LIVE MN - Verso Milan-Empoli: Florenzi a sinistra, Giroud guida l'attacco. Theo squalificato

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi, Bennacer, Tonali, Messias, Kessiè, Leao, Giroud.

17.57 - La vittoria più larga ottenuta dal Milan a San Siro contro l’Empoli risale alla stagione 1998-1999. In occasione della trentatreesima giornata, i rossoneri allora guidati da Alberto Zaccheroni si imposero per 4-0 sui toscani grazie alla tripletta di Bierhoff e alla rete di Leonardo. Fu un successo decisivo per il Milan, che nel turno successivo batté il Perugia all’ultima giornata conquistando il suo sedicesimo Scudetto.

17.35 - Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport per il Milan, Franck Kessie potrebbe partire dalla panchina nel match in programma questa sera a San Siro contro l’Empoli. Il centrocampista ivoriano, a causa di un affaticamento accusato ieri, potrebbe non cominciare la sfida contro i toscani dal primo minuto lasciando di conseguenza spazio sulla trequarti a Brahim Diaz.

17.10 - L'ultima rete segnata a San Siro dal Milan contro l'Empoli risale al febbraio 2019. Nell'incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A, i rossoneri si imposero sugli azzurri per 3-0 grazie ai gol di Piatek, Kessie e Castillejo, ultimo giocatore milanista ad aver punito i toscani tra le mura amiche. Lo spagnolo, in quell'occasione, si rese protagonista anche con un assist.

16.50 – Sono quattro i diffidati dell’Empoli per il match in programma questa sera a San Siro contro il Milan. Nella rosa di Andreazzoli saranno a rischio squalifica Marchizza, Parisi, Tonelli e Zurkowski.

16.30 - Daniele Chiffi arbitrerà per la quarta volta in stagione una gara al Milan. Il fischietto veneto ha già diretto tre match giocati a San Siro dai rossoneri, i quali si sono imposti per tre volte di fila contro Lazio, Roma e Sampdoria. Con l’arbitro padovano il Milan ha ottenuto complessivamente quattro vittorie, un pareggio subendo una sconfitta.

16.10 - Oltre allo squalificato Theo Hernandez, sono due i giocatori diffidati del Milan in occasione della gara contro l’Empoli in programma a San Siro questa sera. Tra i rossoneri, infatti, sono a rischio squalifica Brahim Diaz e Romagnoli, il quale ha recuperato dopo l’infortunio subito.

15.50 - Si sfidano due delle cinque squadre con più recuperi offensivi in questo campionato: il Milan, terzo con 252 dietro a Verona e Atalanta, e l’Empoli, quinta con 233 dietro all’Inter; il Milan è però la squadra che è andata più volte al tiro in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A (51 volte). A riportarlo è la redazione di Opta.

15.35 - Contro l'Empoli sarà la partita n.32 nella storia, finora 17 vittorie del Milan, 10 pareggi e 4 sconfitte. In casa, sarà la sfida n.16, con 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2018-19, quando il Milan vinse per 3-0 con reti di Piatek, Kessié e Castillejo.

15.10 - Aurelio Andreazzoli dovrebbe schierare un 4-3-2-1 nella sfida di questa sera contro il Milan: in porta Vicario, difesa composta da Parisi, Luperto, Ismajli e Stojanovic. A centrocampo Zurkowski, Benassi e Asllani. I due trequartisti dovrebbero essere Hendersone e Bajrami, davanti Andrea Pinamonti come unica punta.

14.50 - Patrick Cutrone da una parte (con Romagnoli cresciuto nel settore giovanile rossonero), Bennacer e Krunic dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Milan. Partendo dall’ex Milan, Cutrone è cresciuto nel vivaio milanista, esordendo in prima squadra e collezionando 97 presenze con 27 gol. Venendo agli ex Empoli, l’algerino arrivò ad Empoli nell’estate del 2017, rimase per due stagioni giocando 77 gare con 3 reti; il bosniaco arrivò invece nel 2015, giocando 119 gare, con 12 reti, in 4 stagioni.

14.35 - In vista del match di questa sera contro l'Empoli, Stefano Pioli ha recuperato anche Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, i quali hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e ieri sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Per la sfida contro i toscani, il tecnico milanista avrà quindi tutti a disposizione, tranne gli infortunati Kjaer e Bakayoko e lo squalificato Theo Hernandez.

14.15 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Milan e Empoli, valido per la 29^ giornata di Serie A:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: IMPERIALE – DI IORIO

IV uomo: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LO CICERO

14.00 - Come riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, Theo Hernandez non ci sarà per la gara casalinga del Milan contro l'Empoli. Il terzino francese è stato ammonito nell'ultima partita contro il Napoli e salterà il match contro la squadra toscana per squalifica.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti! Dopo la grandissima vittoria del Milan a Napoli, con il gol del solito Olivier Giroud, la squadra di Mister Pioli avrà un nuovo esame da affrontare: alle 20.45 i rossoneri sfideranno l'Empoli di Andreazzoli, gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Per avvicinarci al match, la redazione di MilanNews.it vi propone un live testuale con tutte le notizie più importanti in continuo aggiornamento.