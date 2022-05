LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: San Siro sold out. Formazione: Bennacer in panchina, c'è Brahim

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

10.20 - Per la gara in programma alle 15 contro la Fiorentina, Stefano Pioli non dovrebbe apportare nessun cambio di formazione rispetto alla sfida vinta domenica scorsa contro la Lazio. Maignan in porta, linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. A centrocampo è stato recuperato Bennacer, che tuttavia dovrebbe lasciar spazio a Tonali e Kessie in mediana. Sulle corsie confermati Messias e Leao, con Brahim Diaz trequartista e Giroud unica punta.

10.00 - Oggi pomeriggio alle 15:00 San Siro sarà sold out per ospitare la sfida tra Milan e Fiorentina, valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno intenzione di mantenere la leadership del campionato, al momento di loro proprietà con 74 punti a +2 sull'Inter seconda (impegnata alle 18 ad Udine), mentre la Fiorentina è settima a 56 punti e lotta per un posto in Europa.

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro la Lazio, il Milan riparte dalla Fiorentina. Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Milan-Fiorentina, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma questa pomeriggio alle 15 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Altro impegno fondamentale per i rossoneri, che vogliono rimanere in testa alla classifica.