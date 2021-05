LIVE MN - Verso Milan-Benevento: le formazioni ufficiali

19.40 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan-Benevento, gara che sarà valida per la 34ª giornata di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kjær, Kalulu; Krunić, Meïte, Tonali; Castillejo, Hauge, Díaz; Rebić. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioniță; Iago Falque, Improta; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli; Gaich, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi.

19.20 - Pochi istanti fa, il Milan è arrivato in pullman a San Siro in vista del match di questa sera contro il Benevento di Filippo Inzaghi. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per continuare ad alimentare le speranze di arrivare fra le prime quattro.

19.04 - Come riportato dal sito ufficiale del Milan, con una rete contro il Benevento, l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimović, diventerebbe il primo giocatore a trovare il gol contro 80 squadre differenti nei maggiori cinque campionati europei negli anni 2000.

18.32 - Rimasto fuori dai convocati dal match contro il Genoa a causa della squalifica rimediata contro il Parma e indisponibile nei match contro Sassuolo e Lazio a causa di un problema fisico, Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione di mister Pioli dopo 21 giorni. L'assenza dell'attaccante svedese si è fatta sentire: due sconfitte e una vittoria nelle ultime tre partite per i rossoneri.

17.55 - Ecco, di seguito, la probabile formazione della squadra allenata da Filippo Inzaghi:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipo; Barba, Caldirola, Glik, Depaoli; Hetemaj, Ionita, Schiattarella; Iago Falque, Improta; Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

17.23 - Massimo Oddo, ex laterale rossonero, è intervenuto a Sky Sport e si è espresso sul duello Milan-Juventus per la Champions: "Sono leggermente in difficoltà, è abbastanza fisiologico quello che sta succedendo al Milan. Finora ha fatto un campionato strepitoso. Si potrà giocare la sue carte fino alla fine con la Juventus. Per queste squadre conta la testa, togliersi dalle difficoltà e centrare un obiettivo fondamentale".

16.42 - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Christian Panucci ha parlato della squadra di Pioli: "Giocano quasi ininterrottamente da un anno e mezzo: una flessione ci poteva stare. Ma ora si balla, e gli tocca ballare: è adesso che si devono vedere i valori del Milan, averli fatti vedere prima non basta. Ibrahimovic ha dato cose importanti quanto i gol: consapevolezze, autostima. La squadra ha fatto bene anche senza, ma in un momento così delicato uno che rende facili le cose difficili diventa fondamentale. Il Milan stava andando oltre i suoi limiti? Ma loro non hanno mai parlato di scudetto, sicuramente non Maldini e Pioli: lo facevano gli altri. Hanno sempre parlato di Champions. Per come si sono costruiti la stagione, non arrivare fra le prime quattro sarebbe sicuramente una brutta botta. Ma come rosa non sono più forti del Napoli o dell’Atalanta".

16.08 - Massimo Maccarone, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha passato in rassegna il trascorso dei rossoneri nell'ultimo anno: "Il Milan arriva da un girone di ritorno dell’anno scorso molto importante. Le dinamiche le conoscono i protagonisti, ma tra infortuni e Covid ha avuto dei problemi e ovviamente la rosa dell'Inter è più ampia".

15.33 - Stefano Pioli, da tecnico, ha affrontato tre volte il Benevento in carriera, due sulla panchina della Fiorentina ed una su quella del Milan. Il bilancio è totalmente a favore dell'allenatore rossonero: tre vittorie su tre, sempre senza subire gol. Quest'anno, al Ciro Vigorito, il Milan ha prevalso per 0-2 con reti di Kessie e Leao.

15.10 - Questa sera, alle 20:45, il Milan affronterà il Benevento a San Siro. Tra le fila dei rossoneri, ci saranno sei giocatori diffidati: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers e Theo Hernandez.

14.57 - Ecco la squadra arbitrale designata per il match tra Milan e Benevento valido per la 34^ giornata di Serie A:

Arbitro: CALVARESE

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

IV uomo: FOURNEAU

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO

14.25 - Mario Mandzukic ha dato forfait per la sfida di questa sera contro il Benevento, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. L'attaccante croato, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non sarà disponibile a causa di una bronchite.

14.00 - Questi i convocati rossoneri per Milan-Benevento, 34° giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Benevento, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.