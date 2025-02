live mn Verso Milan-Hellas Verona: Sottil dall'inizio, c'è Joao Felix con Gimenez

LA FORMAZIONE UFFICIALE: MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; João Félix, Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

19.20 - Come riportato dal nostro inviato a San Siro, il Milan è appena arrivato al Meazza per la sfida di questa sera contro il Verona. Fischio d'inizio alle 20.45.

19.10 - L’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro il Milan (13N, 19P) e neanche contro l’Inter; dalla sua prima stagione di Serie A nel 1957/58 è infatti la squadra che ha giocato più volte in un singolo stadio (San Siro) senza trovare il successo: 24 pareggi e 41 sconfitte in 65 precedenti.

18.30 - Questa sera non ci sarà a dare una mano Fikayo Tomori: il centrale inglese, come ricordano tutti visto il caso singolare di Empoli con protagonista il Var, è squalificato. Al contempo i rossoneri non contano diffidati all'interno della propria rosa. Ci saranno comunque altri assenti, infortunati: Florenzi, Loftus-Cheek ed Emerson Royal. Recuperato invece Bondo che rientrerà per la prima volta nella lista dei convocati di Conceicao.

18.00 - I numeri dei rossoneri verso l'Hellas Verona. Il Milan ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A contro l’Hellas Verona; i rossoneri sono riusciti a registrare una serie di successi consecutivi più lunga contro una singola squadra solo contro quattro avversarie nella loro storia nella competizione: 13 contro il Chievo, 10 contro il Novara, 10 contro il Pescara e nove contro il Siena.

17.30 - Il Milan è la squadra che ha registrato il maggior numero di attacchi verticali in questa Serie A: 58 (sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo, hanno almeno il 50% di movimenti in avanti e terminano con un tiro o un tocco in area avversaria) – dall’altra parte il Verona ne ha concessi solo 25 agli avversari nel torneo in corso, più solo rispetto a Juventus (22), Atalanta (20) e Lazio (16).

17.00 - Numeri sui nostri avversari. Nonostante l’Hellas Verona abbia segnato solo una rete nelle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A, i veneti hanno complessivamente realizzato 66 gol contro i rossoneri nella competizione, solo contro la Fiorentina (71) ne contano di più (66 anche contro la Lazio).

16.30 - Il Milan ha vinto solo due delle ultime otto gare casalinghe in campionato (5N, 1P); tuttavia, più in generale, nessuna formazione ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto ai rossoneri in casa in questa Serie A (sei, come Napoli e Juventus).

16.00 - El Bebote Gimenez dopo il gol contro l'Empoli, potrebbe diventare il terzo giocatore ad andare a segno in ciascuna delle prime due presenze di Serie A con la maglia del Milan nell'era dei tre punti a vittoria – tra quelli alla loro stagione di debutto assoluto nella competizione - dopo Andriy Shevchenko nel settembre 1999 e Christian Pulisic nell'agosto 2023.

14.40 - È cominciata ieri la venticinquesima giornata di Serie A con Bologna-Torino, terminata 3-2 per la squadra di Vincenzo Italiano. Di seguito il programma completo del weekend lungo di campionato

Venerdì 14 febbraio

Bologna-Torino 3-2

Sabato 15 febbraio

Atalanta-Cagliari 15.00

Lazio-Napoli 18.00

Milan-Verona 20.45

Domenica 16 febbraio

Fiorentina-Como 12.30

Monza-Lecce 15.00

Udinese-Empoli 15.00

Parma-Roma 18.00

Juventus-Inter 20.45

Lunedì 17 febbraio

Genoa-Venezia 20.45

14.15 - Anche stamattina diverse prove di formazione di Sergio Conceicao nella rifinitura a Milanello. Permangono i dubbi di formazione sul turnover con l’allenatore portoghese che scioglierà le riserve solo arrivato allo stadio, quando comunicherà la formazione anche ai giocatori.

13.40 - LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-HELLAS VERONA

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Quarto uomo: Massimi

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

13.10 - DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Ore: 20:45

Stadio San Siro, Milano

Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), Dazn.

Web: MilanNews.it

12.40 - AC Milan, PUMA e Off-White hanno presentato il fourth kit AC Milan x Off-White 2025, una fusione perfetta tra calcio, moda e innovazione. Il nuovo kit, splendidamente progettato da PUMA e Off White, è disponibile in due colourway differenti, entrambe realizzate con i colori della bandiera panafricana per celebrare la black excellence e richiamare i concetti di unità e progresso. La prima versione è caratterizzata da una base black che sfuma in un power green nella parte inferiore della maglia, con loghi sizzle yellow e dettagli red sul colletto black e sui polsini. La versione alternative presenta una base red che sfuma in un colore power green con il crest AC Milan monocromatico e colletto e polsini con dettagli sizzle yellow. Il kit AC Milan x Off-White farà il suo debutto in campo quando il Milan affronterà l'Hellas Verona in Serie A il 15 febbraio, con i giocatori di movimento che indosseranno la versione black e il portiere quella red. La versione red sarà poi indossata dai giocatori di movimento contro la Lazio, mentre il portiere indosserà la versione black, mettendo in mostra entrambe le colorway in queste due partite. Anche la squadra femminile indosserà il nuovo Fourth kit in una partita ancora da definire - le giocatrici di movimento indosseranno la versione alternative, mentre il portiere vestirà la versione nera.

12.01 - Stasera contro l'Hellas Verona, Sergio Conceiçao farà un po' di cambi nella formazione iniziale rossonera rispetto a qualche giorno fa in Champions League contro il Feyenoord nell'andata dei playoff. Tra le novità ci sarà il rientro dal primo minuto di Yunus Musah che ha saltato la trasferta di Rotterdam di mercoledì in quanto era squalificato.

11.45 - Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic non sta benissimo, è un po' acciaccato e per questo motivo stasera contro l'Hellas Verona partirà inizialmente dalla panchina. Sergio Conceiçao non vuole correre rischi visto che poi martedì è in programma il ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord a San Siro quando avrà bisogno dell'attaccante americano al top.

11.30 - Dopo l'amara sconfitta in Champions contro il Feyenoord, il Milan è chiamato all'ennesima reazione d'orgoglio in campionato. Stasera arriva il Verona a San Siro, in quella che sarà una partita da non sbagliare soprattutto dal punto di vista dell'approccio iniziale, tallone D'Achille di questa squadra ormai da inizio stagione. A livello di formazione ci sono dei dubbi che Sergio Conceiçao scioglierà solo oggi. Di sicuro non rivedremo dal primo minuto come a Rotterdam i quattro attaccanti tutti insieme. Nelle prove di ieri a Milanello, sono rimasti fuori da titolari Pulisic, che non è al meglio, Joao Felix e Leao, al loro posto c'erano Chukwueze, Reijnders e Sottil con Musah che si metterebbe accanto a Fofana in mezzo al campo. Vedremo se queste indiscrezioni verranno o meno confermate. Rispetto a Rotterdam non cambia invece la difesa: davanti a Maignan ci saranno Walker e Theo sulle fasce con Thiaw-Pavlovic coppia centrale. Non ci sarà per squalifica. In panchina si vedrà per la prima volta Warren Bondo che ieri si è allenato per la prima volta in gruppo e sarà a disposizione dalla panchina. Niente da fare invece per Loftus-Cheek che ha lavorato a parte e continua a essere indisponibile.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Hellas Verona, sfida valida per la 25^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera nel Centro Sportivo di Milanello. Restate con noi!!!