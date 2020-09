LIVE MN - Verso Milan-Bologna: torna Rebic, Castillejo preferito a Saelemaekers a destra. Mille tifosi a San Siro

16.36 - Stefano Pioli, ex rossoblu, in carriera ha sfidato 15 volte da allenatore il Bologna. Il bilancio dell'emiliano contro il suo passato è di tutto rispetto: il tecnico rossonero, in 15 confronti, ha battuto i Felsinei in dieci occasioni, pareggiando tre volte e perdendo le restanti due. Nella scorsa stagione Pioli ha vinto entrambi i match contro il Bologna, sia all'andata con il 3-2 al Dall'Ara che a San Siro, quando nel post lockdown i rossoneri hanno dominato e prevalso per 5-1.

16.13 - Rafael Leao, terminata la quarantena, è tornato a Milanello. Ne ha dato conferma lo stesso attaccante portoghese, pubblicando una story sul suo profilo Instagram dal centro sportivo rossonero.

15.31 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera contro il Bologna a San Siro non sono presenti capitan Romagnoli, Musacchio, Conti e Leao: i primi tre sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni, mentre il portoghese ha concluso la quarantena e nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero.

14.49 - Sarà Samu Castillejo a giocare dal primo minuto come attaccante esterno a destra: lo spagnolo ha infatti vinto il ballottaggio con Saelemaekers che quindi inizierà il match di stasera contro il Bologna dalla panchina.

14.30 – Ecco le probabili formazioni di Milan e Bologna:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

13.26 - "Ci siamo: la prima in casa del Diavolo" scrive il Corriere di Bologna parlando del debutto in campionato dei rossoblù. A San Siro la 'prima' per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, contro il Milan dell’ex Pioli e del vecchio sogno proibito Zlatan Ibrahimovic. De Silvestri quasi certo dall’inizio, qualche dubbio in mezzo (da capire chi la spunterà per due maglie tra Poli, Schouten (favoriti), Dominguez e Svanberg). In attacco Palacio con Orsolini e Barrow.

12.49 - Questa sera contro il Bologna, Stefano Pioli dovrebbe confermare la stessa formazione che ha giocato giovedì contro lo Shamrock con una sola novità, cioè il ritorno dal primo minuto di Rebic che era squalificato in Europa League. A lasciargli il posto a sinistra sarà Saelemaekers, il quale dovrebbe iniziare il match dalla panchina visto che a destra Castillejo è favorito sul belga per partire dall'inizio.

12.40 - Ecco i convocati di Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini, Rebić.

12.37 - In occasione della prima giornata della Serie A 2020/21, Milan-Bologna, in programma questa sera alle 20.45, lo stadio di San Siro riaprirà le porte ai tifosi rossoneri. I biglietti per l'accesso alla partita non saranno in vendita, bensì a invito. I cancelli apriranno alle ore 19.00. Prima di accedere sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea e sarà ritirata dal personale sanitario la propria autocertificazione debitamente compilata. L'ingresso non sarà consentito con temperatura superiore a 37.5°. Sarà necessario seguire le indicazioni degli steward durante le fasi di afflusso e deflusso e rispettare il posto assegnato. Non è consentita l'attività dei bar e dei punti ristoro. In più, è vietato introdurre all'interno dello stadio striscioni, bandiere o altro materiale. Obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto; va mantenuta in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 1 metro, tanto all'interno quanto all'esterno dello stadio. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in mancanza di questi, utilizzare i dispenser di disinfettante distribuiti nei vari ambienti. Evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non adeguatamente pulite e rispettare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). Si rimanda all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 610 del 19/09/20 per le altre norme di comportamento.

12.13 - “Gli eroi anti-Covid nei 1000 di San Siro. Il Milan ricomincia da medici e infermieri: titola così questa mattina in vista del match di stasera a tra Milan e Bologna. San Siro potrà accogliere mille persone e il club rossonero ha deciso di aprire gli spalti solo a medici e infermieri che sono stati in prima linea e che continuano a esserlo nella battaglia al Covid-19.

11.36 - "Pioli detta al Milan il ritmo Champions per non fallire la prima": titola così questa mattina Il Giornale che riporta le parole del tecnico milanista, il quale ieri in conferenza stampa ha avvertito in suoi che il campionato del Milan deve iniziare con una vittoria. I rossoneri vogliono ripartire come dopo il lockdown.

Mancano poche ore all'esordio del Milan nel campionato 2020-2021 contro il Bologna a San Siro. La redazione di Milannews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio dell'arbitro La Penna e vi terrà aggiornati con tutte le ultime news che arrivano da Milanello e dal ritiro dei rossoblu. Restate con noi!!!