LIVE MN - Verso Milan-Crotone: Meite in mediana, Leao alle spalle di Ibra

Milan, la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic

11.02 - Dove vedere Milan-Crotone? La partita inizierà alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

11.01 - Milan-Crotone, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Lo Cicero-Bremes

IV° Uomo: Ghersini

VAR: Massa

AVAR: Alassio

11.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Mandzukic, Rebic.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Crotone, gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria in trasferta sul campo del Bologna, i rossoneri di Pioli sfidano a San Siro i calabresi dell'ex Giovanni Stroppa. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.