PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri

CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata

15.40 SFIDA GOL - 15.40 - Luis Muriel e Zlatan Ibrahimovic sono i primi due giocatori in Europa, nei Top 5 campionati, nella classifica del rapporto min/gol.

15.20 I RECUPERI - Stefano Pioli può sorridere dopo che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati finalmente negativi al tampone e dopo che è stata accertata la falsa positività di Theo Hernandez. In un colpo solo il tecnico milanista ha recuperato tre giocatori che saranno della gara contro l'Atalanta.

15.00 I PRECEDENTI...DI MANDZUKIC- L'Atalanta è stata una delle squadre più affrontate da Mario Mandzukic in carriera. Il croato ha affrontato i bergamaschi ben undici volte, lo stesso numero di match contro Lazio, Borussia Dortmund e Osijek. Solo il Real Madrid è stato incontrato di più, con dodici precedenti. In queste undici sfide alla Dea, tutte con la maglia della Juventus, Mandzukic ha vinto in sette occasioni e pareggiato le restanti quattro gare. Quattro i gol segnati (tra i quali l'ultimo del croato in bianconero), mentre tre sono stati gli assist.

14.40 PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA - La squadra di Gian Piero Gasperini scende di nuovo in campo dopo il recupero contro l'Udinese. Non si penserà al turnover, dopo due pareggi consecutivi il tecnico di Grugliasco vuole assolutamente portare a casa i tre punti. In porta spazio a Gollini con Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto arretrato. In cabina di regia torna la coppia De Roon-Freuler, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. Muriel sta bene e potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Zapata, mentre Pessina e Ilicic partiranno dal primo minuto. Malinovskyi rimandato a settembre, l'ucraino inizierà dalla panchina.

14.25 DOVE E A CHE ORA - Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Milan incontra l'Atalanta. I rossoneri, autori sin qui di una grande stagione, troveranno un'avversario importante come i bergamaschi: la gara, in particolare, sarà visibile alle 18 sia su Milan Tv che su Sky Sport Serie A.

14.10 L'ARBITRO - Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 19^ giornata di Serie A:

Milan-Atalanta

Arbitro: Mariani

Assistenti: Giallatini – Preti

IV° Uomo: La Penna

Var: Chiffi

Avar: Ranghetti

13.30 I CONVOCATI - Tra la trasferta vincente sul campo del Cagliari e a 48 ore dal Derby di Coppa Italia con l'Inter, i rossoneri ritrovano San Siro per chiudere il girone d'andata e provare a laurearsi campioni d'inverno: a San Siro si gioca Milan-Atalanta, 19° giornata di Serie A. Questi i giocatori a disposizione di Mister Pioli per la gara di stasera, sabato 23 gennaio, alle 18.00.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

13.00 PROVE DI FORMAZIONE - Novità di formazione per Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha provato Meite al posto di Brahim Diaz sulla trequarti. Questa, quindi, la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz; Leao; Ibrahimovic.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Atalanta, match valido per il diciannovesimo turno di campionato. I rossoneri arrivano al match con i recuperi di Rebic, Theo e Krunic e la convocazione dei neo acquisti Mandzukic e Tomori. La squadra di Pioli punta, come sempre, alla vittoria per tornare ad essere Campione d'inverno. Restate con noi, vi terremo come sempre aggiornati su tutte le ultime novità sui rossoneri.