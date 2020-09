LIVE MN - Verso Milan-Bodo/Glimt: Ibra out, Colombo titolare al centro dell'attacco. Le formazioni ufficiali

19.05 - Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Bodo/Glimt che questa sera si affronteranno a San Siro per il terzo turno di qualificazione all'Europa League:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. A disp.: Tataturanu, Kalulu, Laxalt, Tonali, Diaz, Krunic, Maldini. All.: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. A disp.: Smits, Hoibraten, Foosnaes, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. All.: Knutsen.

17.24 - Stefano Pioli ha deciso di non convocare Lucas Paquetà nemmeno per il match di questa sera contro il Bodo/Glimt: per il brasiliano si tratta della seconda esclusione in Europa dopo quella contro gli irlandesi del Shamrock Rovers. L'ex Flamengo è sempre più fuori dal progetto rossonero.

17.03 - Attraverso Tiwtter, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato questo messaggio dopo la sua positività al coronavirus: "Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Cattiva idea".

16.36 - Questa sera contro il Bodo/Glimt, il Milan dovrà fare a meno di diversi giocatori, cioè Conti, Romagnoli, Musacchio, Duarte, Rebic, Ibrahimovic e Leao. Scelte di formazioni obbligate, quindi per Stefano Pioli che come centrali difensivi avrà a disposizione solo Kjaer e Gabbia, mentre in avanti il giovane Colombo giocherà al posto di Ibra, con alle sue spalle Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers.

16.12 - Quella di questa sera sarà la prima gara ufficiale tra Milan e Bodø/Glimt. Sono invece due i precedenti tra i rossoneri e le formazioni norvegesi in competizioni europee, entrambi contro il Rosenborg nella fase a gironi della Champions League 1996/97: vittoria per 4-1 in trasferta e sconfitta 1-2 in casa. Lo riferisce Opta.

15.59 - Da una grande problematica, come l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, può nascere un'opportunità per un ragazzo del settore giovanile rossonero. Lorenzo Colombo dovrebbe esordire in partite ufficiali con la maglia del Milan questa sera e lo dovrebbe fare dal primo minuto. Sarà, dunque, il classe 2002 a guidare l'attacco milanista contro i novergesi del Bodo/Glimt.

15.56 - Nel giorno di Milan-Bodø/Glimt, Mister Pioli ha diramato la lista dei rossoneri convocati per il terzo turno preliminare di Europa League, a eliminazione diretta, in programma giovedì 24 settembre alle 20.30 a San Siro. Questo l'elenco completo:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Maldini.

15.24 - Dopo aver appurato la positività di Zlatan Ibrahimovic al Covid-19, il Milan ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti e posto lo svedese in quarantena a domicilio. Per poter tornare ad essere a disposizione di Pioli, Ibra dovrà avere due tamponi con esito negativo consecutivi. Impossibile, dunque, dire quando il numero 11 potrà terminare la quarantena.

15.14 - AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.

15.01 - Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone era stato eseguito su tutta la squadra nella giornata di ieri dopo la conferma della positività di Leo Duarte. Contro il Bodo/Glimt, dunque, Pioli dovrà fare a meno di Ibra, spazio al giovane Lorenzo Colombo dal primo minuto.

14.47 - Secondo quanto riferito da Opta, Hakan Calhanoglu ha sia segnato che fornito un assist in quattro delle ultime otto partite disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni, incluso il secondo turno di queste qualificazioni all’Europa League.

12.35 - Dopo la positività di Duarte, il Milan è in attesa dell'esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri per capire se ci saranno altri giocatori contagiati dal Covid 19.

11.28 - Dopo il debutto a Dublino, dopo aver vinto e conquistato la qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League, il Milan torna in campo a San Siro e ospita i norvegesi del Bodø/Glimt. Il fischio d'inizio è fissato per giovedì 24 settembre alle 20.30.

Milan-Bodø/Glimt sarà visibile, live, in diversi paesi di tutto il mondo. Di seguito la lista dei canali che trasmetteranno la partita nelle rispettive nazioni:

Italia (DAZN)

Norvegia (DIREKTESPORT)

Albania, Croazia, Macedonia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Slovenia (SPORTKLUB)

Danimarca (EKSTRABLADET)

Svezia (SPORTBLADET, AFTONBLADET)

Germania (SPORTDIGITAL BILD.DE)

Regno Unito (LIVESCORE.COM)

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria (SPORT1)

MENA (DUBAI SPORTS)

Giappone (DAZN)

10.23 - La positività di Duarte non dovrebbe mettere a rischio la partita tra Milan e Bodo/Glimt. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, se le condizioni non consentissero di giocare stasera, la Uefa potrebbe comunque rinviare la gara e dare tempo così al club rossonero di riorganizzarsi e presentarsi con almeno 13 giocatori. Milan-Bodo può essere riprogrammata entro sabato: l’annullamento della partita, con la sconfitta a tavolino per la squadra che non può scendere in campo, è possibile ma è solo l’ultimo step (in questo 2020-21 è successo tre volte, due nei preliminari di Champions e una in Europa League).

9.04 - A poche ore dalla partita tra Milan e Bodo Glimt, i bookmakers hanno rivelato le quote per il preliminare di Europa League. La vittoria dei rossoneri è data ad 1.27 mentre un successo dei norvegesi è dato a 7.75. Il pareggio dells sfida nei 90 minuti, invece, è attestabile a 6,00 volte la posta.

8.16 - Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento di Milan-Bodo/Glimt, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League, che andrà in scena a San Siro questa sera alle 20.30. Restate con noi per vivere insieme a noi l'attesa della partita, con la probabile formazione rossonera, le ultime dallo stadio e le statistiche più interessanti.