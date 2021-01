LIVE MN - Verso Milan-Atalanta: Pioli prova Meite sulla trequarti, torna Theo dal 1'. Mandzukic e Tomori convocati

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz; Leao; Ibrahimovic.

13.00 PROVE DI FORMAZIONE - Novità di formazione per Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha provato Meite al posto di Brahim Diaz sulla trequarti. Questa, quindi, la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz; Leao; Ibrahimovic.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Atalanta, match valido per il diciannovesimo turno di campionato. I rossoneri arrivano al match con i recuperi di Rebic, Theo e Krunic e la convocazione dei neo acquisti Mandzukic e Tomori. La squadra di Pioli punta, come sempre, alla vittoria per tornare ad essere Campione d'inverno. Restate con noi, vi terremo come sempre aggiornati su tutte le ultime novità sui rossoneri.