LIVE MN - Verso Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Diaz, Krunic e Leao alle spalle di Ibrahimovic

19.43 - Si comincia a riempire San Siro a poco più di un'ora dal fischio d'inizio del derby di Milano. Attesi, nell'impianto milanese, circa 57 mila spettatori per quello che sarà un grande spettacolo sugli spalti.

19.20 - Secondo quanto documentato da Antonello Gioia, inviato per Milannews.it allo Stadio San Siro, il pullman del Milan è arrivato nell'impianto milanese. Accolti da grande entusiasmo, ora i giocatori faranno una breve pitch inspection prima del riscaldamento.

19.04 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, derby di Milano e posticipo valevole per la 12° giornata:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Giroud, Maldini, Pellegri, Rebić. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko., Lautaro. A disposizione: Radu; Ranocchia; Di Marco; Kolarov; Dumfries; D'Ambrosio; Gagliardini; Sensi; Vecino; Vidal; Correa; Sanchez. All. Inzaghi

18.50 - Un'ulteriore statistica su Milan e Inter, avversarie questa sera a San Siro. A partire dall'inizio del 2020, Milan e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti in campionato: entrambe 155 in 70 incontri (2.2 in media).

18.20 - È tempo di derby. Questa sera a San Siro andrà in scena Milan-Inter, partita dal sapore sempre speciale che questa sera può valere i quartieri alti della classifica. Sfida nella sfida fra i due tecnici, Stefano Pioli da una parte e Simone Inzaghi dall’altra. L'edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena molto interessante. I due allenatori si sono sfidati una sola volta da calciatori, nel 1997, e fu in Serie C in un Fiorenzuola-Brescello terminato 1-

18.00 - Questa la probabile formazione dell'Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko., Lautaro.

17.30 - Milano inizia a scaldare la voce per il derby di questa sera - match che sarà valido per la dodicesima giornata di Serie A. Ed a San Siro ci sarà sicuramente una cornice spettacolare, dato che, come appreso dalla nostra redazione, circa cento membri della Curva Sud sono al lavoro da stamattina per allestire la coreografia (che verrà esposta sui tre anelli del settore blu). Si preannuncia una serata di fuoco.

17.20 - Il Milan giocherà un Derby di Serie A con almeno sette punti di vantaggio sull'Inter in classifica per la prima volta dal novembre 2016, in quella vigilia i rossoneri di Montella avevano otto punti in più dei nerazzurri allenati da Pioli e il match finì 2-2.

16.50 - Come riportato dal sito ufficiale rossonero, Inter (30) e Milan (12) sono le due squadre attualmente in Serie A che hanno la striscia aperta più lunga di gare in gol nel massimo campionato. Segnale che entrambe le compagini sono in uno stato di forma impressionante in termini di marcature.

16.30 - Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala assolutamente, questa sera, il match tra i rossoneri e l'Inter. La sfida contro la squadra nerazzurra, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

16.10 - Per il derby di questa sera mister Stefano Pioli ha recuperato Ballo-Touré, Florenzi, Rebic e Pellegri. Ma il tecnico rossonero dovrà fare i conti con lo stop di Romagnoli (per lui infiammazione all'adduttore): l'ennesimo giocatore che si aggiunge alla lista in infermeria. Ecco, di seguito, tutti i giocatori assenti per il match delle 20:45 a San Siro:

Maignan (infortunio), Plizzari (infortunio), Romagnoli (infortunio), Theo Hernandez (squalifica), Castillejo (infortunio), Junior Messias (infortunio).

15.39 - È una delle sfide nella sfida nel derby di questa sera. È quella tra Tonali e Barella, centrocampisti e tifosi - rispettivamente - di Milan e Inter. Per loro, dunque, la stracittadina è anche una questione di maglia, di spirito di appartenenza. Un "duello di cuore", scrive La Gazzetta dello Sport, con vista sul Qatar. Nicolò è certo di un posto nella squadra di Mancini, Sandro spera di conquistarselo in questi mesi. Intanto la chiamata del c.t. è arrivata.

15.22 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di questa sera non figura il nome di Alessio Romagnoli. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il capitano del Milan sarà assente per un'infiammazione all'adduttore. Da valutare, dunque, i tempi di recupero del numero 13 rossonero.

14.55 - Questi i convocati di mister Pioli per il Derby di questa sera:

PORTIERI: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

14.30 – Il Milan arriva alla sfida contro l’Inter con 31 punti ed un primato in classifica da mantenere. Nelle ultime cinque sfide la formazione di Stefano Pioli ha ottenuto quindici punti, arrivando a conquistare contro la Roma la settima vittoria di fila in Serie A. I gol messi a segno sono stati tredici mentre quelli subiti sette.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento al derby in programma questa sera a San Siro contro l’Inter. Grande attesa per una sfida importantissima per i rossoneri, che dopo il pari ottenuto contro il Porto in Champions League avranno il compito di dare continuità alle prestazioni mostrare fino ad ora in campionato.