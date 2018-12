LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: mediana in emergenza totale, Calabria mezz'ala. Higuain al centro dell'attacco

- Ufficiale e confermata la formazione del Milan: Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez: Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

- Il Milan è arrivato in questi momenti a San Siro.

- Nell'ultima sfida a San Siro contro la Fiorentina, il Milan ha vinto per 5-1: le ultime tre trasferte di Serie A in cui i viola hanno subito almeno cinque reti sono tutte arrivate a Milano contro i rossoneri (2001, 2004 e 2018). (acmilan.com)

- Giovanni Simeone ha segnato in entrambe le partite giocate contro il Milan la scorsa stagione. Simeone, fino a questo momento, ha segnato quattro gol. Proprio Simeone, insieme a Chiesa, è tra i giocatori di maggior talento di questa Fiorentina. (acmilan.com)

- Samu Castillejo giocherà titolare contro la Fiorentina a San Siro. Lo spagnolo non scende in campo dall'inizio in Serie A dall'11 novembre, quando fu schierato da Gattuso contro la Juventus in coppia d'attacco con Higuain.

- Il digiuno di Gonzalo Higuain dura ormai da sette gare (tra campionato ed Europa League). Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, curiosamente gli capitò più o meno la stessa astinenza nella scorsa stagione alla Juve, tra dicembre e gennaio, interrotta soltanto da un golletto al Genoa in Coppa Italia prima di Natale

- Contro la Fiorentina, Gattuso varerà un centrocampo totalmente nuovo con Calabria mezzala destra. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Davide ha mosso i primi passi nel settore giovanile rossonero giocando proprio in quella posizione, prima di essere trasformato (da Inzaghi e Fiorin) in terzino negli Allievi Nazionali nella stagione 2012-13.

- Il confronto tra Higuain e Morata fa pendere la bilancia decisamente a favore del Pipita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è vero che l’argentino non segna da sette partite, ma resta un attaccante capace di segnare 116 gol in Serie A nelle ultime sei stagioni, 153 complessivi in tutte le competizioni. Morata, nello stesso arco di tempo, si è fermato a 51 reti nei vari campionati (Serie A, Liga e Premier) e 74 complessivi. La metà, in pratica.

- Nonostante le tante assenze a centrocampo Riccardo Montolivo non sarà in campo contro la Fiorentina. Il centrocampista classe '85 non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione.

- Gonzalo Higuain, nel vortice di indiscrezioni di mercato, sarà titolare al centro dell'attacco rossonero. Patrick Cutrone partirà invece dalla panchina. Gattuso tornerà al 4-3-3, modulo da lui stesso invocato nel postpartita del Dall'Ara.

- Oggi pomeriggio, alle 15, un Milan in totale emergenza (tra squalifiche e infortuni) affronterà la Fiorentina a San Siro in una sfida fondamentale per la corsa europea. Gattuso, dopo l'infortunio di Bertolacci, dovrebbe puntare su un trio di centrocampo inedito formato da Calabria, Mauri e Calhanoglu.

