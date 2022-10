LIVE MN - Verso Milan-Chelsea, Pioli ne cambia uno rispetto alla Juve. Out De Ketelaere, c'è Messias

MilanNews.it

PROBABILE MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Krunic; Leao, Brahim Diaz; Giroud. All.: Pioli.

13.15 - Il Milan si è trovato questa mattina all'Hotel Melià nei pressi dello stadio di San Siro per il ritiro pre gara. Torna tra i convocati Junior Messias mentre è assente Charles De Ketelaere. Sandro Tonali si è fermato con alcuni tifosi per scattare alcune foto: QUI il video.

12.46 - Sarà la settima sfida per il Milan al Chelsea. Finora una sola vittoria rossonera, 3 pareggi e due sconfitte. A San Siro si contano tre precedenti: il primo fu la vittoria nel 1966 in Coppa delle Fiere per 2-1 (gol di Amarildo e Rivera per il Milan, e Graham per il Chelsea). Al ritorno finì 2-1 per i blues, e fu necessaria una gara di spareggio dopo il 2-1 casalingo; lo spareggio, giocato a Milano, finì 1-1, all'epoca non c'erano rigori o supplementari, e si tirò lamoneta: la spuntò il Chelsea. Il terzo precedente risale all'ultima volta in cui Milan e Chelsea furono accoppiate dalla sorte, nel girone di Champions League 1999/2000. A Milano finì 1-1 con gol di Bierhoff per il Milan e Wise per il Chelsea, era il 26 Ottobre 1999. QUI tutte le statistiche del match a cura di magliarossonera.it.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di accompagnamento verso Milan-Chelsea di questa sera, match valido per il quarto turno del girone E di Champions League. Dopo la brutta sconfitta a Londra di una settimana fa, i rossoneri vogliono rifarsi e guadagnare altri punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi. Rimate con noi e il nostro live, vi accompagneremo fino al fischio d'inizio con informazioni e curiosità sul match.