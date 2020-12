LIVE MN - Verso Milan-Celtic: Pioli torna in panchina. Formazione: Krunic in mezzo al campo

12.02 - Ecco la probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

12.01 - Dopo aver saltato tre partite a causa del Coronavirus, mister Stefano Pioli tornerà in panchina (insieme al vice Murelli) proprio in occasione di Milan-Celtic. Ieri, infatti, è arrivata la notizia della negatività al Covid dell'allenatore milanista.

Amici di MilanNews.it, questo è il live testuale di avvicinamento a Milan-Celtic, gara valida per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League. I rossoneri sono a caccia di punti qualificazione: una vittoria questa sera, in caso di contemporaneo successo del Lille contro lo Sparta Praga, regalerebbe alla squadra di Pioli l'accesso ai sedicesimi della competizione con un turno d'anticipo. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 18:55 allo stadio San Siro di Milano.