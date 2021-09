LIVE MN - Verso Milan-Atletico Madrid: ballottaggio a centrocampo. Out Kjaer dai convocati

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ante Rebic. All.: Pioli

13.22 - Simon Kjaer non scenderà in campo questa sera nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid. Secondo quanto appreso da Milannews.it, il difensore centrale rossonero non è stato convocato a scopo precauzionale. Il tecnico milanista e lo staff medico preferiscono non correre rischi ed evitare un nuovo infortunio più grave.

13.00 - Seconda giornata del Gruppo B di UEFA Champions League, a San Siro si gioca Milan-Atlético Madrid. Dopo la sconfitta di Anfield, i rossoneri vogliono la vittoria: ecco l'elenco dei convocati per la partita delle 21.00.

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

12.50 - Ancora alcuni dubbi per quanto riguarda la formazione da parte di mister Pioli: Simon Kjaer è sfida a due tra Ante Rebic e Olivier Giroud per il ruolo di centravanti. L'attaccante francese è tornato disponibile da pochi giorni e non è ancora nel massimo della forma. La giornata di domani, dunque, risulterà fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi della formazione anti-Atletico.

12.30 - La sfida tra Milan e Atletico Madrid, valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League ed in programma martedì sera alle 21.00 a San Siro, è stata affidata alla seguente squadra arbitrale:

Arbitro: Cüneyt Çakır TUR

Assistenti: Bahattin Duran TUR, Tarik Ongun TUR

Quarto arbitro: Arda Kardeşler TUR

VAR: Abdulkadir Bitigen TUR

Assistente VAR: Mete Kalkavan TUR

12.00 - Ecco la formazione che Diego Simeone potrebbe schierare contro il Milan. Oblak in porta, in difesa Hermoso, Felipe e Gimenez; Kondogbia vertice basso del centrocampo, con Trippier, Llorente, Koke e Carrasco a sostegno della coppia offensiva formata da Luis Suarez e Correa.

11.30 - Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera contro l'Atletico Madrid. Maignan in porta, poi difesa a quattro formata da Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez; in mezzo al campo spazio al tandem Kessie-Bennacer (ma occhio sempre all'opzione Tonali), con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a sostegno di Rebic.

11.00 - "Niente scherzi del Diavolo", titola il Corriere della Sera parlando, ovviamente, del match di Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone. Dopo la sconfitta con il Liverpool, il Milan ha bisogno di una vittoria per non complicare il cammino nel girone: "Stasera non si può sbagliare - scrive il quotidiano - servono i tre punti per tenere vivo il sogno". Pioli è carivo: "Siamo pronti a fare una gara di altissimo livello", ha affermato ieri in conferenza stampa.

10.30 - Dall’ultimo duello a distanza con Suarez - sempre in Champions League - era uscito trionfatore. Parliamo di Olivier Giroud, a segno contro l'Atletico Madrid nell'ultimo incrocio europeo con il Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa sera a San Siro andrà in scena una sfida tra signori del gol, anche se il francese dovrebbe partire dalla panchina.

10.00 - Pioli carica il Diavolo: "Serve un altro Milan". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica a Diaz e compagni in vista della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid di Simeone. "Dopo la sconfitta di Liverpool - si legge - la squadra rossonera cerca i suoi primi punti in Champions. San Siro torna ad accendersi. Alla vigilia del match, mister Pioli ha messo in guardia i suoi: "Il livello è alto, dobbiamo alzare il nostro: i particolari faranno la differenza. Il contratto? Non ha scadenza...".

09.30 - Seconda gara di Champions per la squadra di Pioli, e questa è forse più importante della prima a Liverpool. Non a caso, l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Vai Milan! È già decisiva". Il quotidiano torinese aggiunge: "Il girone non consente passi falsi e troppi calcoli: a San Siro con l'Atletico i rossoneri devono compiere un passo in avanti rispetto alla notte di Anfield".

09.00 - "Piolismo o Cholismo: chi si prende San Siro?", titola La Gazzetta dello Sport proiettandosi verso la sfida di questa sera in Champions League. "Stefano e Diego: due mondi diversi e la capacità di essere leader", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Il Normal One sfida l’Atletico di Simeone. Il vero confronto è tra due stili".

Lettrici e lettori di Milannews.it, il grande giorno è finalmente arrivato: il Milan tornerà questa sera a giocare un match di Champions League in casa e lo farà a San Siro contro l'Atletico Madrid. Grazie al nostro live testuale, vi faremo compagnia fino al calcio d'inizio in programma alle 21. Restate con noi!